von Tilmann P. Gangloff

Frau Burmester, Mütter von heute sind emanzipiert und stehen im Berufsleben. Gerade erfolgreiche Frauen definieren sich in der Regel nicht über ihre Familie. Warum empfinden sie trotzdem so viel Schmerz, wenn die Kinder ausziehen?

Mich hat das ja selbst überrascht. Der Schmerz setzte bei mir allerdings schon früher ein. Als mein Sohn in die Pubertät kam und sich von mir zu lösen begann, wurde mir klar: Dies ist der Anfang vom Ende unserer gemeinsamen Zeit. Das traf mich völlig unvorbereitet, weil ich mich natürlich auch als emanzipiert betrachte und mich tatsächlich nie über meine Mutterrolle definiert habe; gerade deshalb fiel es mir so schwer, mir einzugestehen, dass ich eine leidende Mutter bin. Es war ein Trost, als ich irgendwann festgestellt habe, dass es anderen Frauen auch so geht.

Konstanz Eine junge Mutter erzählt, wie sie ihr Leben mit einem ungeplanten Kind mit Hilfe einer Familienhebamme meistern konnte Das könnte Sie auch interessieren

Warum befinden sich Frauen heute in einer anderen Situation als ihre Mütter?

Früher haben Frauen ihre Kinder mit Anfang bis Mitte zwanzig bekommen. Wenn die Kinder auszogen, waren die Mütter etwa Mitte vierzig. Bei vielen Frauen hat sich dieser Prozess heutzutage um zehn Jahre verschoben, sie sind beim Auszug der Kinder um die fünfzig und mitten in den Wechseljahren. Diese Lebensphase ist ohnehin dominiert vom Thema Abschied, und das Loslassenmüssen der Kinder kommt dann noch dazu; eine seelisch sehr schmerzhafte und äußerst unglückliche Kombination.

Warum leiden viele Frauen auch seelisch unter den Wechseljahren?

Weil dieser biologische Vorgang in unserer Kultur sehr negativ belegt ist. In anderen Kulturkreisen erfahren Frauen in diesem Alter eine gesellschaftliche Aufwertung, aber bei uns sind die Wechseljahre die Eintrittsschneise in eine Lebensphase der Abwertung. Das fängt damit an, dass unser Körper ein unerwünschtes Eigenleben beginnt und sich verändert. Sexualität und Partnerschaft spielen ebenfalls eine große Rolle, weil in vielen Beziehungen nach zwanzig Jahren die Luft raus ist. Auch beruflich werden Frauen in diesem Alter gern in die zweite Reihe geschoben. Diese Entwertungsphase haben frühere Generationen auch schon erlebt, aber für uns kommt eben noch der Abschied von den Kindern dazu. Wir verlieren ein verlässliches Gegenüber. Als mein Sohn in die Pubertät kam, habe ich seine Zurückweisungen als Kränkung empfunden. Es hat lange gedauert, bis mir klar geworden ist, dass er mich nicht als Person abgelehnt hat, wenn er keine Lust hatte, was mit mir zu unternehmen, sondern dass das Teil eines ganz normalen jugendlichen Abgrenzungsvorgangs war.

Leiden Väter auch?

Natürlich, und ich finde es gut, dass sie heute dazu stehen dürfen, das war lange verpönt. Als ich ausgezogen bin, war meinem Vater anzusehen, dass er darüber nicht glücklich war, doch das hätte er nie zugegeben. Ich habe das Buch aus meiner Sicht und daher vor allem für Frauen geschrieben, aber bei den Recherchen ist klar geworden, dass es vielen Männern ganz ähnlich geht. Deshalb gibt es auch ein Kapitel für Väter. Männer haben heute ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Kindern, als sie es bei ihren eigenen Vätern erlebt haben, weil sie unter anderem stärker in die Erziehung eingebunden sind. Außerdem gibt es viele getrennt lebende Elternpaare, die sich die Kindererziehung trotzdem weiterhin teilen.

Aber hat der Vater sein Trennungserlebnis dann nicht schon hinter sich?

Im Gegenteil, das Kind lebt ja zur Hälfte bei ihm, es zieht also bei beiden aus, bei der Mutter und beim Vater. Viele dieser Väter, so habe ich es erlebt, haben eine sehr enge Bindung zu ihren Kindern und erleben den Prozess des Loslassenmüssens ebenfalls als extrem schmerzhaft.

Warum lässt sich der Schmerz, den Eltern in diesem Moment empfinden, Ihrer Ansicht nach mit Liebeskummer vergleichen?

Weil man diesen Menschen so unglaublich liebt, er die Beziehung jedoch einseitig aufkündigt. Von mir aus hätten mein Sohn und ich noch ewig Mutter und Kind sein können, aber er wollte in die Welt hinaus und lässt mich allein zurück. Dieser Abschied beginnt ja schon in der Pubertät, wenn die Kinder von einem Tag auf den anderen keine Lust mehr haben, sich drücken und knuddeln zu lassen. Diese Situation – der eine möchte geben, aber der andere will nicht mehr nehmen – ist vergleichbar mit einem ausgewachsenen Liebeskummer, bei dem man einen Menschen verliert, für den es keinen Ersatz gibt.

Dann ist Trauerarbeit gefragt. Wie sieht die aus?

Ich glaube, sie sollte damit beginnen, dass man sich das alles bewusst macht. Dieser erste Schritt, das Akzeptieren der Trauer, ist meiner Erfahrung nach der schwierigste. Ich habe mir das lange nicht eingestehen wollen. Ich war im Umgang mit meinem Sohn unausgeglichen, unleidlich und angespannt, habe mir aber eingeredet, das liegt an seiner Pubertät, da sind die Kinder schwierig, also bin ich entsprechend übel gelaunt. Natürlich spüren viele Frauen diesen Schmerz, sie fühlen sich niedergeschlagen und leer, immerhin wird ihr Leben gerade unfreiwillig elementar umgekrempelt; dann gehen sie zum Arzt und bekommen Antidepressiva oder Hormone. Deshalb ist es so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, warum man von diesem Abschiedsprozess so elementar berührt wird. Ich habe mich anfangs gefragt, ob ich eine Macke habe, bis ich merkte, dass es vielen Frauen ganz ähnlich geht. Das lindert zwar nicht den Schmerz, doch man weiß jetzt, dass er in Ordnung ist und dass man kein individuelles Problem hat. Aber es ist wichtig, aus diesem Trauerloch wieder rauszukommen, und das geht vor allem, indem man darüber spricht. Eine Partnerschaft zum Beispiel kann durch die gemeinsame Trauerarbeit neue Impulse bekommen.

Es gibt aber doch auch Eltern, die sich freuen, wenn die Kinder ausziehen, weil das Leben angeblich jetzt erst richtig beginnt. Stimmt mit denen was nicht?

Nein, die haben Glück! Die Menschen sind nun mal unterschiedlich. Die einen empfinden keinen Schmerz, die anderen leiden dafür umso mehr. Aber ich habe auch festgestellt, dass manche Mütter dieses Thema nicht gut aushalten; ich wurde schon als „Drama-Queen“ bezeichnet. Deshalb wird auch immer wieder die Bitte um Rat geäußert, weil viele Frauen einen Weg suchen, dieses Thema so schnell wie möglich hinter sich zu lassen. Ich verstehe das gut. In den Wechseljahren sind Frauen in einer für Männer unvorstellbaren Umbruchsituation, und das allein ist schon schwer genug zu verarbeiten. Aber ich glaube, es ist nicht damit getan, sich ein Hobby zuzulegen, um auf andere Gedanken zu kommen.

Warum gibt es so wenig Literatur zu diesem Thema?

Weil es tabuisiert ist. Von Frauen wird erwartet, dass sie funktionieren, deshalb werden ja auch sofort Medikamente verschrieben, wenn‘s mal nicht mehr wie gewohnt läuft. Desolate Frauen sind gesellschaftlich nicht erwünscht, deshalb ist dieser Abschiedsschmerz ein Tabuthema.

Ist Ihr Tipp, sich in dieser Phase einen Liebhaber zuzulegen, ernst gemeint?

Ich verbinde den Rat mit einem Augenzwinkern, aber hilfreich ist er in manchen Fällen bestimmt. Wir alle wissen, was es mit einem anstellt, wenn uns jemand Aufmerksamkeit und Anerkennung erweist. Es ist einfach schön, wenn man wieder als sexuelles Wesen wahrgenommen wird, das bei einem anderen Menschen Begehren weckt. Das setzt ungeahnte Energien frei und kann in einer Phase, in der ich mich so umfassend entwertet fühle, großartig sein.

Ihr Buch gewährt tiefe Einblicke in Ihr Innenleben, aber man lernt natürlich auch Ihren Sohn Ben etwas kennen. Ist er damit einverstanden?

Die Anekdoten, die ich erzähle, sind Stellvertretergeschichten, die fast alle Eltern genauso erlebt haben, deshalb hatte ich nicht das Gefühl, ihn als Persönlichkeit zu exponieren. Ich habe ihn das Manuskript lesen lassen; er fand‘s okay. Er war auch bei der Buchpremiere dabei, was sehr lustig war, denn vermutlich war allen Anwesenden klar, um wen es sich bei dem einen jungen Mann im Raum handelte, der mir auch noch sehr ähnlich sieht.

Fragen: Tilmann P. Gangloff