Die freudigen Neuigkeiten vorneweg: Das Royal Baby Number One ist endlich da. „It‘s a boy“, gab ein strahlender und sichtlich bewegter Prinz Harry höchstpersönlich via Video-Interview bekannt. Sie seien „außer sich vor Freude“ und sein Sohn „absolut unwiderstehlich“ – „absolutely to die for“, wie der 34-Jährige nachschob – „Für dieses kleine Ding könnte ich sterben.“

Vater Harry ist begeistert und überwältigt

Am Montagmorgen brachte die Herzogin von Sussex in Anwesenheit ihres Mannes eine Woche nach dem errechneten Geburtstermin einen Jungen auf die Welt – 3260 Gramm schwer und gesund sei er, wie es vom Palast hieß. Und auch die Mutter sei wohlauf, berichtete der frischgebackene Vater, der das Erlebnis, der Geburt beizuwohnen, als „fantastischste Erfahrung“ beschrieb, die er sich jemals vorstellen konnte. „Wie Frauen das machen, was sie machen, ist unbegreiflich.“

Aufgeregt und überglücklich: Prinz Harry nach der Geburt vor TV-Kameras. | Bild: AFP

Königin ist überglücklich

Die königliche Familie inklusive Königin Elizabeth II. war bereits informiert und – was sonst? – alle sind überglücklich angesichts der frohen Kunde. Genauso natürlich die Mutter der Herzogin, Doria Ragland, die bei Ihrer Königlichen Hoheit in Frogmore Cottage in Windsor weilt.

Fans feiern mit Baby-Ballons und Teddybären

Kurz nach der Verkündung knallten vor Schloss Windsor die Champagnerkorken und Jubel brach aus. Seit Tagen schon versammelten sich hartgesottene Superfans in dem kleinen Örtchen, den das „Rockstar-Paar der Königsfamilie“ als Zuhause gewählt hat, schwenkten Baby-Ballons und hatten Teddybären sowie Puppen als Geschenke mitgebracht. Weil Harry und Meghan vor einem Monat verrieten, dass sie die Geburt ihres ersten Kindes anders als bei den Royals üblich nicht sofort öffentlich zu verkünden gedenken, sondern das freudige Ereignis zuerst im Privaten feiern wollten, brodelte die Gerüchteküche seit Tagen.

War gestern nicht zu sehen: Herzog Meghan noch mit Babybauch im März in London. | Bild: dpa

Am Montag dann endlich, am frühen Nachmittag, meldete der Buckingham-Palast, dass Meghan in den Wehen liegt. Da war sie in Wirklichkeit bereits mit einem Jungen niedergekommen. Wie versprochen genoss das Paar die ersten Stunden mit dem Kind in Ruhe.

Tony Appleton, der als Stadtausrufer verkleidet ist, verkündet die Geburt. | Bild: dpa

Alle wollen den Namen wissen

Das monatelange Hinfiebern auf die Geburt hat zwar nun ein Ende, aber das ist lediglich ein Kapitel in der royalen Baby-Geschichte. Denn nun wartet das Königreich auf eine andere drängende Antwort: Wie wird der Nachwuchs im Hause Sussex heißen? Die Buchmacher tippen auf Arthur, James, Philip, Albert oder Edward. Die Royals bedienen sich in der Regel aus dem Pool der Namen von ehemaligen Monarchen oder prominenten Mitgliedern der königlichen Familie. Gerne werden auch Namen aus der Bibel genommen, wie etwa James.

Paar wählt eigenen Auftritt

Da das Paar die Dinge gerne anders handhabt, könnte es bei der Namenwahl aber auch aus dem klassischen Korsett ausbrechen. Als möglicher Kompromiss gilt Alex, der Name sei einigermaßen traditionell und trotzdem zeitgemäß, wie Royalisten betonen. „Wir denken noch über Namen nach“, sagte Harry während seines kurzen Auftritts. Anders als bei den Geburten der drei Kinder der Herzogin von Cambridge und Prinz William wählten Meghan und Harry einen privateren Ansatz. Anstatt bereits wenige Stunden nach der Geburt perfekt gestylt und mit Baby im Arm vor die wartenden Anhänger und Journalisten zu treten wie das Kate in Perfektion vollführt hat, will sich Meghan und Harry erst am Mittwoch zeigen und das Baby, dann wohl auch mit Namen, präsentieren.

Die Thronfolge in Großbritannien

Prinz Charles Philip Arthur George (70) ist der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. und damit Thronfolger – schon seit 1952. | Bild: STEVE PARSONS

Prinz William Arthur Philip Louis (36) ist Charles‘ ältester Sohn und steht damit in der Thronfolge an der zweiten Stelle. | Bild: DANIEL LEAL-OLIVAS

Prinz George Alexander Louis (5) ahnt noch nichts von seinem Schicksal – als Williams ältester Sohn steht er in der Thronfolge direkt hinter ihm. | Bild: MATT PORTEOUS

Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana (4) hat kaum Chancen, Königin zu werden – es sei denn, ihr Bruder tanzt aus der Reihe. | Bild: Duke and Duchess of Cambridge

Prinz Louis Arthur Charles ist gerade mal ein Jahr alt. Seit seiner Geburt darf er sich über Rang fünf in der Thronfolge freuen. | Bild: Duchess Of Cambridge

Prinz Henry Charles Albert David, kurz: Prinz Harry (34), hat als Charles‘ Zweitgeborener und – dank William – dreifacher Onkel keine Chance auf die Krone. | Bild: Paul Harding