von AFP

Bei dem Verdächtigen, der am Freitag zwei US-Bürger schwer verletzt haben soll, handelt es sich um einen Afghanen mit deutscher Aufenthaltserlaubnis. Der 19-Jährige war am Freitagmittag am Amsterdamer Hauptbahnhof mit dem Messer auf Passanten losgegangen. Die Polizei schoss daraufhin auf ihn und verletzte ihn. Die Schüsse lösten eine Panik unter den tausenden anwesenden Touristen und Pendlern aus.

Polizisten vor dem Hauptbahnhof in Amsterdam | Bild: SEM VAN DER WAL (ANP)

Der Messerangriff ereignete sich einen Tag nachdem die radikalislamischen afghanischen Taliban zu Angriffen auf niederländische Soldaten aufgerufen hatten. Auch die deutschen Behörden ermitteln in dem Amsterdamer Fall, weil der Angreifer eine deutsche Aufenthaltserlaubnis hat.

Amsterdam Messerstecherei in Amsterdams Hauptbahnhof: Zwei schwer Verletzte und ein 19-Jähriger, dessen Spur nach Deutschland führt Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein