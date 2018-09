von Ralph Schulze und dpa

Das typische Opfer ist ein junger Mann, der mit ein paar Freunden nach Mallorca gekommen ist, um zu feiern. Sie haben Spaß, sie trinken zu viel und sie machen riskante Spielchen. Zum Beispiel klettern sie von einem Hotelbalkon zum anderen. Oder sie versuchen, vom Zimmerbalkon in den oberen Stockwerken in den Pool zu springen.

Der spanische Unfallchirurg Juan José Segura hatte etliche verletzte Balkonopfer auf seinem Operationstisch im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma. Durchweg Touristen, die sich bei Stürzen und Sprüngen in die Tiefe kritische Wirbelsäulen- oder Kopfverletzungen zuzogen. Die meisten Balkonopfer sind Briten, die vorzugsweise in der Partyhochburg Magaluf Urlaub machen, wo der Alkohol besonders reichlich fließt. Aber auch Deutsche, die am liebsten an der Playa de Palma feiern, beteiligen sich am Balconing, wie diese Balkonklettereien genannt werden.

Acht Tote seit Jahresbeginn

Seit Jahresanfang starben schon acht junge Mallorca-Urlauber bei diesem lebensgefährlichen Spiel mit dem Tod – so viele wie noch nie. Vorerst letztes Todesopfer ist ein 23-jähriger Deutscher, der vergangene Woche an der Playa de Palma, mitten im Ballermann-Partyviertel, von seinem Hotelbalkon im zwölften Stockwerk stürzte. Er war sofort tot. Nach ersten Ermittlungen stand er wohl unter starkem Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Mann soll Klimmzüge am Geländer des Balkons gemacht und dann den Halt verloren haben. Die Polizei habe ein Überwachungsvideo des Hotels ausgewertet, berichtete die „Mallorca Zeitung“. Darin sei zu erkennen, wie der Mann möglicherweise aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum „sich kaum auf den Beinen halten kann“ und „über das Geländer seines Zimmers“ steige. Über dem Abgrund halte er sich zunächst noch mit den Armen am Geländer fest, bevor er plötzlich loslässt und in die Tiefe stürzt.

Der Ort Magaluf auf Mallorca ist bei jungen Briten beliebt. Dort kamen durch Balkon-

stürze bereits mehrere Touristen ums Leben. | Bild: dpa

Es war nicht der einzige Unfall an diesem Tag: Eine 18-jährige Urlauberin fiel vom Balkon im dritten Stock eines Hotels im Küstenort Palmanova westlich der Inselhauptstadt Palma. Sie überlebte schwer verletzt.

Wer auf der Videoplattform Youtube nach dem Begriff Balconing sucht, findet reihenweise Videos. Teilweise liegen nur Millimeter zwischen einem erfolgreichen Sprung und einer schweren Verletzung. Insgesamt wurden dieses Jahr rund 20 Balconing-Unfälle gezählt. Um weitere Tragödien möglichst zu vermeiden, macht der mallorquinische Arzt Segura dieses Jahr bei einer Aufklärungskampagne der britischen Regierung mit. Die Experten sprechen unisono von einem „traurigen Rekord“. „Wir müssen abwarten, bis die Saison vorüber ist. Aber schon jetzt kann man sagen, dass es noch nie so viele waren wie in diesem Jahr“, wird der Unfallchirurg Juan José Segura in der „Mallorca-Zeitung“ zitiert.

Jetzt drohen hohe Strafen

Die spanischen Behörden versuchen inzwischen, mit hohen Strafen die Balkonkletterer abzuschrecken. Wer in Magaluf erwischt wird, kann mit 600 bis 1500 Euro Geldbuße belegt werden.

„Ich hätte tot sein können“, berichtet Jake Evans. Der Brite kippte bereits vor einigen Jahren vom Balkon. Er fiel sieben Stockwerke tief. Sein Sturz wurde von einer Sonnenliege gebremst. „Das rettete wahrscheinlich mein Leben.“ Trotzdem erlitt er einen Schädelbruch. Jetzt beteiligt er sich an der Kampagne des britischen Außenministeriums. Er will andere davor bewahren, für den kurzen Kick ein lebenslanges Leiden oder gar das Grab zu riskieren.

Balconing Unter dem englischen Begriff Balconing (Balkonspringen) wird das riskante Klettern auf Balkonen verstanden oder das Springen von dort in den Pool. Der Chirurg Juan José Segura erforscht das Phänomen. Zwischen 2010 und 2015 gab es ihm zufolge 46 Fälle, die schief gegangen sind. 60 Prozent der Opfer sind Briten, 15 Prozent Deutsche. 96 Prozent hatten Alkohol konsumiert.

