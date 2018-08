von Julius Müller-Meiningen und Detlef Drewes

Der blaue Lkw mit der grünen Plane steht immer noch da. Hoch oben thront er auf den Resten der Brücke. Wenige Meter vor ihm tut sich der Abgrund auf. Ein trauriges Symbol für die Katastrophe. Mindestens 39 Menschen sind beim Einsturz der Morandi-Brücke bei Genua gestorben.

Ausgerechnet am 14. August, dem Tag, an dem sich halb Italien in Bewegung setzt, um das Mittsommernachtsfest Ferragosto im Kreis der Familie zu feiern, stürzt eine extrem befahrene Autobahnbrücke bei Genua ein. Wer schon einmal in Ligurien war, kennt das hoch gelegene Polcevera-Viadukt bei Genua auf der A 10 zwischen Flughafen und Hafen. Kaum zu glauben, dass dessen Fahrbahnen nun brüsk in der Luft enden.

Neben den bislang 39 Toten melden die Behörden 16 zum Teil Schwerverletzte, wobei fünf Leichen noch nicht identifiziert werden konnten. Die Feuerwehr sucht mit Hunden, obwohl es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt. Mehr als 30 Autos und drei Laster sollen wie Spielzeug in die Tiefe gepurzelt sein. Die Trümmer stürzten auf Bahngleise und kaum besiedeltes Industriegebiet, sonst hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben.

Die Reste der Morandi-Brücke enden im freien Fall: Ein Kind zeigt auf das Symbol der Katastrophe. | Bild: PIERO CRUCIATTI

Ein Schicksalsschlag?

„Nein“, sagt Oberstaatsanwalt Francesco Cozzi in Genua sehr bestimmt auf die Frage, ob es sich bei dem Einsturz um ein zufälliges, fatales Schicksalsereignis, eine „fatalità“ handelt. Seine Behörde ermittelt bereits gegen Unbekannt. Denn es scheint eindeutig, dass menschliche Nachlässigkeit die 1967 eingeweihte und über 1100 Meter lange Morandi-Brücke zum Einsturz gebracht hat.

„Brücken stürzen nicht zufällig ein“, sagt der aus Genua stammende italienische Star-Architekt Renzo Piano. „Sie sind Symbole.“ Man kann hinzufügen: Der Einsturz der Morandi-Brücke in Genua ist auch ein Symbol für die Nachlässigkeit Italiens mit sich selbst. Denn wer das Land in diesen Jahren erlebt, wundert sich kaum noch über derartige Ereignisse. Genua und Ligurien waren Schauplatz verheerender Überschwemmungen, die der Natur angelastet werden, aber durch Klimawandel und Bauwut auch menschengemacht sind. Die Hauptstadt Rom versinkt seit Jahren im Müll, Neapel erstickt in brutaler Kriminalität, seit einiger Zeit müssen Migranten als Sündenböcke der in Wahrheit extrem über sich selbst frustrierten Italiener herhalten. In Rom gehen wöchentlich Busse wegen mangelnder Wartung in Flammen auf, es gibt eine Autobahnbrücke auf dem Weg zum Flughafen, deren Stabilität nicht gewährleistet sein soll, auf der sich aber täglich der Verkehr staut. Brücken in Kalabrien und Sizilien gelten als einsturzgefährdet.

Feuerwehrleute bergen einen Verletzten aus den Trümmern der teilweise eingestürzten Autobahnbrücke. | Bild: Luca Zennaro

Nicht der der erste Einsturz

In den letzten Jahren stürzten Viadukte bei Ancona, Agrigent und Fossano ein. Wenige Menschen starben, deshalb gab es kaum Schlagzeilen. Die Situation in Genua ist besonders prekär. Natürlich ist die zwischen Wasser und Hügeln gebaute Stadt dem enormen Verkehrsaufkommen längst nicht mehr gewachsen. 5000 Laster sollen die Morandi-Brücke täglich überquert haben, mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, das ist viermal so viel wie vor 30 Jahren. Alleine seit Jahresbeginn hat der Verkehr auf der Strecke um 18 Prozent zugenommen. Seit Jahren wird über die Empfindlichkeit der mehr als 50 Jahre alten Brücke diskutiert, manche sahen die Tragödie kommen.

Nun beginnt die Jagd nach den Schuldigen. Die Verantwortlichen der Autobahngesellschaft Autostrade d’Italia stehen ganz oben auf der öffentlichen Abschussliste. Arbeitsminister und Vizepremier Luigi Di Maio brachte bereits Geldstrafen für die Autobahnbetreiber-Gesellschaft in Höhe von 150 Millionen Euro und die Entlassung der Manager ins Spiel, bevor die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aufnahm. Der Staub unter der Brücke war noch nicht einmal gesackt, da wartete der zackige und von Umfragen begünstigte Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega bereits in Manier eines Sherrifs auf. „Ich will Vor- und Nachnamen der Verantwortlichen“, polterte er.

Was kann man da noch tun? Feuerwehrleute besehen einen von Trümmern zerquetschten Lastwagen. | Bild: ANDREA LEONI

Sinnlose Vorhaben statt Infrastruktur

Salvini sah die Trümmer der Brücke auch als geeignete Kulisse für eine neue Tirade gegen die EU an. Kosten für die Sicherheit „dürfen nicht nach den strengen Regeln berechnet werden, die Europa uns auferlegt“, forderte er Ausnahmen von den Sparauflagen des Euro-Raumes. „Immer muss man um Erlaubnis fragen, Geld auszugeben.“

Der Blick in die europäischen Bücher ergibt ein anderes Bild. „Italien ist hinter Spanien mit an der Spitze bei Fehlern und Unregelmäßigkeiten in der Umsetzung des EU-Haushaltes“, bilanzierte vor vier Jahren Inge Gräßle (CDU), damals wie heute Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses. Anlass war die Prüfung des Europäischen Rechnungshofes, ob die den Mitgliedstaaten zugewiesenen Mittel ordnungsgemäß eingesetzt worden waren. Die Bilanz für Italien fiel niederschmetternd aus. Anstatt dringende Infrastrukturprojekte fertigzustellen, verteilte Rom die Subventionen aus Brüssel in teilweise sinnfreie Vorhaben. Dabei konnten frühere Regierungen über für EU-Verhältnisse besonders hohe Zuwendungen allein für die Erhaltung der Infrastruktur verfügen. Von den 11,6 Milliarden Euro, die das Land beispielsweise im Jahr 2016 aus Brüssel bekam, standen 39,43 Prozent oder 4,6 Milliarden Euro allein für Straßenbau, Brücken und Gleisverbindungen zur Verfügung.

Bild: AFP

Was Italien jetzt unternimmt Ausnahmezustand: Nach dem Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung den Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia zur Rechenschaft ziehen. Zugleich rief Regierungschef Giuseppe Conte in der Stadt den Notstand aus. Der Ausnahmezustand soll für zwölf Monate gelten und hat vorwiegend symbolischen Charakter. Zudem stellte die Regierung fünf Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung.

Nach dem Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung den Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia zur Rechenschaft ziehen. Zugleich rief Regierungschef Giuseppe Conte in der Stadt den Notstand aus. Der Ausnahmezustand soll für zwölf Monate gelten und hat vorwiegend symbolischen Charakter. Zudem stellte die Regierung fünf Millionen Euro Nothilfe zur Verfügung. Die private Firma Autostrade per l’Italia wird von der italienischen Atlantia-Gruppe kontrolliert, einem international operierenden Unternehmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Atlantia betreibt über 5000 Autobahnkilometer – vor allem in Italien, wo das Unternehmen 51 Prozent des Verkehrsnetzes kontrolliert –, aber auch in Brasilien, Indien, Chile und Polen. Gemeinsam mit der spanisch-deutschen Unternehmensgruppe ACS-Hochtief besiegelte Atlantia kürzlich den Kauf des spanischen Mautstraßenbetreibers und Konkurrenten Abertis. Wenn der Deal abgeschlossen ist, wird Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie beteiligt sein. Seit März ist Atlantia zudem größter Aktionär von Getlink, der früheren Eurotunnel-Gruppe, die den Tunnel unter dem Ärmelkanal betreibt. Außerdem ist der Konzern seit 2013 auch im Luftverkehrsbereich aktiv und hält Beteiligungen an den Flughäfen Fiumicino und Ciampino in Rom und drei weiteren in Frankreich. Atlantia gehört selbst zum Benetton-Clan, die italienische Industriellenfamilie ist mit 30 Prozent größter Aktionär.

Im vergangenen Jahr verbuchte Atlantia einen Nettogewinn von 1,17 Milliarden Euro und einen Umsatz von 5,97 Milliarden Euro. Nach dem Unglück gab die Aktie zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent nach. (AFP)

