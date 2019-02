Am 19. Februar 1939 feierte man in Weingarten Fasnacht wie immer. Hunderte von bunten Häsern zogen durch die Stadt, wie Augenzeugen bestätigen. Nur die Maske eines Narren unterschied sich auffällig von den anderen: Sie erinnerte haargenau an die Gesichtszüge von Adolf Hitler. Das verkniffene Gesicht, der quadratische Oberlippenbart sowie exakt gezogene Haarsträhne ließen keinen Zweifel zu: Der kleine Mann nahm den Reichskanzler aufs Korn. Das war eine oppositionelle Handlung – und dazu lebensgefährlich für den Narren selbst.

Damit nicht genug: Der Führer-Parodist zog vor das Rathaus und rief den Würdenträgern auf dem Balkon folgende Worte zu: „Der Krieg ist verloren, bevor ihr ihn überhaupt angefangen habt. Sieg Heil.“ Dann entwischte er durch die Gassen von Weingarten. Der NS-Kreisleiter Carl Rudorf befahl, den Mann festzunehmen. Ohne Erfolg, der wohl ortskundige Mann wurde nie erwischt. Er nutzte seine Tarnung für einen Akt des Widerstands. So beschreibt es der Journalist Oliver Linsenmaier.

Wenn auch der Träger nicht erwischt wurde, so konnte sich der Holzschnitzer nicht anonym halten. Die Beschreibungen führten schnell zum bekannten Bildhauer Alfons Arnold, der bisher viele Larven für die stadttypischen Plätzle gefertigt hatte. Arnold räumte ein, dass das Stück von ihm stammte, doch hatte er sich eine gute Ausrede zurechtgelegt: Die Ähnlichkeit mit Hitler sei rein zufällig, sagte er. Ein alter Weingartener aus der Familie Betz habe ihm Modell gestanden. Im Volksmund hatte die Maske ihren Ruf weg: Sie hieß „Hitler-Maske“ oder „d’r Adolf“, was den Kern der Sache wohl traf. Wobei der mutige Träger, der als kleingewachsen beschrieben wird, bis heute unbekannt ist.

Fund auf dem Dachboden: die Hitler-Maske von 1938. Der Träger ist bis heute anonym. | Bild: Imago, Museum Weingarten

Alfons Arnold ist kein unbeschriebenes Blatt. Nach der Machtergreifung 1933 trat er der SS bei und war zeitweise Aufseher im KZ Dachau. Dann vollzog er eine radikale Wende: Er legte den Dienst nieder und verließ die SS. „Er kam mit dem Regime nicht zurecht“, sagte seine Neffe Conrad David Arnold Jahrzehnte später. Dass er eine Hitler-kritische Maske hervorbringt, würde dazu passen. Im Frühjahr 1939 passierte dem Bildhauer zunächst nichts. 1940 wird er in die Wehrmacht eingezogen und fällt 1941 in Russland.

Themen des Tages Wie der Karneval die Fasnacht rettete Das könnte Sie auch interessieren

Die einzigartige Larve überlebte Krieg und Besatzung. In den 50er-Jahren soll sie noch einige Male getragen worden sein. Dann verschwand sie in der Kleiderkammer der Familie Betz, die das Stück von Anfang an besessen hatte. Es wurde ruhig um „den Adolf“.

In den 90er-Jahren tauchte er wieder auf. Ein Aufruf des Fasnachtsexperten Jürgen Hohl sorgte dafür. Die Familie Betz übergab das Einzelstück an das Plätzlemuseum in Weingarten. Dort ist sie bis heute öffentlich zugänglich.

Solch kühne Verkleidung für die fünfte Jahreszeit war nach 1933 selten. Die Fasnacht wurde nicht verboten, weil sie den Absichten des Regimes nicht entgegenstand. Im Gegenteil. Früh erkannten NS-nahe Volkskundler, dass man die Fasnacht mit einigen energischen Handgriffen in den Dienst der „Bewegung“ nehmen konnte. Mit Unterstützung der NS-Organisation Kraft durch Freude (KdF) wurden die närrischen Tage zur Volksfasnacht ausgebaut und hochgerüstet. Die närrischen Tage sollten die Volksgemeinschaft illustrieren, von der die Propaganda ganzjährig schwärmte. Der Stadtarchivar Jürgen Klöckler zeigte dies jüngst am Beispiel von Konstanz und Stockach auf.

Die Fasnacht war kein Nährboden für politischen Widerstand. Wobei seltene Ausnahmen die Regel beweisen, siehe „der Adolf“ aus Weingarten. Gerade deshalb ist der Träger der verhunzten Adolf-Maske umso bemerkenswerter. Er tanzte buchstäblich aus der Reihe und zeigte den Honoratioren auf dem Balkon die lange Nase. Schade, dass man ihn nicht kennt.

Lachen verboten

Natürlich lachten auch die Deutschen zwischen 1933 und 1945. Doch gingen sie für manche Pointe buchstäblich zum Lachen in den Keller. Politische Witze verbaten sich von selber. Auch schräge Bemerkungen über die NS-Größen und deren korruptes Verhalten konnten Kopf und Kragen kosten. Karikaturen, die nach 1933 in deutschen Zeitungen erschienen, standen im Dienst der NS-Ideologie. Berühmt-berüchtigt sind die antisemitischen Cartoons des „Stürmer“. Die NS-Elite und der Führer standen außerhalb aller Kritik. Ausländische Zeitungen karikierten Hitler dagegen ausgiebig.