Herr Toprak, der Dpa-Journalist Can Merey sagt in seinem Buch über seinen Vater, der frustriert nach Istanbul zurückkehrte, dass die Deutschen die Türken nicht wirklich willkommen geheißen haben. Können Sie dieser Analyse folgen?

Ich habe das Buch aufmerksam gelesen, weil mir das Thema auch persönlich nah ist. Auch wenn einiges mit Emotionen gemischt ist, ist da schon was dran. Auch wenn man sich in Deutschland viel Mühe gibt und versucht sich anzupassen, wird es einem oft nicht leicht gemacht, sich integriert zu fühlen. Mereys Vater war ja nach den Integrationskriterien Wirtschaft und Sprache gut integriert. Aber das Zugehörigkeitsgefühl, die Königsdisziplin der Integration, das war nicht geglückt, möglicherweise durch Verletzungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft.

Welche Fehler haben denn die Deutschen bei der Integration gemacht? Meist ist ja nur von den Fehlern der Türken die Rede.

Die Deutschen gingen jahrelang davon aus, dass die sogenannten Gastarbeiter wieder zurückkehren werden. Das zeigte sich in den Vorbereitungsklassen, die bis Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre gegeben wurden, in denen sich die Jugendlichen auf die Rückkehr in ihr ursprüngliches Heimatland vorbereiten sollten. Ich selbst habe so eine Klasse besucht. Das sollte dazu beitragen, dass die Jugendlichen die Sprache und die Kultur des Heimatlandes nicht vergessen. Die meisten Gastarbeiter blieben ja und holten auch ihre Kinder nach. Da hätte man einsehen müssen, dass man die Integration im Land fördern sollte. Das hat sich erst in den 1990er-Jahren verändert und das war 30 Jahre zu spät.

Inzwischen läuft es aber doch besser mit der Integration, oder?

Die Integration ist besser als ihr Ruf. Wir haben maximal 60 Jahre Erfahrung mit Menschen mit Migrationshintergrund. Die ersten italienischen Gastarbeiter kamen in den 1950er-Jahren. Kanada, Australien, USA haben da viel längere Erfahrungen. Dafür finde ich als Wissenschaftler, ist Deutschland recht erfolgreich. Wir sind nur spät aufgewacht. Es gab gute Maßnahmen wie in den 1990er-Jahren die doppelte Staatsbürgerschaft oder die Integrationskurse, die 2005 begannen. Doch man hat zu spät damit angefangen. Dadurch haben wir auch ein paar Leute verloren. Das heißt aber nicht, dass die Maßnahmen schlecht sind. Bei den Menschen, die neu zu uns kommen wie etwa jetzt die Flüchtlinge, machen wir diese Fehler nicht mehr. Und das ist die gute Nachricht.

In der deutschen Öffentlichkeit gibt es ja immer wieder Debatten darüber, ob muslimische Frauen ein Kopftuch tragen dürfen. Wie schätzen Sie das ein?

Sobald man das Gesicht einer Frau in der Öffentlichkeit erkennen kann, muss eine offene, auf Meinungsfreiheit beruhende Gesellschaft das aushalten können, dass sie Kopftuch trägt, finde ich. Sonst bevormundet man sie. Es ist ihre Freiheit, sich zu kleiden, wie sie es will, auch wenn sie das aus religiösen Gründen tut. Problematisch ist es, wenn man sie nicht mehr identifizieren kann, zum Beispiel beim Nikab, der nur die Augen freilässt.

Und die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört?

Diese Debatte finde ich sehr problematisch. Man sagt, dass die Muslime zum Land gehören, ihre Religion aber nicht. Das kann man nicht trennen. Das trägt dazu bei, dass Muslime sich hier weiterhin nicht willkommen fühlen, und das kann auch zu einer Radikalisierung beitragen oder dass sich Parallelgesellschaften bilden. Den politischen Islam, den Islamismus, muss man angehen, das ist schon klar. Der muss zurückgedrängt werden. Aber die liberalen Muslime, die mit Demokratie kein Problem haben, die trifft man mit einer solchen Debatte auch. Die Aussage von Horst Seehofer fand ja eindeutig in Blickrichtung auf die Wahlen in Bayern statt.

Vor ein paar Monaten fand ja in Solingen die Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Anschlages von 1993 auf das Haus der türkischen Familie Genç statt. Kanzlerin Merkel ging hin, im Gegensatz zum damaligen Kanzler Kohl. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich Deutsche und Türken in dieser Zeit nähergekommen sind?

Helmut Kohl begann bald nach seinem Amtsantritt 1982, die Anteil der Türkischstämmigen zu reduzieren. Da gab es Rückkehrprämien. Er hielt die Kultur der Türken mit der der Deutschen für nicht kompatibel. Dass er 1993 nicht zum Anschlagsort kam, halte ich eher für eine persönliche Entscheidung. Angela Merkel wäre sicher hingegangen, wenn sie damals Kanzlerin gewesen wäre.

Was könnten denn die Deutschen tun, um den Deutsch-Türken zu helfen, sich hier wohlerzufühlen?

In den USA klappt es ja ganz gut. Da küssen die Türken nach zwei Monaten die Erde und sagen: Ich bin Amerikaner. In Deutschland gibt man den Muslimen das Gefühl, nicht dazuzugehören. Da muss man auf der sprachlichen Ebene sensibler sein, denn das stört den Austausch zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft.

Das richtet sich jetzt an die Politiker. Was mache ich als Eva Normalo?

Es ist eigentlich ganz banal: Die Hautfarbe spielt keine Rolle für die Frage, ob jemand Deutscher ist oder nicht. Ich werde immer gefragt, woher ich komme. Und wenn ich dann sage: Ich bin Deutscher, dann wird das in Frage gestellt. In den USA passiert das nicht. Hier hat man das Gefühl: Du bist eben doch nicht ganz deutsch, du bist was anderes. Die deutsche Nationalmannschaft ist vielfältig und deshalb erfolgreich, und das gilt auch für eine Gesellschaft. Blonde Haare und blaue Augen machen das Deutschsein nicht aus. Wenn in zehn Jahren auch eine Frau mit Kopftuch sagen kann: Ich bin Deutsche, dann sind wir weit gekommen.

Wenn Sie die doch sehr glücklose deutsche Nationalmannschaft ansprechen: Was hat die beiden türkisch-stämmigen Spieler Özil und Gündogan denn geritten, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf einem Foto zu posieren?

Das Ganze war natürlich taktisch unklug. Man kann eine Haltung zu Erdogan haben. Aber dieser Mann wurde von 50 Prozent der Menschen in der Türkei gewählt. Die Entscheidung für das Treffen war eine persönliche Entscheidung der Spieler. Aber sie hätten wissen müsen, was das in Deutschland auslöst. Denn auf den T-Shirts stand: Mit Respekt an meinen Präsidenten. Wenn das ein liberaler Präsident gewesen wäre, hätten die Deutschen damit kein Problem gehabt. Aber Erdogan hat ja Angela Merkel schon als Nazi beschimpft. Das ist absurd, und deshalb sind die Leute zurecht sauer. Der Vergleich ist ein Unrecht gegenüber den 6 Millionen Juden, die durch die Nazis sterben mussten.

Warum wählen denn so viele Deutsch-Türken Erdogan?

Das kann man so nicht sagen. 1,6 Millionen Türkeistämmige sind eingebürgert. Die dürfen in der Türkei nicht wählen, die wählen mit den Bundestag. Dann gibt es 1,4 Millionen, die nicht eingebürgert sind. Wir wissen, dass vor allem die wenig Integrierten konservativ sind. Und sie neigen dann dazu, Erdogan zu wählen. Allerdings auch nicht alle. Da muss man differenzieren. Die Kurden wählen ihn ohnehin nicht, weil er sie unterdrückt. Vor der Wahl hat er in Aussicht gestellt, dass die alevitischen Gebetshäuser legalisiert würden. Da haben die Aleviten gesagt, ausgerechnet jetzt! Die wählen ihn auch nicht.

Erdogan hat die Türkei ja sehr stark gespalten, nicht wahr?

Genau. Bei ihm gibt es nur Schwarz und Weiß. Die anderen hat er verloren, und bei ihm gibt es nur Gegner und Befürworter. Kompromisse sind nicht vorgesehen.

