von Christoph Sator, dpa

Auf den ersten Blick ist es ein Baum wie jeder andere. Ein Roter Eukalyptus, mächtig zwar, mit einem sieben Meter dicken Stamm, mit riesigen Ästen und mehr als 30 Meter hoch. Aber solche Exemplare gibt es in Australien viele. Nur wer genauer hinschaut, sieht den Hohlraum im Inneren des Stamms und die Markierungen dort. Hier haben Aborigines-Frauen, Ureinwohnerinnen des fünften Kontinents, im Lauf der Jahrhunderte wohl schon viele Tausend Kinder zur Welt gebracht.

Baubeginn verschoben

Der Eukalyptus ist ein sogenannter Geburtenbaum, mehr als 600 Jahre alt. Im Boden drumherum haben viele Generationen Aborigines nach Entbindungen die Plazenta vergraben, den Mutterkuchen. Für den Stamm der Djab Wurrung, der hier schon zu Hause war, lange bevor die Weißen kamen, ist der Baum heilig und die Erde auch. Einer der Männer, Zellanach Djab Mara, sagt: „Diese Bäume haben dieselbe DNA wie wir. Wir haben sie gepflanzt. Sie gehören zu uns. Wir gehören zu ihnen.“

Zellanach Djab Mara der Wortführer der Proteste gegen die geplante Abholzung von Hunderten Bäumen. Für ihn gehören die Bäume zu der Identität seines Volkes: „Diese Bäume haben dieselbe DNA wie wir. Wir haben sie gepflanzt. Sie gehören zu uns. Wir gehören zu ihnen.“ | Bild: Christoph Sator

Jetzt allerdings soll der Geburtenbaum abgeholzt werden, damit der Western Highway – die Straße zwischen den Großstädten Melbourne und Adelaide – zwei Spuren breiter gemacht werden kann. Kosten: 420 Millionen Euro. Auf einer Strecke von zwölfeinhalb Kilometern in der Nähe der Stadt Ararat sollen mehr als 1350 Bäume fallen.

Alle Bäume stehen noch

Doch inzwischen ist der Protest so groß, dass alle noch stehen. Der Beginn der Bauarbeiten musste mehrfach verschoben werden. Rund um den Red Gum Tree kampieren seit Monaten mehrere Leute: einige Aborigines, aber noch mehr Weiße, sogar ganze Familien. Auch Prominenz wie der australische Hollywood-Star Russell Crowe („Gladiator“) unterstützt die Bewegung.

Nur zwei Minuten weniger Fahrtzeit

Die Djab-Wurrung-Frau Nayuka Gorrie begründete die Proteste in einem Artikel so: „Kein Siedler in Australien hat eine Blutsverbindung, die mehr als einige wenige Generationen zurückreicht. Die können nicht verstehen, was das Blut in meinem Körper mit dem Blut meiner Vorfahren in diesem alten Boden und diesen alten Bäumen verbindet.“ Und: Durch die neue Straße würden zwei Minuten Fahrtzeit gewonnen. Doch was seien schon zwei Minuten im Vergleich zu Hunderten von Jahren.

Hunderte Bäume, die den Aborigines heilig sind, sollen durch die Verbreiterung des Western Highway gefällt werden. | Bild: Christoph Sator, dpa

Geleitet wird das Protestcamp von dem 33-jährigen Djab Mara. Er redet von „Völkermord“. „Die Welt kümmert sich nicht um uns.“ Den Baum vergleicht er mit der Kathedrale Notre-Dame in Paris, die ebenfalls mehr als 600 Jahre alt ist und deren Brand im Frühjahr überall Schlagzeilen machte. „Ich kann auch nicht einfach in eure Kirche gehen, die Stühle herausnehmen, weil ich da einen Highway durchbauen will, und sagen: „Das Gebäude bleibt ja stehen.“ So darf das auch hier nicht sein.“

Ein Eukalyptusbaum am Rande des Western Highway in Australien. Für eine Verbreiterung der Straße sollen Hunderte Bäume abgeholzt werden, darunter auch sogenannte Geburtenbäume der Aborigines-Ureinwohner. | Bild: Christoph Sator, dpa

Die zuständige Regierung des Bundesstaats Victoria beharrt auf dem Projekt. Sie begründet die Pläne mit der Bedeutung der Straße für die gesamte Region und auch mit der Sicherheit.

Staat bietet an, weniger Bäume zu fällen

Inzwischen gibt es vonseiten des Staates auch das Angebot, einen kleinen Teil der Bäume wegen deren kultureller Bedeutung zu verschonen: 15 von mehr als 1350. Dazu würde dann auch der Geburtenbaum gehören. Djab Mara sagt jedoch: „Man kann nicht nur Teile der Kirche anerkennen. Man muss die ganze Kirche anerkennen.

Blick auf das Protestcamp in der Nähe der australischen Stadt Ararat. Auch viele Weiße haben sich den Aborigines angeschlossen, um gegen die Baum-Fällungen vorzugehen. Auch der australische Hollywood-Star Russel Crowe unterstützt die Proteste. | Bild: Christoph Sator, dpa