Am frauenfreundlichsten unter den im Bundestag vertretenen Parteien sind die Grünen: Es gibt nicht nur eine Frauenquote von 50 Prozent für alle Ämter, Mandate und Listenplätze. Die Plätze werden außerdem nach dem Reißverschlussprinzip vergeben – und die ungeraden Plätze (auch der erste) gebührt einer Frau.

AfD und CSU haben bislang keine interne Regelung

Als am wenigsten frauenfreundlich sind AfD und CSU zu nennen: Beide haben bislang keine interne Regelung für die Quotierung von Listenplätzen.

Quorum statt Quote: Bei der CDU gilt ein Quorum, das heißt, eine parteiinterne Wahl soll nur gültig sein, wenn ein Drittel der Listenplätze/Ämter/Mandate an Frauen vergeben wird. Allerdings: Wird dieses Ziel auch im zweiten Wahlgang nicht erreicht, ist das Ergebnis trotzdem gültig.

bei der Linken und bei der SPD wird die Frauenförderung groß geschrieben: Die Sozialdemokraten pflegen auf Listen das Reißverschlussprinzip, bestehen aber nur auf einen 40 Prozent-Frauenanteil bei Ämtern. Die Linke will 50 Prozent aller Ämter und Mandate an Frauen vergeben. Frauen steht einer der ersten beiden Listenplätze zu.

In 21 von 28 EU-Staaten gibt es Regelungen

Vorbilder im Ausland: In 21 von 28 Staaten der EU gibt es Quotenregelungen. Den Anfang machte Belgien 1994, wo die Quote schrittweise auf 50 Prozent im Jahr 2002 erhöht wurde. Frauen und Männer müssen sich dort auf der Liste abwechseln. Wenn eine Partei das nicht schafft, müssen Listenplätze leer bleiben.

Das Reißverschlussprinzip: Auf einen Mann folgt eine Frau – oder umgekehrt. So soll sichergestellt werden, dass nicht die Männer alle auf den aussichtsreichen Plätzen stehen und die Frauen weiter hinten. Allerdings führt das nicht automatisch zur Parität: Tunesien beispielsweise sieht mindestens 50 Prozent weibliche Kandidaten und das Reißverschlussprinzip vor. Trotzdem kommen dabei nicht 50 Prozent Abgeordnete heraus. Gerade bei kleinen Parteien schafft es oft nur der Erstplatzierte ins Parlament – und das ist meistens ein Mann.

Das Tandem-Modell: Pro Partei und Wahlkreis kandidieren Zweierteams – jeweils ein Mann und eine Frau. Damit sich danach die Zahl der Abgeordneten im Parlament nicht verdoppelt, wird zuvor die Zahl der Wahlkreise halbiert. Unrealistisch? In Frankreich wird dieses Modell bereits praktiziert – allerdings nur bei den Regionalwahlen.

Brandenburg gilt in Sachen Frauenquote als Vorreiter

Vorreiter Brandenburg: Während auf Bundesebene noch diskutiert wird, hat sich Brandenburg bereits zum Vorreiter aufgeschwungen: Im Januar beschloss man dort ein Gesetz, nach dem alle Parteien für die Landtagswahl gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufstellen müssen.

Problem Baden-Württemberg: Obwohl Frauen in Deutschland seit 100 Jahren das aktive und passive Wahlrecht haben, ist nur jeder vierte Abgeordnete (26,6 Prozent) in Baden-Württemberg weiblich. Das liegt auf einer Ebene mit Parlamenten in Estland, San Marino und Vietnam. Dass der Südwesten in Sachen Parität so schlecht abschneidet, hängt mit dem Wahlrecht zusammen. Es gilt die Faustformel: Je mehr Mandate an Direktkandidaten vergeben werden, desto geringer der Frauenanteil. In Baden-Württemberg werden 70 von 120 Mandaten so vergeben. Für die anteilige Verteilung der übrigen Mandate gibt es keine Listen. (rom)