Meerschweinchen und Kaninchen sind eigentlich keine Streicheltiere und somit nur bedingt als Haustiere für Kinder geeignet. Sie bleiben beim Heben aus dem Käfig regungslos sitzen. Das sei eine Angststarre, ein Reflex, erklärt der Deutsche Tierschutzbund. Denn als Beutetier ist das Kleinmachen und Erstarren ihre Art, sich vor Angreifern zu verstecken und möglichst unsichtbar zu bleiben. Es kann aber helfen, die Tiere nicht von oben zu greifen, sondern sich zu ihnen auf den Boden zu setzen und sie auf Augenhöhe zu beobachten.

Meerschweinchen zeigen auch durch verschiedene Laute an, wie sie sich fühlen. Wenn sie Angst haben, pfeifen oder quieken sie. Dass Quieken für Freude stehe, kann also ein Missverständnis sein – dafür steht es nicht immer. Auch Hamster sind keine idealen Spielpartner für kleine Kinder. „Tagsüber mögen sie es nicht, aus dem Käfig gehoben zu werden, weil sie dann eigentlich schlafen“, so Astrid Behr, Sprecherin des Bundesverbands Praktizierender Tierärzte. Dann könnten sie beißen, um sich zu verteidigen. Dafür sind sie nachtaktiv.

Meerschweinchen werden nicht gerne gestreichelt. Sie verfallen in Angststarre, wenn sie hochgehoben werden.

Kleintiere darf der Mieter immer halten

Im Mietrecht können Haustiere nicht generell verboten werden, erläutert die Internetseite www.mietrecht.com. Kleintiere dürfen ohne Erlaubnis des Vermieters gehalten werden. Der Deutsche Mieterbund fasst auf seiner Seite zusammen: „Bei Kleintieren, wie zum Beispiel Fischen oder Wellensittichen, kommt es nach der Rechtsprechung der Gerichte nicht auf den Wortlaut des Mietvertrages an. Gleichgültig, was hier geregelt ist, Verbot oder Erlaubnisvorbehalt, Kleintiere darf der Mieter immer halten.

Nach einer Auflistung des Amtsgerichts Hanau sind Kleintiere beispielsweise: Kanarienvögel, Kaninchen, Goldhamster, Schildkröten, Echsen, Leguane und so weiter.“ Die Körpergröße spielt zum Beispiel eine Rolle dabei zu definieren, ob es sich um ein Kleintier handelt oder nicht. Außerdem: „Je geringer die Belästigungen und Störungen durch das Tier ausfallen, desto eher ist von einem Kleintier auszugehen.“ Die Haltung von Kleintieren werde dann vertragswidrig, wenn die Menge der Tiere oder die Haltungsbedingungen dazu führten, dass die Wohnung stark belastet werde oder andere unzumutbar belästigt werden.

Im Mietrecht können Haustiere nicht generell verboten werden. Kleintiere dürfen etwa ohne Erlaubnis des Vermieters gehalten werden

Gemeinsame Haltung nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll

Kleintier ist nicht gleich Kleintier. Sie vertragen sich nicht zwangsläufig. Kaninchen und Meerschweinchen sind in Verhalten und Bedürfnissen sehr unterschiedlich und eignen sich deshalb nicht zur gleichzeitigen Haltung. Kaninchen suchen Körperkontakt zu anderen Tieren, bevorzugen erhöhte Orte und sind dämmerungs- oder nachtaktiv, Meerschweinchen dagegen bleiben eher auf Distanz, lieben Verstecke und sind tagaktiv, fasst der Deutsche Tierschutzbund zusammen. Eine gemeinsame Haltung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll: Von jeder Art müssen mindestens zwei Tiere gehalten werden und das Gehege muss beiden Tierarten gerecht werden.

Kleine Haustiere automatisch mitversichert

Kleine Haustiere wie Hamster, Katze oder Kaninchen sind über die Privathaftpflichtversicherung in der Regel mitversichert. Eine spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung ist laut dem Bund der Versicherten (BdV) nicht nötig. Bei Hunden sieht das allerdings anders aus. Tierhalter müssen für sämtliche Schäden aufkommen, die ihr Tier angerichtet hat. Wichtig hierbei: Es kommt nicht auf ein Verschulden des Tierhalters an. Die Haftpflichtversicherung hilft aber nicht nur, indem sie den Schaden bezahlt – sie wehrt auch Ansprüche ab, die jemand zu Unrecht gegen den Tierhalter erhebt.

Halter sollten auf das richtige Futter achten

Gesunde Meerschweinchen dürfen auch im Winter draußen leben. Halter sollten aber auf das richtige Futter achten, rät die Tierrechtsorganisation Peta. Denn um die Körperwärme zu halten, brauchen die Tiere jede Menge Kalorien. Deshalb könne im Winter Kraftfutter notwendig sein. Außerdem brauchen Meerschweinchen viel Rohkost, damit der Vitaminhaushalt stimmt. Besonders wichtig ist Vitamin C, das die Tiere nicht selber bilden können. Im Winter sollten Zitrusfrüchte wie Orangen deshalb regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. (löf/dpa/tmn)

