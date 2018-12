von dpa, AFP

Erneut trifft es Frankreich. Wieder gibt es Tote und viele Verletzte. Bei einem Terroranschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt schießt ein polizeibekannter Mann um sich und setzt die gesamte Grenzregion in Alarmbereitschaft.

Das von einem Fernsehsender zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt am Boden liegende Menschen nach einem Angriff am Straßburger Weihnachtsmarkt am Dienstagabend, bei dem Schüsse abgegeben worden waren.

Beamte sichern das Zentrum der Stadt Straßburg.

Einsatzkräfte der Polizei sichern einen Eingang zur Altstadt und damit zum Weihnachtsmarkt.

Polizisten unterhalten sich in einem dem Tatort nahe gelegenen Restaurant mit Augenzeugen.

Französische Polizisten und Soldaten sichern eine Straße in der Straßburger Altstadt.

Soldaten stehen nach einem Angriff mit vermutlich terroristischem Hintergrund im Zentrum der Stadt Wache.

Menschen warten nach einem Basketballspiel im Rhenus-Sportstadion am Dienstagabend darauf, das Stadion in Straßburg verlassen zu können.

Einsatzkräfte der Polizei ermitteln am Tag nach dem Anschlag in der Nähe des Tatortes.

Französische Polizisten am Rhein in Straßburg.

Polizisten kontrollieren an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl alle Fahrzeuge, die aus Straßburg heraus fahren.

Ein Polizist kontrolliert an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl die Fahrerkabine von einem LKW.

Die Straßenbahn zwischen Kehl und Straßburg fährt an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl über eine Brücke, während daneben Polizisten Fußgänger und Radfahrer kontrollieren.

Eine lange Schlange an Fahrzeugen steht an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl.

Polizisten der deutschen Bundespolizei kontrollieren Fahrzeuge bei Kehl an der französischen Grenze.

Französische Polizisten patrouillieren vor dem Straßburger Münster.