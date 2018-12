von Dorothee Vögeli und Gerald Hosp

Auf dem Busparkplatz beim Zürcher Landesmuseum herrschte am Sonntagmorgen wie immer geschäftiges Treiben. Gepäckstücke werden in den Fernreisebussen verstaut, Freunde und Angehörige umarmen sich zum Abschied.

Die allerwenigsten haben zu diesem Zeitpunkt vom schweren Unfall erfahren, bei dem kurz nach vier Uhr am Sonntagmorgen eine Frau aus Italien umgekommen ist und 46 weitere Menschen verletzt worden sind.

Beide Busfahrer schwer verletzt

Nach Angaben der Kantonspolizei wurde die 37-jährige Italienerin bei dem Zusammenprall aus dem Bus geschleudert und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Sie konnte nur noch tot aus dem Fluss Sihl geborgen werden.

Nach Polizeiangaben waren insgesamt 50 Menschen im Alter zwischen 16 und 77 Jahren an Bord des Busses. Der größte Teil der Fahrgäste stammt aus Italien. Fünf stammten aus Deutschland. Beide Busfahrer sind schwer verletzt worden.

Gefährliche Stelle für Verkehr

Der Reisebus, der für das Unternehmen Flixbus zwischen Genua und Düsseldorf unterwegs war, hätte in Zürich einen Zwischenhalt einlegen sollen. Ob er tatsächlich wegen prekärer Straßenverhältnisse ins Schleudern geriet, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Dazu gehört ebenso die Frage, ob der Bus wintertauglich war und ob die Fahrer die vorgeschriebenen Ruhephasen eingehalten haben.

Klar ist bis jetzt, dass der Reisebus auf der abwärts führenden Rampe einer Hochstraße kurz vor Zürich ins Schlingern kam und in die Begrenzungsmauer eines nie fertig gebauten Autobahnstücks prallte. Das Relikt des einst geplanten „Expressstraßen-Ypsilons“ befindet sich in über zehn Metern Höhe. 2016 hatte ein Lastwagen die Mauer am Brückenende durchschlagen und war in den Fluss Sihl gestürzt.

Der verunglückte Reisebus wird nach dem Unfall abtransportiert. | Bild: dpa

Anstatt weiterhin rechts auf der Sihlstraße zu verkehren, geriet der Bus auf das mittlere, nicht zu Ende gebaute Autobahnstück und prallte in die Begrenzungsmauer. Wäre es also nicht angebracht, diese offenbar gefährliche Stelle sicherheitstechnisch zu verbessern? Laut Rebecca Tilen, Pressesprecherin der Kantonspolizei Zürich, lässt sich diese Frage momentan nicht beantworten. „Wir wissen nicht, ob zum Beispiel eine andere Markierung den Unfall verhindert hätte“, sagt sie. Momentan konzentriere sich die Polizei auf die Spurensicherung und auf Befragungen.

Die Sicherheit der Fahrgäste und der Busfahrer habe für das Unternehmen höchste Priorität, teilte Flixbus auf Anfrage mit. „Unser Mitgefühl gilt den betroffenen Fahrgästen und Busfahrern sowie deren Familien und Freunden“, heißt es weiter. Weil der eingesetzte Bus nicht Teil der Flixbus-Flotte, sondern ein Ersatzbus gewesen sei, lägen noch nicht alle Daten vor. Wie die Pressestelle weiter festhält, müssen sämtliche für Flixbus eingesetzten Fahrzeuge Sicherheitsanforderungen erfüllen, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen.

Kritik an Flixbus

Der Aufstieg von Flixbus zum Marktführer im Bereich der Fernbusse in Deutschland war stets von Kritik begleitet. Im Jahr 2013 fiel das Monopol der Deutschen Bahn auf Fernstrecken von über 50 Kilometern Länge, und Privatfirmen wie Flixbus nutzten die Chance, um vor allem der Bahn im Fernverkehr Konkurrenz zu machen. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, durch schlechte Arbeitsbedingungen der Fahrer und durch mangelhafte Sicherheit die Kosten zu drücken. Zum Geschäftsmodell gehört, dass die Firma mit Partnerunternehmen zusammenarbeitet, welche die Fahrzeuge und die Fahrer stellen. Flixbus widersetzt sich der Kritik.

In Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamts die Zahl der verunglückten Fernbus-Insassen seit der Jahrtausendwende massiv abgenommen. Zwischen 1995 und 2002 waren durchschnittlich noch rund 630 Personen in Unfälle mit Reisebussen verwickelt. Danach sank diese Zahl fast kontinuierlich auf zuletzt 229 verunglückte Insassen im Jahr 2017. Einzelne Busunfälle können jedoch einen relativ großen Einfluss auf diese Zahlen haben, auch weil Busunfälle verhältnismäßig selten sind. Im Vergleich mit dem Straßenverkehr ist die Bahn nach gefahrenen Personenkilometern sicherer. Die Fernbusse stehen in starker Konkurrenz zu Bahn, Billigfluggesellschaften und zum Auto.

Der Text erschien zuerst in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (16. Dezember 2018)