von Elisabeth Schwind

Wer von den Bayreuther Festspielen direkt nach Salzburg weiterfährt, so wie ich, kommt in einer komplett anderen Welt an. Salzburg ist wesentlich touristischer als Bayreuth. Völlig zu Recht. Der Blick über die Salzach und den mit Liebesschlössern behangenen Makartsteg auf die Festung ist einfach unschlagbar.

Über den Makartsteg gelangt man in die Altstadt. Hier gibt es unzählige Torbögen, hinter denen immer wieder neue Überraschungen liegen. Das macht die Altstadt ebenso unübersichtlich wie charmant – ein bisschen so wie in Venedig. Unversehens stehe ich plötzlich vor Mozarts Geburtshaus:

Eigentlich bin ich aber auf dem Weg zu den Festspielen. Richard Strauss’ „Salome“ hat heute Premiere. Die Stadt ist darauf eingestellt. Sogar Hotels legen für ihre Gäste das Programmbuch aus.

Bevor ich zum Festspielhaus gehe, mache ich noch einen kleinen Umweg über Dom- und Kapitelplatz. Auf dem Domplatz wird in der Festspielzeit immer Hofmannsthals Schauspiel „Jedermann“ gegeben. Direkt daneben liegt – wieder durch einen Torbogen erreichbar – der Kapitelplatz. Hier kann man in der Festspielzeit Opernaufzeichnungen von den Festspielen erleben – auf großer Leinwand, openair und kostenlos. Heute wird Mozarts „La Clemenza di Tito“, eine Produktion von letztem Jahr, gezeigt. Morgen wird „Salome“ übertragen – die Premiere, die ich mir heute Abend im Festspielhaus anschauen werde.

Jetzt geht es zum Karajanplatz mit dem Festspielhaus. Der Gebäudekomplex beherbergt drei Spielstätten: Das große Festspielhaus, das kleinere Haus für Mozart und die Felsenreitschule, die einstmals tatsächlich eine Reitschule war. Dort findet heute auch die „Salome“ statt. Vor jeder Premiere versammeln sich viele Schaulustige, um zu beobachten, welche Prominente aus den Autos aussteigen, die hier vorfahren.

Überall laufen Fotografen durch die Menge, picken sich die Promis heraus und bitten sie zum Foto. Anders als in Bayreuth mischen sich Prominente und „normale“ Besucher vor dem Festspielhaus, so dass man auf Schritt und Tritt aufpassen muss, nicht irgendwelchen Fotografen durchs Bild zu laufen.

Wenn ich ein Foto von mir selbst vorm Festspielhaus haben will, muss ich allerdings jemandem mein Smartphone in die Hand drücken.

Jetzt geht es hinein in die Felsenreitschule. Eine Herausforderung für alle Regisseure ist vor allem die enorme Breite der Bühne, die es zu füllen gilt. Kurz vor Vorstellungsbeginn herrscht im Zuschauerraum emsiges Treiben.

Die „Salome“ ist mit eindreiviertel Stunden kaum länger als ein einzelner Akt einer Wagner-Oper. Aber dieser Einakter hat es in sich. Asmik Grigorian als Salome war eine Wucht. Einfach fantastisch. Auf dem Bild sieht man sie beim Beifall in der Mitte im weißen Kleid:

Auch das gehört zu einer Salzburger Festspielpremiere: Am Ende der Vorstellung wartet draußen eine ganze Phalanx an schicken Autos, um die Festspielbesucher, die es sich leisten können oder wollen, wieder aufzusammeln. Ich hingegen laufe lieber noch zu Fuß durch die Salzburger Nacht.

