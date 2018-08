von Hellmut Penner

Verheerende Waldbrände im Nordosten Deutschlands lassen erneut die Diskussion zur Beschaffung von eigenen Löschflugzeugen aufkommen. Denn die gibt es hierzulande nicht. Stattdessen rückte wie schon in der Vergangenheit die Bundeswehr mit ihren Transporthubschraubern an.

Dazu wurde ein Transportbehälter zum Abwurf von 5000 Liter Wasser auf Brände entwickelt. „Smokey“ ist eine Art Wassersack, der von den Helis herabgelassen wird und sich sofort füllt. Nach kurzem Flug am Einsatzort angekommen, öffnet sich ein großes Bodenventil und so kann das Löschwasser innerhalb von Sekunden ausgebracht werden.

Früher wurde auch der Transporter Transall eingesetzt, für den eigens Rüstsätze zur Aufnahme von 12 000 Liter Wasser entwickelt wurden. Die Betankung benötigt eine gewisse Zeit, doch bei Löscheinsätzen kann das Wasser ebenfalls in drei bis sieben Sekunden ausgebracht werden. Mittelmeerländer begegnen Wald- und Buschbrände vornehmlich mit speziellen Wasserbombern der Typen Canadair CL 215, 215T und 415, der Turbopropversion. Diese können auf Wasseroberflächen aufsetzen, innerhalb von zwölf Sekunden bis zu 6 400 Liter Wasser aufnehmen und über einen Streifen den Brand bekämpfen. Die bis zu 333 km/h schnellen Flieger bewähren sich seit Jahrzehnten.

Die oft hilflosen Feuerwehren versuchen, von der Straße aus oder schnell gerodeten Waldwegen mit Tanklöschfahrzeugen den Feuersbrünsten zu begegnen, dies zusätzlich unter der Gefahr liegen gebliebener Weltkriegs-Munition. Deren Einsätze wirken nicht selten wie der Tropfen auf den heißen Stein, weil ihre Wasserstrahlen nicht weiter als 50 Meter in die oft kilometerweiten aus Kiefern bestehenden Monokulturen reichen.

Zwar verfügt die Bundesluftwaffe über eine ausreichende Anzahl des Transporthubschraubers CH-53, die durch leichtere Hubschrauber der Polizei unterstützt werden, doch sind längst nicht alle Besatzungen für Feuerlöscheinsätze ausgebildet. Doch allein das Hubschraubergeschwader 64 aus Holzdorf löschte in Brandenburg mit 100 000 Litern Wasser die unzugänglichen, bis zu 50 Fußballfelder großen Flächen.

In Deutschland wird die Forderung immer lauter, eigene Löschbomber zu beschaffen. Auch Schweden und Polen klagen über vermehrte Waldbrände. Landwirtschaftliche Flächen, wie sie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern betroffen waren, lassen sich sogar nur fast ausschließlich mit Löschflugzeugen bekämpfen. Der Deutsche Feuerwehr-Verband DFV geht zwar davon aus, dass Hubschrauber zur Waldbrandbekämpfung alleine ausreichen, doch das Technische Hilfswerk und Forstverwaltungen vertrauen mehr der Philosophie der erfolgreichen Firefighter aus den Mittelmeerregionen.

Nach Angaben des Deutschen Feuerwehrverbands sei eine Lage wie in Griechenland bei uns jedoch kaum möglich. Dies wegen der anderen Art der Vegetation und der Präventionsmaßnahmen wie Brandschneisen. Im internationalen Vergleich habe Deutschland außerdem mit über einer Million Feuerwehrleuten eine sehr stark aufgestellte Feuerwehr. Außerdem gebe es mehr Zufahrtswege und Hydranten im Wald als beispielsweise in Griechenland.

Doch Harald Ebner, Grünen-Bundestagssprecher für Waldpolitik, plädiert dennoch für Löschflugzeuge, auch wenn sie möglicherweise nicht so oft gebraucht werden wie in anderen Staaten. „Für den möglichen Fall großer Waldbrände braucht es ausreichende Spezialisten und eine gute Ausrüstung, zum Beispiel mit Löschflugzeugen“, sagte er. Unter Experten ist man sich einig: Nur der Mix aus Flächenflugzeugen und Hubschraubern mit Löschbehältern machen großflächige Waldbrandbekämpfung erfolgreich.

„Deutschland braucht keine Löschflugzeuge“, äußerte sich hingegen ein Sprecher des Deutschen Feuerwehrverbandes. Man brauche dafür mehr Löschhubschrauber, denn Hubschrauber könnten schneller betankt werden. Sie müssten hierfür nicht landen, sondern können an sogenannte Außenlastbehälter angeschlossen werden. Man vergaß allerdings, einen Kostenvergleich anzustellen. Ein Wasserbomber CL 425 kostet 35 Millionen kanadische Dollar, hingegen würde ein Transporthubschrauber CH-53 der neuen Bauart 90 Millionen Dollar kosten und sehr viel höhere Wartungskosten haben. Ein Grund, weshalb die Luftwaffe an die Neubeschaffung der ins Alter gekommenen CH-53 denkt.

Harald Ebner drängt auf eine baldige Aufstellung einer Staffel mit mehreren Flugzeugen, um nicht nur die deutschen Flächen zu schützen, sondern um auch anderen Ländern Unterstützung zu gewähren. Experten gehen davon aus, dass Länder wie Schweden und Polen sich mit Deutschland die Kosten für ein ständiges Einsatzkommando teilen könnten. Ein Einsatz-Wasserflughafen in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern erscheine dabei am geeignetsten. Einziges Problem: Amphibienflugzeuge dürfen nur auf wenigen deutschen Gewässern starten und landen. Hier müsste der Gesetzgeber Sonderregelungen treffen.

Doch einfach nur kaufen, geht leider nicht, denn die Produktion der Amphibienflugzeuge wurde bei Bombardier 2015 eingestellt. Auf einem Flugplatz in British Columbia stehen elf gebrauchte, aber wenig benutzte Maschinen des alten Typs CL-215.

Der erste sogenannte CL-415 Enhanced Aerial Firefighter (EAF) soll rechtzeitig vor der Waldbrandsaison 2020 verfügbar sein. Die noch umrüstbaren CL415 könnten ab 2025 beschafft werden. Auch mit für Löscheinsätze verfügbaren CH-53-Helikoptern wird es immer schwieriger. Nach über 40 Jahren im Einsatz fordert die Bundeswehr längst ihren Ersatz.

Nach dem Waldbrand in Brandenburg: Was Feuer für die Natur bedeutet

Waldbrandverteilung

2016 brannte es nach Angaben der Europäischen Kommission in Deutschland 608-mal. Die meisten Brände im europäischen Raum gab es in Portugal mit 13 261 – dahinter liegt Spanien mit 8817 Bränden. In Deutschland brennt es mit Abstand am häufigsten in Brandenburg, auch Niedersachen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind verstärkt betroffen. In Baden-Württemberg gibt es dagegen nicht überdurchschnittlich viele Waldbrände.