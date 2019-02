von Ralf Isermann, AFP

Es sind Worte wie aus einer anderen Zeit. „Groben Undank“ wirft Ernst August von Hannover seinem gleichnamigen Sohn im Tonfall des adeligen Patriarchen vor, als „treuloser Freund“ kanzelt er öffentlich einen Verwalter seiner Güter ab. Der Nachfahre von Heinrich dem Löwen scheint trotz vieler Krankheiten nichts von seiner Kampfesfreude verloren zu haben – doch wird immer offensichtlicher, dass er es sich bis in die engste Familie hinein mit vielen verdorben hat.

Seit Langem zurückgezogen

Wie genau das Oberhaupt der Welfen am Dienstag seinen 65. Geburtstag begehen wird, ist unklar.

Ernst August von Hannover 2014 auf dem Oktoberfest in München | Bild: Tobias Hase, dpa

Ernst August lebt seit Langem zurückgezogen, er soll sich vor allem auf dem Familiensitz im österreichischen Grünau aufhalten. Von dort gibt es auch eines der jüngsten Fotos: Im Mai vergangenen Jahres war Ernst August ins Krankenhaus von Gmunden zurückgekehrt, um sich beim Personal zu bedanken. Er war zu einem hageren, abgemagerten Mann geworden.

Nicht nur dieses Bild, auch die jüngsten Neuigkeiten rund um das Welfenhaus sind besorgniserregend. Vor allem sorgt seit Wochen der Konflikt mit seinem Sohn Ernst August junior für Aufsehen. Vater und Sohn liegen in einer Art und Weise im Streit, dass der Konflikt in der Geschichte der auf ihre Tradition als ältestes Adelshaus Europa stolzen Welfen sicher ein eigenes Kapitel bekommen wird. Denn es geht dabei nicht nur um eine Familienfehde, sondern auch um handfeste Politik in Niedersachsen.

Ernst August fühlt sich hintergangen

Dreh- und Angelpunkt ist das zu einem der wichtigsten Familiengüter zählende Schloss Marienburg bei Hannover. 2004 schloss Ernst August senior zugunsten von Ernst August junior Schenkungs- und Erbschaftsverträge, die neben Ländereien dieses Schloss umfassen.

Ernst August jr. von Hannover und seine Frau Ekaterina von Hannover 2017 nach ihrer kirchlichen Trauung in Hannover | Bild: Julian Stratenschulte, dpa

Der Junior wollte das marode Gemäuer dem Land Niedersachsen für einen symbolischen Euro überlassen, um die Last der Renovierungskosten abzulegen. Die 27 Millionen Euro teure Renovierung sollten Land und Bund sich dann teilen.

Wegen des Deals ging der interviewscheue Senior kürzlich das erste Mal seit Langem wieder mit einer Wortmeldung an die Öffentlichkeit und warf seinem Sohn indirekt Verrat an einer Welfentradition vor. „Der Erhalt derartiger Kulturgüter war nie einfach, dennoch sehen ich und die anderen Familienmitglieder derzeit keinerlei nachvollziehbaren Grund, diese Kosten ohne Not den niedersächsischen Bürgern aufzubürden“, zitierte das „Handelsblatt“ den Chef der Welfen.

Im Zusammenhang mit dem Erbstreit fielen auch das Wort vom „groben Undank“ und der Vorwurf an den Verwalter. Ernst August fühlt sich hintergangen, während sein Sohn keine andere Möglichkeit sieht, Marienburg zu erhalten. „Das Geld ist weg“, sagte er über aus dem Verkauf von Kunstobjekten aus dem Schloss im Jahr 2005 erwirtschaftete 44 Millionen Euro. Auch rechtlich glaubt der Sohn, der auch das kommende Oberhaupt der Welfen sein wird, auf der sicheren Seite zu sein.

Ärger um bizarre Details

Warum der Vater und Chef des Hauses von Hannover den Streit so auf die Spitze treibt, ist unklar. Der „Hannoverschen Allgemeinen“ liegt ein Schreiben der Anwälte von Ernst August senior vor, in dem dieser auf 54 Seiten gegen seinen Sohn vorgeht. Dabei geht es um bizarre Details – wie etwa dem Vorwurf, dass es beim Abschuss von 73 Hirschen, 61 Rehen, 18 Gämsen und zwei Wildschweinen im Forstgebiet der Familie nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Eine Petitesse vermutlich für den Junior, der schon ertragen musste, dass sein Vater seine Hochzeit ablehnte und den Kindern das Erbrecht abspricht.

Was Ernst Augusts zweite Frau Caroline (Tochter von Prinz Rainier von Monaco) über ihren Mann denkt, ist unklar.

Prinzessin Caroline von Monaco 1998 mit Prinz Ernst August von Hannover (r) und ihrem Bruder Prinz Albert (l) beim traditionellen "Bal de la Rose" in Monaco. | Bild: Villard/ dpa

Die Ehe mit der monegassischen Prinzessin gilt seit Langem als zerrüttet, auch ohne offizielle Trennung gibt es keine gemeinsamen Auftritte mehr. Es scheint einsam zu sein um ihn.