Die wollen alle schnell ihre Milch loswerden. An der Melkstation drängeln die Schafe. Der Schäfer öffnet das Gatter, sofort reihen sich die Schafe ein.

Video: Wallisch, Roland

Die Melkmaschine hat Platz für ein Dutzend Schafe. Wir sind am oberen Ende des Restonica-Tals südwestlich der Stadt Corte mitten in Korsika.

Auch Corte hat eine Zitadelle. Die Stadt mitten auf Korsika ist auch Universitätsstadt. | Bild: Wallisch, Roland

Vom Ende des Restonica-Tales geht es nur noch zu Fuß weiter. Aber zuvor schauen wir noch, was aus der Schafsmilch wird. In der Käserei nebendran wendet die junge Käserin die Käselaibe, lässt sie von einem Behältnis umgedreht ins nächste rutschen.

Video: Wallisch, Roland

Es entsteht der leckere Rohmilch-Schafskäse, der viele Korsika-Reisende nicht nur dort beglückt, sondern auch noch Wochen später zuhause, weil sie ein paar Exemplare der gut haltbaren Delikatesse mit ins Rückreisegepäck gepackt haben.

Eisenleitern und Ketten zum Festhalten sichern schwierige Passagen auf dem Weg zum Melo-See, dem Quellsee der Restonica in 1700 Metern Höhe. Der bis zu 15 Meter tiefe See ist umgeben von über 2000 Metern hohen Bergen.

An der Quelle: Der Melosee ist der Quellsee für die Restonica. Er liegt auf 1700 Metern Höhe. | Bild: Wallisch, Roland

Deckel drauf: Wolken versperren die Sicht auf die Gipfel rund um den Melosee. | Bild: Wallisch, Roland

Während wir von unten zum See kommen, schauen die Fernwanderer herunter auf den See. Denn der Sentier de Grande Randonnée mit der Nummer 20, der berühmte GR20, der Korsika diagonal von Nordwest nach Südost durchquert, ist an dieser Stelle eine Gratwanderung in den 2000er-Bergen.

Die Superlative eines Wanderurlaubs

Dieser GR20 ist die Superlative eines Wanderurlaubs auf Korsika. Angesagt sind dann 186 Kilometer zu Fuß in 16 Etappen über 12 000 Höhenmeter von Calenzana südöstlich von Calvi nach Conca nördlich von Porto Vecchio.

Startpunkt: Calenzana ist das Dorf, von dem aus der GR20 in Richtung Süden führt. | Bild: Wallisch, Roland

Abseits dieser Superlative sind Schusters Rappen aber auch sonst das Transportmittel der Wahl, wenn es darum geht, die Île de Beauté, die Insel der Schönheit, wie sie bei den Franzosen gerne genannt wird, zu entdecken.

Vitamin C: Wer im beginnenden Herbst durch Korsika wandert, kann immer wieder die roten Beeren von Arbutus undedo, vom Erdbeerbaum, naschen. | Bild: Wallisch, Roland

Die Wanderwege sind bestens ausgeschildert, das Netz ist eng geknüpft und so variabel, dass auch weniger Geübte ihr Wanderterrain finden.

Sonne oder Wolken? Calvi wählt die Sonne. | Bild: Wallisch, Roland

Unser Basislager, von dem aus wir den Nordwesten der Insel mit Auto und Wanderschuhen erkunden, ist ein Zeltplatz bei Calvi. Er ist in der zweiten Septemberhälfte immer noch gut und bunt gemischt besucht: Deutsche und Schweizer Wohnmobilisten gesetzteren Alters, ein Dornbirner Radfahrer, der vom Nordkap nach Sizilien unterwegs ist, drei junge Pariserinnen, die den Nordteil des GR20 bewältigt haben und darüber sehr glücklich sind, und junge Familien, deren Kinder noch nicht schulpflichtig sind, bevölkern den von Eukalyptusbäumen beschatteten Platz an der Bucht von Calvi.

Von oben: Calvi und seine Bucht aus einer Höhe von 700 Metern fotografiert. | Bild: Wallisch, Roland

Überhaupt Calvi. Die Stadt ist sehr touristisch geprägt. Viele Läden offerieren das ganze Spektrum touristischen Nepps, aber auch der wertvollen Besonderheiten, die die Insel bietet, wie etwa allerlei Honigvariationen, Myrteliköre, spezielle Wurstwaren wie Coppa oder Lonzu und, wie schon erwähnt, die Edelsorten aus den Käsereien. Calvi ist aber vor allem ein Ort, der traumhaft liegt. Die Zitadelle mit Teilen der Altstadt liegt auf der bergigen Halbinsel, die ins Meer ragt.

Ein Holzweg in die Stadt

Wir begeben uns auf den Holzweg, um vom Campingplatz bei Calvi in die Stadt zu kommen. Da ist der Strand, da ist das Schmalspurgleis für den Schienenbus, der Calvi mit Île Rousse verbindet, und eben ein hölzerner Steg, etwa zwei Kilometer lang, der zur Hafenpromenade der Stadt führt. Man kann sich kaum satt sehen an der Stadtsilhouette, morgens nicht, wenn sie voll in der Sonne liegt und auch abends nicht, wenn Licht und Schatten die Stadt konturieren.

Calvi hat einen Hausberg. Es ist der 703 Meter hohe Capu Di à Veta.

Am Gipfelkreuz: Calvis Hausberg Capu di a Veta. Links im Bild die Halbinsel Revellata, rechts Calvi mit der Zitadelle. | Bild: Wallisch, Roland

Auch der stets aussichtsreiche Anstieg auf diesen Berg ist teilweise mit mühevoller Kraxelei verbunden.

Schön gerahmt: Beim Aufstieg auf Calvis Hausberg Capu di A Veta entdeckt man nette Gucklöcher mit Blick auf die Stadt. | Bild: Wallisch, Roland

Er bringt die eine oder den anderen darüber wohl ins Grübeln, was sich dann in denkwürdigen Einträgen im Gipfelbuch niederschlägt: „Nach mehr als vier Jahren ist heute das Ende meiner Geschichte mit dem Mann meines Lebens“, schreibt da eine Unglückliche, „ich liebe ihn, aber er verletzt mich.“ Wo denn da die Liebe bleibe, fragt sie sich und sinniert weiter auf einer halben Seite mit dem Fazit: „Ich liebe Dich, auf dass die Natur uns beschütze“.

Liebeskummer: Im Gipfelbuch von Calvis Hausberg hat eine Frau ihren Schmerz festgehalten. | Bild: Wallisch, Roland

Die Natur? Sie begeistert vor allem an diesem Ort. Wir überblicken unser ganzes Wanderterritorium der vergangenen Tage: Da sind weit im Osten die schönen Dörfer der Balagne wie Pigna und Sant‘ Antonino, die wir auf einer Rundwanderung ab Corbara entdeckt haben, und wo wir selbst zu Schafhirten wurden, als uns ein älterer Schafbauer kurzerhand aufforderte, der Herde zu folgen.

Schwarze Schafe? Sind ganz alltäglich auf Korsika. | Bild: Wallisch, Roland

Mit einfachen lauten „Hej“-Rufen hielten wir die Herde zusammen. Unten angekommen, kam der redselige und herzliche Schafbauer mit dem Auto an, um seine Herde wieder in Empfang zu nehmen.

„Es gibt keine Jahreszeiten mehr“, klagt der Schafbauer, der nach einem weiteren trockenen Sommer Mühe hat, schöne Weidegründe für seine Tiere zu finden. | Bild: Wallisch, Roland

Ebenfalls im Osten erkennen wir Lumio mit seinem Ruinendorf Occi darüber. Im Südwesten liegt Galeria. Dort stehen Kanus bereit, um im Fango-Delta möglichst lautlos die Natur zu erkunden, die dort zum Beispiel von Schildkröten bewohnt ist. Das Fango-Tal selbst bietet allerhöchste Badefreuden in den Gumpen zwischen glatt polierten Felsen.

Süßwasserbadefreuden: Das Fango-Tal bietet traumhaft schöne Gumpen, in denen man sich erfrischen kann. | Bild: Wallisch, Roland

Wir können von Calvis Hausberg aus die Küste fast bis Girolata erahnen, wo wir uns am Kiesstrand von Tuara nach einer weiteren Wanderung eines der vielen Meerbäder gegönnt haben. Einen Strand übrigens, den auch ein halbes Dutzend Kühe und Kälber ohne Ohrmarken zum Faulenzen oder Wiederkäuen nutzten.

Strandurlaub: Auch Kühe genießen den Kiesstrand von Tuara. | Bild: Wallisch, Roland

Im Nordwesten liegt die Halbinsel Revellata, die wir uns zu einer Abendwanderung ausgedacht hatten, um den letzten, angeblich grünen Strahl der hinterm Meer verschwindenden Sonne abzuwarten. Natürlich vergeblich, die Sonne ging gelbrotorange unter.

Es sieht fast so aus, als hätte der Himmel einen Grünstich. Aber auf den letzten grünen Strahl der Sonne warteten wir vergeblich. | Bild: Wallisch, Roland

Die Ausgangspunkte dieser Wanderungen kann man schwerlich anders als mit dem Auto erreichen, und man darf es vor allem nicht eilig haben, schon gar nicht an der Westküste zwischen Calvi und Porto. Die Küstenstraße ist so eng und kurvenreich, dass auch mit einem kleineren Auto kaum mehr als 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit zu erzielen sind. Eine Kultur des öffentlichen Verkehrs, wie wir sie in ebenso gebirgigen Regionen der Schweiz und Österreichs kennen, gibt es leider nicht auf Korsika. Und der Schienenbus, mit dem man immerhin von Bastia aus Calvi, Corte und Ajaccio erreichen würde, verkehrt nicht sehr oft.

Macht nichts. Man arrangiert sich. Es gibt viele Touristen auf Korsika. Aber zumindest im Westteil garantieren die mageren Verkehrswege, dass der Massentourismus auf wenige Orte beschränkt bleibt und sich die Zersiedelung mit Ferienwohnungen sehr in Grenzen hält. Analog zum Gipfelbucheintrag fällt uns da nur ein: Auf dass die Natur auf diese Weise Korsika beschütze!