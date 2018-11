von Alexander Michel und Christina Horsten, dpa

Bei einer Mars-Mission kann viel schiefgehen. Der Crash der Esa-Sonde „Schiaparelli“ vor zwei Jahren hat es gezeigt. Weil der Bordrechner überlastet war, stürzte der Lander ungebremst aus 4000 Metern Höhe auf den Marsboden und zerschellte.

„InSight“ landete am Montagabend weich. Im Gegensatz zu „Schiaparelli“, der bei seinem für vier Tage geplanten Arbeitseinsatz auf Strom aus Batterien angewiesen war, hat die US-Sonde Sonnensegel. Die sind zunächst raumsparend geknickt und müssen sich automatisch entfalten wie ein Blütenkelch, um die Sonnenstrahlen einfangen zu können. Das ist immer eine Zitterpartie bei solchen Missionen, denn das kleinste Hemmnis reicht aus, um die Paneelen zu blockieren.

Jubel bei der Nasa-Missions-Kontrolle für „InSight“ im kalifornischen Pasadena. Dort ist das Jet Propulsion Laboratory (JPL) seit Langem für solche Projekte zuständig. | Bild: Al Seib/afp

Das ist bei Satelliten schon passiert (wenn auch selten), und deshalb war die Erleichterung bei der Bodenkontrolle im kalifornischen Pasadena groß, als das Signal „Sonnensegel entfaltet“ auf der Erde eintraf. Die tellerartigen runden Paneele mit einem Durchmesser von 2,20 Metern versorgen „InSight“ bereits mit Strom. „Das InSight-Team kann sich heute Nacht etwas leichter ausruhen – jetzt, da wir wissen, dass die Sonnensegel ausgefahren sind und die Batterien wieder aufladen“, erklärte Projektleiter Tom Hoffman. Die rund 650 Millionen Euro teure „InSight“-Mission ist auf zwei Jahre angelegt.

Jetzt kann die Roboter-Sonde damit anfangen, den Mars anzubohren und das Gestein zu analysieren. Denn auch dafür wurde die Nasa-Sonde „InSight“ gebaut. Nach einer 485 Millionen Kilometer langen Reise steht der im Mai gestartete Lander „InSight“ an seinem Arbeitsplatz in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators. Der Roboter schickte bereits ein erstes Foto, auf dem ein Stück der Oberfläche des Planeten und des Horizonts zu sehen sind – und viel Staub auf der Linse.

Diese von der NASA zur Verfügung gestellte Illustration zeigt den Nasa-Roboter «InSight» kurz vor der Landung auf dem Mars. Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise setzte der im Mai gestartete Lander «InSight» in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators auf dem roten Planeten auf. | Bild: Nasa/Jpl-Caltech/ZUMA Wire/dpa

In einem komplizierten Manöver war der Roboter nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre von Bremsraketen und einem Fallschirm abgesenkt worden. „Wir sind mit einer Geschwindigkeit von 19 800 Kilometern pro Stunde auf die Mars-Atmosphäre getroffen und die ganze Sequenz bis zur Landung dauerte dann nur sechseinhalb Minuten“, sagt Tom Hoffman. „Während dieser kurzen Zeitspanne musste ,InSight’ selbstständig Dutzende Handlungen vornehmen und das fehlerlos – und es scheint so, als wäre genau das passiert.“

Der 360 Kilogramm schwere Roboter kann nicht wie ein Mars-Rover auf kleinen Rädchen rollen, sondern bleibt auf seinen drei Landetellern an einem Ort. Der liegt in einer Region, die weitgehend eben und frei von größeren Steinen und Felsen ist. Bisherige Mars-Missionen haben das Gebiet noch nicht vom Boden aus erkundet.

Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll der Roboter nun den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen. Im direkten Umfeld muss die Sonde nach passenden Standorten für die mitgebrachten Messgeräte suchen. Ein Roboterarm soll sie an die optimale Position heben, der Radius ist also begrenzt.

Erstes Bild nach der Landung. Der (entfernbare) Kamera-Schutz ist von Staub bedeckt. | Bild: Uncredited/NASA/JPL-Caltech/dpa

Eine Art Mars-Maulwurf soll in den Boden eindringen. Der Roboter mit dem offiziellen Namen HP3 wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt. Das 40 Zentimeter lange, spitz zulaufende Gerät wird bis in fünf Meter Tiefe vordringen und dort den Wärmefluss messen. „Die Landung war aufregend, aber jetzt freue ich mich auf das Bohren“, sagt Nasa-Forscher Bruce Banerdt.

Nicht nur er freut sich. Tilman Spohn, Professor am DLR in Köln, spricht von „unserem Maulwurf“, wenn er HP3 meint, für dessen Bau er verantwortlich ist. Dieses Werkzeug, stellt Spohn klar, „gräbt nicht, sondern rammt sich in den Marsboden“. Dazu wird mit einer Feder gearbeitet, die gespannt und entspannt wird. Wozu der Aufwand? Mit HP3 werden Wärmeströme im Marsboden gemessen. „Wärme treibt geologische Prozesse an, und durch die Bewegung entstehen Vulkane oder Gebirge“, sagt Spohn. Über die Formung der teilweise sehr zerklüfteten Mars-Oberfläche soll „InSight“ aufklären. „Wir hoffen, dass es uns so gelingt, mehr über die Aktivitäten im Marsinnern zu erfahren.“

Denn da gibt es bisher Unerklärliches. Im Juli wurde die Entdeckung eines Sees aus flüssigem Wasser gemeldet, der 1,5 Kilometer unter dem Mars-Südpol liegt. Kann es dort Leben geben? Diese Frage kann man mit „InSight“ nicht beantworten, aber jede neue Erkenntnis über den Mars-Boden ist nützlich. Der „Maulwurf“ des DLR wird dazu beitragen – wenn er so tief vordringt, wie man es sich erhofft. „Wir stellen uns vor, dass der Boden mit dem eines Sandkastens vergleichbar ist“, sagt Tilman Spohn. In dem Fall dürfte die HP3-Ramme gut vorankommen.

In schwieriger Mission Zuletzt hatte die Nasa 2012 den Rover „Curiosity“ erfolgreich auf den Mars gebracht. Mit „InSight“ brachte die Nasa nun bereits zum achten Mal einen Roboter erfolgreich auf den Mars. Landungen auf dem Roten Planeten gelten als extrem schwierig – nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten Mars-Missionen waren erfolgreich. (dpa)

