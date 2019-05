von Roland Knauer

Für die Zukunft werben Fahrdienstvermittler mit weniger Verkehr in den Zentren der Städte, weil viele Menschen auf das private Auto verzichten und ihre Fahrt stattdessen online buchen. In der Gegenwart sieht die Situation dagegen in Städten wie San Francisco völlig anders aus. Dort wurde 2009 mit Uber der Pionier dieser Branche gegründet, dort waren die Fahrdienstvermittler bereits 2016 zwölfmal häufiger als herkömmliche Taxis unterwegs und arrangierten via App fünfzehn Prozent aller Fahrten in der Stadt.

Gleichzeitig wuchsen die Verzögerungen durch Verkehrsstaus im Vergleich mit dem Jahr 2010 unter der Woche um 62 Prozent. Ohne Fahrdienstvermittler wären die durch Staus verlorenen Zeiten an einem durchschnittlichen Mittwoch im Herbst dagegen nur um 22 Prozent gestiegen, berichten Gregory Erhardt von der University of Kentucky.

Menschen könnten ihre Fahrten online buchen und sie sich unter Umständen mit Gleichgesinnten teilen

Da es ein San Francisco ohne Fahrdienstvermittler nicht gibt, simulierten die US-Forscher eine Stadt mit und ohne Uber und Co. im Computer. Ihre Modell-Rechnungen lieferten weitere Indizien, nach denen die online gebuchten Fahrten dem Verkehr nicht guttun. So nahm die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge unterwegs waren, von 2010 bis 2016 um 13 Prozent ab, ohne Fahrdienstvermittler hätte dieser Rückgang dagegen nur bei vier Prozent gelegen.

In dieser Zeit ist San Franciscos allerdings auch von 805.000 auf 876.000 Einwohner gewachsen, die Zahl der Arbeitsplätze stieg von 545.000 auf 703.000, mit der Presidio Parkway wurde die Verbindung von der Golden Gate Bridge zur Innenstadt stark verbessert und der Busverkehr wurde optimiert. Zusammengenommen haben diese Veränderungen den Verkehr in San Francisco aber weniger beeinflusst, als es die in dieser Zeit explosiv wachsenden Fahrdienstvermittler taten.

Die US-Forscher haben natürlich auch untersucht, weshalb Uber und Co. überhaupt die Staugefahr vergrößern. Schließlich starteten die Fahrdienstvermittler mit einer völlig anderen Überlegung: Menschen könnten ihre Fahrten online buchen und sie sich unter Umständen mit Gleichgesinnten teilen. Damit wären weniger Fahrzeuge unterwegs, und die Staugefahr würde sinken.

Uber statt Laufen oder Rad

In der Realität des Jahres 2016 aber lassen rund die Hälfte der Nutzer von Fahrdienstvermittlern in den USA im Jahr 2016 nicht etwa das eigene Auto, sondern ihr Fahrrad stehen, ersetzen einen Fußweg durch die Fahrt oder hätten sich sogar überhaupt nicht auf den Weg gemacht. Ohne Uber und Co. hätte es diese Autofahrten also gar nicht gegeben. Auslöser dieser Entwicklung ist der Preis: Oft sitzen Privatpersonen am Steuer ihres privaten Autos, die daher eine Fahrt deutlich billiger als ein Taxi anbieten und so Menschen befördern, die sich ein Taxi normalerweise nicht leisten können oder wollen.

Gemeinhin gelten Fahrdienstvermittler mit lebenden Fahrern daher auch als Brücken-Technologie zu autonomen Autos: Sobald die Technik soweit ist, ruft die App dann ein Fahrzeug, das ohne Fahrer vollautomatisch unterwegs ist und so die Fahrkosten ganz erheblich drückt. Steigt mit den autonomen Autos ohne Fahrer dann also auch die Häufigkeit von Staus enorm an?

„Auch unsere Modelle zeigen, dass dann Fußgänger und Radfahrer zu den neuen Verkehrsmitteln wechseln und so der Verkehr weiter zunimmt“, bestätigt Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin diese Überlegung zunächst einmal. Ähnlich wie die Kollegen in den USA bilden die TUB-Forscher Verkehr in Computern nach. Ohne Probleme können die TUB-Forscher daher Maßnahmen testen, die später die Mobilität der Zukunft in der realen Welt steuern und so negative Auswirkungen verhindern sollen. Die Ergebnisse der Forscher geben den Verwaltungen und Politikern dann eine gute Grundlage, auf der sie ihre Entscheidungen treffen können.

Automobilität muss kosten

„So kann man etwa ähnlich wie im Taxi einen Einstiegspreis verlangen, der dann auf die gefahrene Strecke angerechnet wird“, erklärt Kai Nagel eine solche Möglichkeit. Diesen Vorschlag setzt das Sammeltaxi-Projekt Berlkönig, das die Berliner Verkehrsbetriebe BVG mit privaten Partnern betreiben, schon um: Bei vier Euro Grundgebühr laufen viele Menschen lieber ein paar hundert Meter zu Fuß oder fahren Rad. „Staus wie in San Francisco könnte man verringern, wenn man anfällige Strecken zu stauträchtigen Zeiten mit einer Gebühr belegt“, erklärt Kai Nagel weiter. Die Computer-Simulationen zeigen, dass Menschen diese Gebühr vermeiden wollen und so die Staus verringern. Die Mobilität der Zukunft kann also Zukunft haben, wenn man ihre Entwicklung in die richtigen Bahnen lenkt.