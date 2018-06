von Ulrike von Leszczynski, dpa

Ein Jahr nach ihrer Ankunft in Berlin frönen die beiden Panda-Bären im Berliner Zoo ausgefallenen Leidenschaften. So wünsche Panda-Mann Jiao Qing sein Bambus-Frühstück draußen in der Morgensonne, berichtet Revierleiter Norbert Zahmel. Am liebsten direkt in seinem Badebecken mit Nebeldüse. Und wenn es ihm damit nicht schnell genug gehe, klopfe der schwarz-weiße Bär kräftig und ungeduldig an die Tür zu seinem Außengehege. Panda-Dame Meng Meng macht es sich dagegen lieber auf ihrem Hochbett gemütlich. Und sie verputzt mit Vorliebe den Bambus, der in ihrer Anlage gepflanzt ist. „Zum Glück wächst der Bambus schnell genug nach“, ergänzt Zahmel.

Panda-Dame Meng Meng entspannt in Berlin in ihrem Gehege im Zoo. | Bild: Paul Zinken (dpa)

Zeichen der Freundschaft

Dass die Tiere einen ganz eigenen Charakter haben, zeigte Jiao Qing bereits am Flughafen: Er knurrte den chinesischen Botschafter an, wohl leicht genervt von dem ganzen Rummel. Bis heute verhalte sich der Panda eher behäbig, genügsam und gemütlich, berichten Zoo-Mitarbeiter. Das gilt aber als typisch für ein siebenjähriges Panda-Männchen, das nun 113 Kilo wiegt.

Panda-Männchen Jiao Qing lässt sich durch den großen Besucher-Andrang kein Stück aus der Ruhe bringen und macht das, was er am liebsten macht: entspannen. | Bild: dpa

Die Neugierige und Unternehmungslustige ist Bärin Meng Meng. „Sie ist aktiver, anspruchsvoller und hat ihren eigenen Kopf“, berichtet Zahmel.

Panda-Dame Meng Meng zeigt sich in ihrem Gehege im Zoo gern von ihrer aktiven Seite. | Bild: Ralf Hirschberger (dpa)

Wie Staatsgäste empfangen

Vor einem Jahr, am 24. Juni, waren die beiden Bären als Teil der chinesischen Panda-Diplomatie in Berlin angekommen und wurden wie Staatsgäste im Berliner Zoo empfangen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping besuchten die Tiere wenige Tage später.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Staatspräsident von China, Xi Jinping, stehen am 05.07.2017 im Zoo in Berlin bei der Eröffnung der neuen Anlage für die beiden Pandabären Meng Meng und Jiao Qing aus China. | Bild: dpa

Liebestunnel soll helfen Natürlich hofft Berlin auf Nachwuchs. Doch in diesem Jahr erschien die verspielte Meng Meng mit ihren vier Jahren zu jung für einen Paarungsversuch. Das ist bei Pandas ohnehin ein Balanceakt, weil Weibchen nur wenige Tage im Jahr fruchtbar sind. Doch der Zoo hat vorgesorgt. Im Gehege gibt es sogar einen Panda-Liebestunnel. (dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein

vor 8 Stunden im Ressort Aktualisiertim Ressort Panorama

Pro Jahr zahlt der Zoo etwa eine Million US-Dollar, die nach chinesischen Angaben wieder in die Panda-Zucht in ihrer Heimat fließen. China besitzt faktisch das Monopol auf Panda-Bären. Die Leihgabe aus China ist damit laut der Berliner China-Expertin Mareike Ohlbergein als Zeichen der Freundschaft gegenüber Deutschland zu werten. In einem Zeitungsinterview bezeichnete sie die Leihgabe als Instrument der chinesischen Außenpolitik. Die Bären seien eine willkommene Alternative zu härteren Themen.