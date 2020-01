von Nicole Quint

Im Ruhrgebiet der 1970er-Jahre schmeckte Fernweh noch nach Fürst-Pückler-Eis. Damals fuhren Arbeiterfamilien gern zum Düsseldorfer Flughafen, meine Familie auch. Eine Flugreise konnten wir uns nicht leisten, aber ein Mal im Jahr gab das Budget einen Besuch des Flughafenrestaurants her.

Die Fensterfront des Restaurants bot einen direkten Blick auf die Start- und Landebahnen. Bei Salat, Schnitzel und Fürst-Pückler-Eis beobachteten wir, wie andere aufbrachen, um die Welt zu entdecken.

Die erste eigene Flugreise

Für die erste eigene Flugreise Anfang der 1980er-Jahre haben meine Eltern lange sparen müssen, und selbst wenn CO2-Ausstoß, ökologischer Fußabdruck und Klimakrise damals schon Schlagzeilen gemacht hätten, in meiner bildungsfernen Familie wäre niemand reflektiert und auch nicht willens genug gewesen, den einzigen Luxus, den man sich gönnte, aus Rücksicht auf die Umwelt von der ohnehin kleinen Liste der Wünsche, die wir an das Leben hatten, zu streichen.

Nach Monaten knochenharter Schichtarbeit hätten sich Arbeiter wie mein Vater höchstens darüber empört, wenn sie ihren dreiwöchigen Jahresurlaub im Regen an der Nordsee gefristet und die Chefs ihnen nach den Ferien ihre beneidenswerte Ibiza-Bräune vorgeführt hätten.

Die Demokratisierung des Fliegens

Dank des Preisverfalls der Luftfahrt fand schließlich eine Demokratisierung des Fliegens statt, und Arbeiterkinder wie ich wurden mit jeder Reise ein bisschen neugieriger auf die Welt. 50 Jahre später präsentiert man diesen Kindern nun die Bilanz ihres ökologischen Kontos.

Eine Schuld, so groß, dass sie nicht einmal zu begleichen wäre, würde ich auf der Stelle sterben und als Umweltsünderin abdanken. Ich ernähre mich seit Jahrzehnten vegetarisch, kaufe überwiegend regional, gehe viel zu Fuß oder nutze den öffentlichen Nahverkehr und lebe in einem Niedrigenergiehaus, aber meinen ökologischen Fußabdruck habe ich über den Wolken ruiniert und soll mich nun gefälligst dafür schämen.

Manche fliegen aus Trotz

Gesellschaftliches Umdenken lässt sich aber nicht verordnen, und der Versuch, anderen ein schlechtes Gewissen einzureden, hat oft genau den gegenteiligen Effekt. Menschen fliegen nun aus purem Trotz oder weil alle Appelle der Fridays-for-Future-Demonstranten an ihrer Ignoranz abprallen.

Das Braunkohlekraftwerk Neuwarth in Nordrhein-Westfalen. | Bild: FEDERICO GAMBARINI

Fliegen gilt vielen als Klimakiller Nr. eins. Dabei war die Stromproduktion aus deutscher Braunkohle im Jahr 2016 für 153 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich, die Flugreisen der Deutschen im selben Jahr verursachten hingegen 28,8 Millionen Tonnen CO2. Auf das Fliegen entfallen lediglich fünf bis acht Prozent der klimaschädlichen Emissionen weltweit.

Kein Freispruch für Vielflieger

Vielfliegern soll mit solchen Vergleichsdaten kein Freispruch erteilt werden, und Kurzstreckenflüge zum Shopping nach Mailand oder zum Partymachen nach Barcelona lassen sich auch nicht als wertvolle Bildungsreisen verteidigen. Aber: Es ist kein individuelles Fehlverhalten, das die Klimakatastrophe verschuldet.

Der Ausstieg aus der Braunkohle wird für das Jahr 2038 angestrebt. Einen Plan für die einzelnen Etappen auf dem Weg dorthin hat die Regierung noch nicht. Also brandmarkt man aufmerksamkeitswirksam erst einmal die bösen Flugreisen. Darauf ließe sich ja auch verzichten, aufs Essen, Heizen und Wohnen nicht, und auch nicht aufs Pendeln. Das soll zukünftig mit der Bahn und Elektro-Autos geschehen.

Wo soll der Strom herkommen?

Im Januar 2019 meldete das Kraftfahrtbundesamt einen Bestand von 57,3 Millionen in Deutschland zugelassener Fahrzeuge. Diese Zahl zu reduzieren, davon ist in unserer beförderungsabhängigen Nation wenig zu lesen; stattdessen wird vehement der Wechsel zum Elektro-Motor beworben.

Windräter bei Klanxbüll an der Nordseeküste vor Sylt. | Bild: Christian Charisius

Woher soll denn der Strom für all diese Autos kommen? Bereit für die große Machbarkeits-Show von Windkraftproduzenten, Umweltverbänden und Bündnis 90/Die Grünen? Wer das kritisiert, findet sich am Ende womöglich zu den Energiewende-Kritikern der AfD und Verschwörungstheoretikern in die Ecke gestellt, zusammen mit seinen Ängsten vor möglichen gesundheitlichen Auswirkungen durch den Infraschall, der von Windrädern ausgeht.

Sich nicht einverstanden erklären, resistent gegen modische Mehrheitsmeinungen sein, kann einsam machen oder wie Fernando Pessoa es formulierte: „Nichts kann die Schranken des Kollektiven passieren, ohne an der Grenze den größten Teil seiner Intelligenz als Wegzoll zurückzulassen.“

Vom Wasserstoff ist kaum die Rede

Dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek gern verstärkt auf Wasserstoff als Antrieb für Autos und Lkws setzen würde, geht ebenso unter wie die Möglichkeit, Solarstrom über ein globales Energienetz aus Afrika und Fernost zu beziehen. Die CO2-Emissionen würden durch solche interkontinentalen Stromleitungen deutlich sinken. Aber das Interesse der Politik ist mäßig, da Wertschöpfung und Arbeitsplätze ja nicht im eigenen Land blieben.

So erhebt man lieber den politischen und medialen Zeigefinger und warnt vor allzu strengen Regeln für Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohnhäusern. Was machen da noch bis zu 40.000 Windräder, die den Horizont verrammeln und die Reichweite der Sinne weiter schrumpfen lassen?

„Geschmackssache“

Reine Geschmackssache sei das, meint Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag im Deutschlandfunk; eine üble Verharmlosung der Kontaminierung einer Landschaft durch industrielle Besitznahme!

In Nordfriesland, der windradreichsten Gegend Deutschlands, kann man Landschaft im Rückzug erleben, den Rückzug des Menschen gleich mit dazu. Von unseren Navigationsgeräten lassen wir uns in die Nacktbetonatmosphäre unserer Hightech-Häuser leiten, wo der Rasenmäherroboter bereits sein Werk verrichtet hat, der Kühlschrank die nächste Bestellung an den Supermarkt aufgibt, und wir selbst nur noch nach elektronischen Sprachassistenten rufen.

Übersättigt von Maschinen

Wehe, wenn uns mal einer den Stecker zieht! Schon vor Jahrzehnten konstatierte der wirtschafts- und wachstums-kritische Philosoph Ivan Illich: „Ein Volk kann durch die Energiemenge seiner Maschinen ebenso überfahren werden wie durch den Kaloriengehalt seiner Nahrung, aber die energiemäßige Übersättigung der Nation gesteht man sich viel schwerer ein als eine krankmachende Diät.“

Wir kapitulieren auf ganzer Linie, und akzeptieren, dass der Komfort, den elektronische Geräte bieten, auf Kosten unserer Selbstbestimmung und – das ist das Paradoxe der ganzen Umweltschutzdiskussion – zulasten der Natur geht.

Windräder en masse

Das wuchtige Wischen der Windräder, das Getöse der Hubschrauber, die zur regelmäßigen Wartung der Off-Shore-Anlagen über die Küstensiedlungen fliegen – muss man Prophet sein, um vorherzusagen, dass der Wunsch nach Zivilisationsferne, also nach weiten Reisen, weiter wachsen wird, um sich für die im Alltag erlittenen Zumutungen zu entschädigen?

Daheim in der Schrebergartenidylle

Wollen wir uns wirklich in heimelige Schrebergartenidyllen zurückziehen, anstatt die Welt kennenzulernen? Effizientere Betriebsprozesse sowie längere und somit verbrauchsgünstigere Flugdistanzen haben den Kerosinverbrauch laufend sinken lassen.

Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, dass reine Touristikflüge im Schnitt pro Person weniger Kerosin verbrauchen, weil sie meist langfristiger geplant und höher ausgelastet sind als Linienflüge. Wasserstoff-Triebwerke und klimaoptimierte Routen tragen zur massiven Senkung von Treibhausgasemissionen bei und sind auch längst keine reinen Zukunftsvisionen mehr.

Ein Flugticket für einen Kasten Bier

Billig-Airlines haben das Reisen mit Tickets zum Preis von einem Kasten Bier entwertet. Fliegen war mal ein Abenteuer, ein Wunsch, für dessen Erfüllung viele Menschen sparten. Wenn Flugreisen wieder zum Luxus werden würden, zu einem knappen Gut, in das man überlegter investiert, wäre der Belohnungseffekt ein viel größerer.

Die allermeisten Touristenziele in Europa kann man problemlos mit dem Reisebus oder der Bahn erreichen. Liegt das Sehnsuchtsziel in weiter Ferne, dann buchen wir halt den Flug, allerdings nicht sofort, sondern erst in zwei, drei oder vielleicht sogar in vier Jahren. So lange sammeln wir so viele Urlaubstage wie möglich, bereiten uns gründlich auf die Reise vor und steigern unsere Vorfreude. In der Zwischenzeit genießen wir es, dem Klima zuliebe auf dem Boden zu bleiben und stillen unser Fernweh vielleicht wieder mit einer Portion Fürst-Pückler-Eis.