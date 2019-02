Noch nicht allzu lange liegt die Eiswasser-Herausforderung zurück, bei er sich Mutige vor laufender Handy-Kamera aus einem Kübel übergossen und so Spenden für einen guten Zweck sammelten. Dann folgte in den USA die „Tide Pod“-Herausforderung. Als nächstes gab es den Trend, aus einem rollenden Auto auszusteigen, um einige Tanzbewegungen zu machen. Es folgte die „Bird Box Challenge“. Und nun die sogenannte „48-Stunden-Herausforderung“, die besorgten Eltern und alarmierten Cops quer durch die USA die Haare zu Berge stehen lässt.

Abtauchen und wieder auftauchen – als ob nichts geschehen sei

Denn es geht Jugendlichen darum, zwei Tage lang spurlos abzutauchen – und dann wieder zu Hause zu erscheinen, als sei nichts geschehen. Für jede Erwähnung des Verschwindens in sozialen Medien gibt es Punkte.

Fire-Challenge: Dieser seit 2014 verbreitete und äußerst gefährliche Internet ist für viele schmerzhaft ausgegangen. Dabei schütten sich Jugendliche eine brennbare Flüssigkeit über den Körper und zünden sich dann an, filmen es und stellen das Video als Beweis dafür ins Netz. | Bild: Paul Hennessy

Die Folgen dieses Trends spürten auch die Eltern der 15-jährigen Dionne K. aus der Stadt Belen im US-Bundesstaat New Mexico. Zusammen mit einer gleichaltrigen Freundin kam sie von der Schule nicht mehr nach Hause. Die örtliche Polizei startete über die Medien eine Fahndung, denn ein Verbrechen konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach 48 Stunden wurde der Alarm dann abgeblasen – Dionne K. und ihre Freundin waren wieder aufgetaucht und gestanden, es habe sich bei ihrem Verschwinden lediglich um die derzeit so populäre Herausforderung gehandelt.

Polizei: Aktionen paralysieren Eltern

Zwei weitere Mädchen aus der benachbarten Stadt Albuquerque waren zur gleichen Zeit abgetaucht und dann wieder erschienen. Für die zuständigen Polizeibehörden ist diese Entwicklung extrem besorgniserregend.

„Diese Fälle binden nicht nur jede Menge Ressourcen,“ sagt Simon Drobik von der Polizeidirektion der Stadt Albuquerque, „sie paralysieren auch die Eltern dieser Jugendlichen, die plötzlich nicht mehr aufzufinden sind.“

Ein Jugendlicher mit Handy. Pro Erwähnung des eigenen Verschwindens sammeln die Kinder Punkte in den sozialen Netzwerken. | Bild: dpa

Ernste Fälle könnten nicht mehr ernst genommen werden

Kriminalisten sehen zudem noch eine weitere Gefahr: Dass nun Fälle, in denen dem Verschwinden von Heranwachsenden ein Verbrechen zugrunde liegt, nicht mehr mit dem nötigen Ernst behandelt werden. Derzeit gelten in den USA über 80 000 Menschen als vermisst.

Aktion kommt aus Großbritannien

Die bei Minderjährigen populäre „48 Stunden-Herausforderung“ ist Berichten zufolge zunächst in Großbritannien entstanden und dann in die USA übergeschwappt.

Das amerikanische Eltern-Magazin „Parents“ warnte vor dem Phänomen – und kommentierte: „Mit soviel Elend in der Welt ist es kaum zu glauben, dass sich Jugendliche an einer solch morbiden Herausforderung beteiligen,“ heißt es da. Polizeibehörden in den USA warnen jetzt – wie in den Bundesstaaten Missouri und Kalifornien – vor rechtlichen Folgen der Herausforderung. Jeder, der bewusst 48 Stunden verschwinde und damit eine Polizeiaktion auslöse, werde juristisch belangt werden, heißt es immer häufiger als Warnung.