Wenn im Juli wieder das Kaltenberger Ritterturnier ansteht, will Jean-Marc Dellajuto es sich nicht nehmen lassen zu kommen. So wie die letzten Jahre auch – und doch wird alles anders sein. Nie mehr wird Dellajuto selbst in der Arena auftreten und mit spektakulären Kunststücken die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Nein, wenn dann sitzt er selbst im Publikum. Und zwar im Rollstuhl.

Zurück an den Ort der Tragödie

Noch ist unsicher, ob der 38-jährige Franzose die Reise nach Deutschland antreten kann. Doch für ihn geht es nicht einfach um irgendeinen Ausflug. Er möchte zurück an den Ort, wo er jahrelang Höhenflüge als Stuntman erlebt hat – und wo sich vor bald einem Jahr der Unfall ereignete, seit dem nichts mehr ist wie vorher. Ausgerechnet der Mann, der um die Welt tourte, waghalsige Akrobatik-Stunts auf Pferden vollführte und der seinen Körper bis an die Grenzen des Vorstellbaren zu beherrschen wusste, ist heute eingesperrt in diesem Körper, den er vom Hals an nach unten nicht mehr bewegen kann. Vielleicht für immer. „Die Ärzte sagen, dass es so bleiben wird. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, nie.“

Jean-Marc Dellajuto empfängt auf der Terrasse seines Hauses im südfranzösischen Dorf Tourves, 50 Kilometer von Aix-en-Provence entfernt. Weinberge umgeben es, auf der Koppel im Garten stehen zwei Pferde, ein Pony und ein Esel. Sein Bruder mit Kindern, seine Mutter, seine Frau Laura und die achtjährige Tochter Lilou sind da. Die Kinder toben ausgelassen. „Leider kann ich zur Begrüßung nicht die Hand geben“, entschuldigt sich der 38-Jährige. Sein Körper bleibt ruhig, doch die Mimik ist aufgeweckt, als er erzählt.

Volle Wucht gegen die Königsloge

Es passierte am 29. Juli 2017, dem vorletzten Tag der mehrwöchigen Mittelaltervorführungen in der oberbayerischen Kleinstadt im Landkreis Landsberg am Lech. Nachdem Dellajuto vorne um die Brust seines Pferdes geklettert war, machte dieses einen Satz, bevor er wieder im Sattel zu sitzen kam. Er rollte sich noch ab, doch da er am Ende der Arena angelangt war, prallte er mit voller Wucht gegen die Königsloge. „Das ist nicht so ungewöhnlich. Man fällt in diesem Job öfter“, sagt Dellajuto. „Aber ich bin dumm gefallen. Auf den Nacken.“ Er brach sich einen Halswirbel und verletzte sich das Rückenmark so schwer, dass er sofort vom Hals abwärts vollständig gelähmt war.

10 000 schockierte Zuschauer wurden Zeugen des Sturzes, ohne zu wissen, was genau passiert war. Nach 20 Minuten ging das Spektakel weiter. Ein Helikopter flog Dellajuto zunächst ins Krankenhaus nach Großhadern, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Nach drei Tagen kam er in die Unfallklinik Murnau. Bis man ihn vor dem Abtransport ins künstliche Koma versetzte, blieb der Stuntman bei vollem Bewusstsein: „Ich war mir über die Lähmung sofort klar, als ich meine Glieder nicht mehr spürte.“ Da auch seine Lunge verletzt worden war, konzentrierte er sich aber ganz auf das mühsame Atmen. Seine herbeigeeilten Kollegen bat der Verletzte, der als freiwilliger Feuerwehrmann über Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügte, ihn nicht zu bewegen, ihm nur den Kopf zu halten. Panik empfand er nicht. „Ich wusste, dass ich zwischen Leben und Tod schwebte. Und ich hoffte zu sterben. Aber ich konnte nicht: Ich habe eine Frau, eine Tochter.“ Also kämpfte er. Und er kämpft bis heute.

Jeden Tag muss Dellajuto seinen Mut neu zusammennehmen

Manchmal geht er mit seiner Frau Laura und seiner Tochter Lilou essen oder unternimmt mir ihnen einen Ausflug ans Meer. Wie ihr Mann sei auch sie stark, eine Kämpferin, sagt die 35-Jährige. Dabei habe es sie innerlich zerrissen, als er in Deutschland im Koma lag, wo sie ihn so oft wie möglich besuchte; zugleich musste sie ihre Tochter Lilou in Südfrankreich zurücklassen, die ihren Vater nicht in diesem Zustand sehen sollte. „Geweint habe ich allein unter der Dusche oder draußen. Aber nie vor ihr.“ Das Mädchen habe zuerst große Angst um ihn gehabt, inzwischen aber seine Lähmung akzeptiert. „Vorher war Papa dauernd unterwegs. Jetzt hilft er mir jeden Tag bei den Hausaufgaben.“ Dass er starke Medikamente nehmen muss, um die Schmerzen auszuhalten, weiß Lilou nicht. Auch, dass er an jedem Tag seinen Mut neu zusammennehmen muss, ahnt sie wohl nur. Es sei hart, dass er seine Frau nicht mehr in den Arm nehmen könne, sagt Dellajuto. Vor dem Unfall habe sie ihn gebeten aufzuhören, machte sich Sorgen. „Aber die Stunts waren meine Passion, mein Leben“, rechtfertigt er sich.

In einem Buch will er seine Erfahrungen schildern

Seine Familien seien ständig um ihn. Doch er sucht nach einem neuen Inhalt für sein Leben. Mit der Hilfe seiner Schwester will er seine Erfahrungen als Behinderter in einem Buch erzählen, um zu schildern, dass die Menschen gegenüber einem Gelähmten oft auf Distanz gehen. „Aber wer mich nicht ansieht, für den existiere ich nicht.“ Er will zeigen, dass es immer weitergehe im Leben, was auch passiert. Er sei kein Opfer seiner Lähmung: „Ich sitze zwar, aber ich bin aufrecht."

Jean-Marc Dellajuto: 13 Jahre lang war der 38-Jährige und einstige französische Meister im Judo, Teil von Mario Luraschis reitender Stunt-Truppe „Cavalcade". Mit ihr drehte er Stunts für Filme und reiste durch die ganze Welt.

