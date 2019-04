Eines der Todesopfer der Anschläge auf Sri Lanka hatte nach Informationen des Auswärtigen Amtes neben dem US-amerikanischen auch einen deutschen Pass. Soweit bisher bekannt seien keine weiteren Deutschen unter den Opfern, teilte das Außenministerium am Montag weiter mit.

Nach Polizeiangaben wurden bei den Anschlägen am Ostersonntag mindestens 290 Menschen getötet, darunter mindestens 35 Ausländer aus mehreren Ländern. Ob die Leichen der Selbstmordattentäter in dieser Zahl enthalten sind, ist unklar. Etwa 500 weitere Menschen wurden verletzt, die meisten davon waren am Montag noch im Krankenhaus.

Unter den Opfern befanden sich viele Christen, die in den betroffenen Kirchen den Ostergottesdienst feierten. Sri Lankas Regierung hat eine einheimische radikal-islamische Gruppe für die verheerenden Anschläge verantwortlich gemacht.

Keine Urlauber von deutschen Reiseveranstaltern betroffen

Die Veranstalter Tui und DERtour teilten am Montag mit, dass alle ihre Gäste, die derzeit auf der Tropeninsel Urlaub machen, Entwarnung gegeben hätte. „Wir haben alle Gäste erreichen können, sie sind wohlauf“, hieß es bei beiden Veranstaltern.

DER Touristik hat derzeit nach eigenen Angaben eine „knappe vierstellige“ Zahl von Gästen auf Sri Lanka. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt hat auch einige Hotels im Angebot, die zum Anschlagsziel wurden.

Tui in Hannover bestätigte am Montag die bisherige Annahme, dass keine Gäste des Reiseveranstalters von den Explosionen betroffen seien. Die derzeit etwa 150 Tui-Urlauber auf Sri Lanka seien auf dem Handy oder über die Reiseleitungen vor Ort erreicht worden. Alle wollten ihren Urlaub dort fortsetzen, sagte eine Tui-Sprecherin.

Der Reiseveranstalter Thomas Cook hatte am Sonntag mitgeteilt, keine Gäste in den betroffenen Hotels zu haben. „Wir rechnen weiter mit erheblichen Einschränkungen“, sagte eine Sprecherin weiter. (dpa)