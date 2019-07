Elvis lebt! Zumindest für ein Wochenende. Seit nunmehr 17 Jahren pilgern Presleys Jünger jährlich um den Todestag zum „European Elvis Festival“ nach Bad Nauheim. In dem Kurort, der für seine prachtvollen Jugendstil-Gebäude berühmt ist, erinnert an fast jeder Straßenecke noch etwas an den früh verstorbenen Weltstar, denn von 1958 bis 1960 ist die 32 000-Einwohner-Stadt in Nordhessen die Heimat des „King of Rock‘n‘Roll“, der in den Ray Barracks im benachbarten Friedberg seinen Militärdienst absolvierte. Nur zwei Jahre ist er in Deutschland, aber Elvis bleibt hier unvergessen.

Elvis lebt auf der Straße, wo man immer wieder mit Zeitzeugen ins Gespräch kommt, wie Marianne Strätz, eine frühere Nachbarin des Sängers. Elf Jahre alt ist die Hessin, als Presley 1959 in der bis heute von Fans belagerten Goethestraße 14 einzieht. „Unsere Jungs haben wir immer geschickt, um Autogramme zu holen“, erzählt sie, „wir haben uns nicht getraut. Wie die Leute heutzutage bei Tokyo Hotel haben wir geschrien.“

„Er war kein Weiberheld“

Elvis sei damals ihr großes Idol gewesen. „Er war immer höflich und freundlich, ganz zurückhaltend, kein Weiberheld“, schwärmt die 70-Jährige und fährt lächelnd fort: „Einmal hat er mir sogar eine Kusshand zugeworfen. Mir war nie mehr so schwindelig wie damals.“

Elvis lebt im Kurpark, wo der „King“ einst zwischen alten Bäumen radelte. Männer mit überdimensionalen Koteletten und in Glitzerjacketts spazieren Hand in Hand mit Frauen in gepunkteten Pettycoats über die Wiesen, während im Hintergrund aus dem Hotel Dolce, dem früheren Kurhaus, die Evergreens herüberwehen.

Elvis-Songs rund um die Uhr

Während des vom Fachdienst Kultur und Sport der Stadt Bad Nauheim gemeinsam mit der Elvis-Presley-Gesellschaft, dem größten deutschsprachigen Elvis-Fanclub, organisierten Festivals singen Imitatoren aus aller Welt um den ersten Preis beim Music Contest. „Jailhouse Rock“, „Suspicious Minds“, „Love me tender“, „Return to Sender“ – selbst aus den unzähligen aufgemotzten Sechzigerjahre-Autos, die eine eigene Parade bekommen, trällert es unaufhörlich.

Elvis lebt gleich gegenüber im Hotel Grunewald, wo der Superstar im Militärdienst mit seiner Familie zunächst lebt, wenn er nicht gerade in der Kaserne ist. Im 1888 errichteten Haus steht Fans und Gästen immer noch das original erhaltene Zimmer Nummer 10, in dem der Rock‘n‘Roller wohnte, zur Verfügung. „Elvis lived here“, steht auf einer Plakette neben der „Elvis-Stele“, an der viele Fans Blumen und kleine Botschaften in allen Sprachen dieser Welt niederlegen.

Am Ende musste Elvis raus

„Elvis wohnte hier“ – allerdings nur, bis er und seine Entourage des Hauses verwiesen werden. Die Untertanen des „King“, seine Kumpels und Leibwächter, veranstalten wohl allerhand Blödsinn, während er auf Manöver ist. Die Überlieferungen reichen von einer übergelaufenen Badewanne bis zu einer brennenden Zeitung, die unter einer Tür durchgeschoben wird.

Dies und noch viel mehr erfährt man auf einer der zahlreichen Stadtführungen auf den Spuren des Rock- und Popstars. Es geht zum beliebten Selfiespot Burgpforte, wo das weltberühmte Cover der Single „A Big Hunk O Love“ fotografiert wurde; vorbei am Plattenladen, wo Elvis oft den Hinterausgang nehmen muss, weil seine Anhänger vor dem Haus die Straße bevölkern; über die Brücke, wo er vor 50 Jahren für ein Foto posierte und wo bald eine Bronzefigur an ihn erinnern soll.

Darlene Love erinnert sich

Elvis lebt vor allem bei den Begegnungen mit früheren Weggefährten, die 40 Jahre nach seinem Tod aus den USA zum Festival nach Deutschland kommen. So erzählt Oscar-Gewinnerin und Mitglied der „Rock‘n‘Roll Hall of Fame“ Darlene Love von ihrer gemeinsamen Zeit, in der sie als Chefin der Girl-Group „The Blossoms“ dafür sorgt, dass Elvis für seine Gospelsongs einen spektakulären Rahmen bekommt.

Ed Enoch, der mit der Gospel-Gruppe „The Stamps“ zwischen 1971 und 1977 mehr als 1000 Mal mit Presley auf der Bühne steht, erinnert sich mit bewegenden Worten an die erste Begegnung in Memphis, die Magie gemeinsamer Proben und das letzte Treffen fünf Wochen vor dem Tod seines engen Freundes.

Tränen in den Augen

Elvis lebt! Die letzten Zweifel daran verschwinden bei der Show im grandiosen Jugendstiltheater des Hotel Dolce. Als Darlene Love, Ed Enoch und Elvis-Double Grahame Patrick die Bühne rocken, haben nicht wenige im Publikum Tränen in den Augen. Der Ire ähnelt seinem Idol nicht nur äußerlich, auch stimmlich kommt Patrick dem „King“ so verblüffend nah, dass sich manch ein Fan bei dieser Zeitreise in die späten Fünfzigerjahre verwundert die Augen reibt und denkt. Ja, Elvis lebt!

