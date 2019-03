In Deutschland werden jährlich Milliarden Pakete verschickt. Der Onlinehandel steht im Verdacht damit die Luft zu verschmutzen, weil immer mehr Lieferfahrzeuge den Stadtverkehr lahmlegen. Experten haben jetzt herausgefunden: In vielen Fällen ergibt es mehr Sinn im Internet einzukaufen, als in die Stadt zu fahren.