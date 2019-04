von Sarah Ritschel und Sabrina Leretz

Auf den Fotos sind sie einfach eine glückliche Familie. Eine Familie, die gerade ihr Neugeborenes, die kleine Uma Louise, auf der Welt begrüßt. Und doch ist bei Familie Eledge aus Omaha im US-Staat Nebraska alles ein bisschen ungewöhnlicher als bei anderen Familien – so ungewöhnlich, dass in diesen Tagen Millionen Menschen im Internet über die Familie diskutieren. Manche wünschen ihr alles Glück der Welt, andere nennen sie „nur noch krank“.

Keine medizinischen Einwände

Grund dafür ist die komplizierte Familienkonstellation: Da sind erst einmal die beiden Väter, Matthew Eledge und Elliot Dougherty, und ihre gerade einmal eine Woche alte Tochter. Kompliziert wird es, wenn man nach der Mutter fragt. Denn bei seinem Kinderwunsch hat das homosexuelle Paar Hilfe aus der eigenen Familie bekommen. Doughertys Schwester Lea Yribe spendete ihre Eizellen, die mit dem Sperma von Eledge befruchtet wurden. Dessen Mutter wiederum, Cecile Reynek Eledge, brachte ihre eigene Enkeltochter als Leihmutter zur Welt.

Vorschlag kam von der Leihmutter selbst

Sie habe ihrem Sohn selbst vorgeschlagen, das Baby auszutragen und nie an ihrem Entschluss gezweifelt, sagte die 61-Jährige dem TV-Sender NBC: „Ich war einfach so aufgeregt, Teil ihres Abenteuers zu sein.“ Ihr Sohn war erst skeptisch.

Matthew Eledge (zweiter von rechts) und sein Mann, Elliot Dougherty (Mitte), heißen das Baby Uma nach ihrer Geburt willkommen. Eledges Mutter meldete sich freiwillig als Leihmutter für ihren Enkel. | Bild: dpa

Aus medizinischer Sicht habe allerdings nichts dagegen gesprochen, dass sie in ihrem Alter noch ein Baby austrage. Darüber hinaus habe sich das homosexuelle Paar nicht an eine Leihmutter-Agentur wenden wollen.

In Deutschland so nicht möglich

In Deutschland wäre so ein Fall nicht möglich. Leihmutterschaft ist verboten. Viele Paare suchen sich deshalb Hilfe im Ausland. Doch die ungewöhnliche Familie Eledge entzweit die Menschen hierzulande wie die in den USA.

Wer auf Facebook Kommentare zu den Artikeln über die Familie durchforstet, findet erbitterte Kritiker: Ein Nutzer wirft den Vätern Egoismus vor. „Wie sich solche Kinder dann fühlen, interessiert keinen.“ Ein anderer schreibt, solche Eingriffe in die „gottgewollte Natur des Menschen“ gefielen ihm nicht.

Cecile Eledge lächelt, nachdem sie ihr Enkelkind Uma im Nebraska Medical Center zur Welt gebracht hat. | Bild: dpa

Aber ist es nun ethisch vertretbar, wenn die Oma ihr eigenes Enkelkind austrägt und die Eizelle vom Sohn künstlich befruchtet wurde?

Philosoph sieht in der Konstellation keine Probleme

Der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid befasst sich beruflich mit Fragen wie diesen. Er hat zu dem Fall eine klare Meinung. Entscheidend sei – natürlich – das Kind. „Kinder brauchen nur eines, um gut groß werden zu können“, so Schmid: „Beziehungen zu Menschen, die sich gut um sie kümmern.“ In welcher Art von Beziehung diese Menschen zum Kind stehen, sei „völlig nebensächlich“. Das finden auch Leute, die sich im Netz für die Familie freuen: „Oh wie schön – ein Kind, welches in Liebe und Fürsorge der ganzen Familie aufwachsen darf.“

Eine Bereicherung des Lebens

Den Verweis auf eine gottgewollte Familie aus Frau, Mann und Kind dreht Schmid weiter: „Gott hat uns die medizinischen Möglichkeiten gegeben – also können die Resultate daraus auch nur gottgewollt sein. Ich plädiere dafür, eine Bereicherung des Lebens darin zu sehen.“ Oder, wie eine Frau auf Facebook einfach so schreibt: „Ungewöhnlich, aber schön. Das ist Liebe.“