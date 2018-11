Am Donnerstag, dem traditionellen Thanksgiving-Feiertag in den USA, spielten sich in Millionen Haushalten die gleichen Szenen ab: Die Männer in den Familien schauen vor dem TV Football, während die Frauen in der Küche arbeiten und zusehen, dass Truthahn und Kürbiskuchen nicht anbrennen. Doch trifft diese Beschreibung einer vorübergehend heilen Welt auf die am stärksten beobachtete Familie der Nation zu? Und welche Schlussfolgerung ließen sich daraus für die Ehe von Donald und Melania Trump ziehen – ein Bündnis, das seit immer wieder für heftige Spekulationen gesorgt hat?

Donald Trump schaut bei einer traditionellen Zeremonie vor dem US-Feiertag Thanksgiving zu seiner Frau Melania. Über den Zustand ihrer Ehe rätselt das ganze Land. | Bild: AFP

Die Trumps haben sich bis Sonntag auf das Anwesen „Mar a Lago“ in Florida zurückgezogen. Wie der Feiertag und das lange Wochenende verläuft, wie die First Lady ihre freie Zeit nutzt, ob es sogar Streit gibt – darüber wird es so gut wie keine Details geben. Diskretion wird auch auf diesem Trump-Refugium groß geschrieben. Deshalb bleiben bei der Suche nach dem wirklichen Zustand der vor knapp 14 Jahren geschlossenen Präsidenten-Ehe und dem Grad der Zuneigung der beiden vor allem Bilder – und die öffentlichen Aussagen der Partner.

Politik Melania gegen Donald: Wie sich die First Lady gegen ihren Gatten stellt Das könnte Sie auch interessieren

Es sind Bilder wie diese: Donald Trump steigt bei diversen Anlässen aus der Limousine aus – und vergisst dabei die First Lady, die sich bemüht, Schritt zu halten. Und ein gefundenes Fressen für Fotografen waren jene Szenen, in denen der 24 Jahre ältere Präsident – sich der Medienmeute bewußt – nach der Hand seiner Frau griff, doch dabei leer ausging, weil Melania diese rasch zurückzog.

Vertrag über Zustand der Figur

Alleine diese Momentaufnahmen haben Beobachter zu dem Fazit verführt, es handele sich bei dem Bund der beiden um eine reine Zweckgemeinschaft. Auch die vermeintlichen Affäre Trumps mit dem Pornostar Stormy Daniels – nur ein Jahr nach dem Eheschluss mit Melania und nur wenige Monate nach der Geburt des Sohnes, wird gerne als Indiz für diese These angeführt. Während Donald Trump den außerehelichen Fehltritt dementierte, gibt es viele Indizien, die seine kolportierte Vorlieben für Affären bestätigen.

Donald schiebt Melania von der Bühne:

Die 130 000 US-Dollar Schweigegeld, die sein Ex-Anwalt Michael Cohen eigenen Angaben zufolge im Auftrag Trumps an Daniels zahlte, sind nur eines davon. Und dann gibt es für Trump wenig vorteilhafte Berichte glaubwürdiger Medien.

Unter Trumps Regenschirm ist nur Platz für ihn:

Wie das Magazin „Vanity Fair“, das feststellte: Trump habe sich vertraglich von Melania vor der Schwangerschaft zusichern lassen, dass diese nach der Geburt schnellstens ihren alten Körper zurückgewinnen werde – sprich: Durch Fitness und Diät wieder die von Trump bevorzugte Model-Figur bekomme. Melania habe ihm dies auch versprochen, so das Magazin.

Melania Trump verzieht in Gegenwart ihres Mannes Donald nur selten eine Miene – wie hier beim Besuch bei Großbritanniens Premierministerin Theresa May. | Bild: dpa

Diese Vereinbarung passt ganz auffällig zu einem Zitat Trumps, das sich in seinem Bestseller „Wie ein Milliardär denken“ findet. Dort heißt es beim Thema Ehe unter anderem: „Eine gute Ehe ist wie ein gut ausgehandelter Deal. Es ist wie eine große Investition, man muss lange darüber nachdenken.“ Die wohl negativste Aussage, die sich auf den wirklichen Zustand des Bündnisses von Donald und Melania projizieren lässt, findet sich im Magazin „GQ“. Diesem soll Trump einst in einem Interview anvertraut haben: Selbst wenn Melania in einen Autounfall verwickelt werden würde, bliebe er weiter an ihrer Seite – vorausgesetzt, ihre Brüste seien weiter intakt.

Zweckbündnis mit festen Regeln

Warum Melania Trump trotz dieser Masse an Negativ-Schlagzeilen weiter zum Präsidenten steht, ist eine der großen ungeklärten Fragen in Washington. Gelegentlich stellt sie sich – wie bei der Trennung von Einwandererfamilien – sogar gegen ihren Gatten.

Gut möglich, dass es einen Ehevertrag gibt, der für sie bei einer Trennung massive Konsequenzen haben würde. Die Spekulationen hatten im Sommer 2017 sogar einen solchen Höhepunkt erreicht, dass die First Lady ein Novum für das Weiße Haus schuf – und seit der Ära Clinton erstmals wieder öffentlich den Zustand ihrer Ehe kommentierte. Zuvor hatte eine Moderatorin des Senders MSNBC festgestellt: Melania habe den „schlimmsten Job im Land“ und bleibe in ihrer Position nur wegen ihres Sohnes.

Das führte dann zu der Replik: „Es ist traurig, wenn Menschen nur ihre eigene Agenda verfolgen und mich und meine Familie bewerten, ohne mich zu kennen“, so die First Lady. Die Aussage, ihre Ehe sei glücklich, fand sich allerdings nicht. Was erneut den Eindruck hinterlässt: Die Trumps führen mindestens bis Ende der Amtszeit eine Art Zweckbündnis mit fest gelegten Regeln – so wie es übrigens auch Millionen andere Ehepaare in den USA tun.

US-Präsidenten und ihre schwierigen Ehen Die Kennedys: Mit seinem ausgeprägten Charisma kam der 35. Präsident der USA gerade bei Frauen sehr gut an. Seine Ehe zu Jacqueline Kennedy Onassis wurde durch die John F. Kennedys zahlreich nachgesagten Affären stark strapaziert. Die New York Times schrieb: „Die Wirkung, die er auf weibliche Wähler hat, ist geradezu unanständig.“ Seine Affäre mit Schauspielerin Marilyn Monroe ist kein Geheimnis. Der schwierige Zustand ihrer Ehe ist auch in zahlreichen Briefen belegt, die Jacqueline Kennedy ab 1950 an den irischen Priester Joseph Leonard verschickte.

Mit seinem ausgeprägten Charisma kam der 35. Präsident der USA gerade bei Frauen sehr gut an. Seine Ehe zu Jacqueline Kennedy Onassis wurde durch die John F. Kennedys zahlreich nachgesagten Affären stark strapaziert. Die New York Times schrieb: „Die Wirkung, die er auf weibliche Wähler hat, ist geradezu unanständig.“ Seine Affäre mit Schauspielerin Marilyn Monroe ist kein Geheimnis. Der schwierige Zustand ihrer Ehe ist auch in zahlreichen Briefen belegt, die Jacqueline Kennedy ab 1950 an den irischen Priester Joseph Leonard verschickte. Die Clintons: Die zweite Amtszeit des 42. US-Präsidenten blieb vielen vor allem wegen seiner Affäre mit der damals 25-jährigen Praktikantin Monica Lewinsky im Gedächtnis. Als das Verhältnis im Januar 1998 ans Licht kam, wurde gegen Clinton ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet – das jedoch scheiterte und ihn nicht zum Stürzen brachte. Der Presse gegenüber dementierte Bill Clinton die Affäre vehement. Durch starken Druck der Öffentlichkeit rang er sich schließlich doch ein Teilgeständnis ab und gab zumindest zu, mit Lewinsky Oralsex gehabt zu haben. (dba)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein