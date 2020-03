Ein New Yorker Richter gab das Strafmaß gegen den 67-Jährigen am Mittwoch bekannt. Weinstein war im Februar in zwei Fällen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. Ihm hatte eine Haftstrafe von mindestens fünf und höchstens 29 Jahren gedroht.

Nur zwei von vielen Fällen vor Gericht

Mehr als 80 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek und Gwyneth Paltrow haben dem „Pulp Fiction“-Produzenten sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen. Bei dem Prozess in New York ging es aber nur um zwei Fälle: Weinstein wurde schuldig gesprochen, 2006 einer früheren Produktionsassistentin Oralsex aufgezwungen und 2013 eine Jungschauspielerin vergewaltigt zu haben.

Die „Silence Breakers“, die Gruppe von Frauen, die sich zu den Übergriffen durch den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein geäußert haben. | Bild: FREDERIC J. BROWN

Weinstein hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und spricht von einvernehmlichen sexuellen Beziehungen. Seine Anwälte haben Rechtsmittel gegen die Verurteilung angekündigt.

Das Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Weinstein hatte im Herbst 2017 die weltweite #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen ausgelöst. Der Anfang Januar in New York gestartete Prozess galt als Prüfstein für die Bewegung.