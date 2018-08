von Lukas Schäfer

Zum ersten Mal in der Geschichte haben Bürger der EU die Möglichkeit, sich an einer Umfrage zu beteiligen, ob die jährliche Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Seit 1980 werden die Uhren in Deutschland um eine Stunde auf die Sommerzeit vorgestellt und im Oktober wieder auf die Winterzeit zurückgestellt. Noch sind keine Tendenzen der Umfrage bekannt. Sollte sich jedoch eine Mehrheit für die Abschaffung entscheiden, ist das Problem mit der ständigen Zeit noch nicht gelöst.

Worum geht es in der Umfrage?

In der Umfrage werden die Teilnehmer befragt, ob sie für oder gegen die Abschaffung der Zeitumstellung sind. Ursprünglich war 1980 in Deutschland die Sommerzeit eingeführt worden, um Stromkosten zu sparen. Die These: Da es draußen länger hell ist, wird auch weniger Licht benötigt und die Menschen nutzen das längere Tageslicht, um aktiv zu sein.

Allerdings haben viele Bürger auch Probleme mit dem Zeitwechsel und benötigen jährlich einige Tage bis Wochen, um sich an den neuen Rhythmus wieder zu gewöhnen. Ob die Sommerzeit wirklich eine Energieersparnis bringt, ist zudem sehr umstritten.

Entscheidet sich eine Mehrheit für die Abschaffung, gibt es gleich das nächste Problem. Welche Zeit soll abgeschafft werden und welche zur ständigen Tageszeit werden? Die Teilnehmer werden deswegen befragt, ob sie die Sommer- oder die Winterzeit bevorzugen würden. Die Ergebnisse der Umfrage sollen am Freitag veröffentlicht werden

Welche Folgen hätte die ständige Sommerzeit?

Grundsätzlich würde die ständige Sommerzeit bedeuten, dass es auch im Winter am Abend eine Stunde länger hell und am Morgen eine Stunde länger dunkel ist als wir es bisher gewöhnt sind.

In den Sommermonaten von Juni bis August freuen wir uns alle über lange warme Nächte und Sonnenschein bis 22 Uhr. In den Wintermonaten dürfte der Zuspruch jedoch deutlich geringer ausfallen. Wenn wir nämlich das ganze Jahr über die Sommerzeit hätten, wäre es im Winter am Vormittag länger dunkel. Beispielsweise würde im Dezember die Sonne in Konstanz erst gegen 9 Uhr aufgehen. Je weiter man in den Norden kommt, desto länger lässt die Sonne auf sich warten. So müssen sich die Hamburger bis 9.30 Uhr gedulden, bevor es hell wird.

Welche Folgen hätte die ständige Winterzeit?

Die Winterzeit ist die Normalzeit in Mitteleuropa. Würde sie das ganze Jahr gelten, hätte das vor allem Einfluss auf unsere Sommernächte: Gilt nämlich im Juli die Winterzeit, würde sich die Sonne bereits gegen 21.15 Uhr verabschieden.

Keine weltweite Zeitumstellung

Generell stellen seit 1996 alle europäischen Länder ihre Uhren um. China, Indien oder Argentinien hingegen bleiben bei der Normalzeit. Im Jahr 2011 hatte sich Russland dazu entschieden, die Zeitumstellung in allen Zeitzonen des Landes abzuschaffen und die ständige Sommerzeit einzuführen. Doch schon innerhalb kürzester Zeit kam es zu erheblichen gesundheitlichen Problemen, besonders für die Menschen in den nördlichen Regionen des Landes. Nach nur drei Jahren wurden die Uhren in Russland wieder auf die Winterzeit gestellt.

