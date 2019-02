Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den früheren Radstar Jan Ullrich vorläufig eingestellt. Eine Behördensprecherin sagte dem Portal "Focus Online" am Montag, der Fall sei nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung eingestellt worden.

Der Paragraf erlaubt es den Ermittlern, aus verfahrensökonomischen Gründen auf eine weitere Verfolgung zu verzichten – und zwar dann, wenn es einen schwerer wiegenden Vorwurf gibt, der wahrscheinlich schärfer geahndet werden wird.

Ullrich soll im vergangenen Sommer einen 34 Jahre alten Mitarbeiter am Hamburger Flughafen gewürgt haben. Bereits einige Wochen früher soll er allerdings eine Prostituierte in Frankfurt am Main gewürgt haben. Diese Ermittlungen laufen noch, wie die dortige Staatsanwaltschaft "Focus Online" bestätigte.

Da die Vorwürfe im Frankfurter Fall schwerer wögen, werde zunächst auf eine weitere Strafverfolgung in Hamburg verzichtet, hieß es. Allerdings habe die Ermittlungsbehörde der Hansestadt darauf hingewiesen, dass das dortige Verfahren jederzeit wieder aufgenommen werden könne. (dpa)