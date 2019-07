Costa Cordalis ist tot. Normalerweise hat man als Politikredakteur mit Schlagersängern nicht viel zu tun. Bei Costa Cordalis machte ich eine Ausnahme. Im August 2012, einem sehr heißen Sommertag, traf ich den Exil-Griechen, der im Schwarzwald lebte, zu einem ausführlichen Interview. Es sollte nicht um seine Musik, sondern um die griechische Schuldenkrise gehen.

Wie schaute er als ehemaliger Landsmann auf die Finanztragödie, die seine frühere Heimat durchrüttelte? Ich lernte einen Mann kennen, der ganz anders war als ich ihn mir vorgestellt hatte. Freundlich und unkompliziert. Gar nicht auf dem hohen Ross. Und vor allem: klug.

Das merkte ich schon in der ersten Minute, als wir uns kennenlernten. Das Interview hatte ich mit ihm telefonisch ausgemacht, wenige Tage später trafen wir uns am Flughafen Stuttgart, um von dort gemeinsam zu einem Konzert nach Hüfingen zu fahren. Mit seinem Sohn Lucas kam er den Gang entlang, vollgepackt mit Koffern und einer Bouzouki.

Beide kamen aus Mallorca, dem Zweitwohnsitz. Freundliches Lachen, ein paar Worte zur Begrüßung – „wir sagen doch Du zueinander?“ Klar. Schon ging es zum Mietwagen. Lucas schwingt sich hinter das Steuer, ich nehme mit Costa Platz auf dem Rücksitz. Bis nach Hüfingen dauert es eine gute Stunde. Bis dahin haben wir Zeit, über Gott, die Welt und Griechenland zu plaudern. Er freut sich, dass er nicht zu seiner Musik oder zum Dschungelcamp befragt wird, sondern zu einem politischen Thema.

„Ich habe schon als Jugendlicher Goethe und Schiller gelesen, sie haben mich fasziniert“

Und seine Antworten zeigen, dass er sich mit den Themen gründlich befasst. „Europa bleibt unsere Zukunft, trotz der Krise“, sagt er. Mit seiner Schwester, die in Griechenland lebt und die von der Finanzkrise hart getroffen wurde, telefoniert er fast täglich. Zugleich schenkt er seinen Landsleuten nichts. Leider gebe es wenig Solidarität unter den Griechen, stattdessen Eigensucht, Neid und Bürokratie. „Ich habe das Land ja auch verlassen“, sagt er nachdenklich.

Was viele nicht wissen: Costa Cordalis hatte eine akademische Ausbildung. Er studierte Philosophie und Germanistik, danach fünf Jahre klassische Musik am Konservatorium. „Ich habe schon als Jugendlicher Goethe und Schiller gelesen, sie haben mich fasziniert“, erzählt er im Interview.

Draußen fliegt die Landschaft vorbei, das Band läuft. Lucas gibt Gas, auf der A8 geht es Richtung Singen. Rechts sehen wir die Ausfahrt Freudenstadt. Hier, im Ortsteil Kniebis, wohnte Costa Cordalis viele Jahre mit seiner Frau und den beiden Kindern, bis die ganze Familie schließlich nach Mallorca übersiedelte. „Ich hatte Glück, die Deutschen haben mich akzeptiert“, sagt er zu seiner Karriere. Es war mehr als das.

Seine Ziele verfolgte er mit großem Ehrgeiz

Costa Cordalis hat seine Karriere extrem zielstrebig angepackt. Als 20-jähriger Student kam er mittellos nach Deutschland. Doch er begriff schnell, was man tun muss, um Erfolg zu haben. Anders als viele seiner Schlagerkollegen schrieb und produzierte er seine Hits selbst. Von Alkohol, Drogen und falschen Freunden ließ er konsequent die Finger. In Freudenstadt und auf Mallorca installierte er hochprofessionelle Tonstudios, in denen auch viele andere Künstler ihre Titel aufnahmen. War die Schlagermusik wirklich sein Ding? „Wenn man Talent hat, kann man alles machen“, sagte er nur.

Ein besonderer Interviewpartner

In Hüfingen werden wir freundlich empfangen. Vater und Sohn Cordalis begutachten die Bühne, das Interview ist zu Ende. Ich wende mich zum Gehen und will Tschüss sagen. „Halt“, sagt Costa Cordalis, „bis zum Auftritt dauert es noch. Wir haben doch erst angefangen zu reden.“ Ich bleibe – und lerne einen Menschen kennen, der zu vielem etwas zu sagen hat und doch immer auf dem Teppich geblieben ist.

Bild: SK

Die Merkwürdigkeiten seiner Branche nimmt er professionell hin und jongliert mit ihnen. Der Abschied fällt herzlich aus, wir beschließen, auf Facebook in Kontakt zu bleiben. „Es war schön, mit dir zu reden und durch die Lande zu fahren“, schreibt er mir später. Nicht viele Interviewpartner sind mir so lebhaft im Gedächtnis geblieben. Die Nachricht von seinem Tod berührt mich.

Den ausführlichen Bericht von damals finden Sie hier:

Dateiname : Archiv-Bericht Teil 1 Dateigröße : 1.05 MBytes. Datum : 03.07.2019 Download : Jetzt herunterladen