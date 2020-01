Direkt nach Silvester ist die nächste Böller-Verbotsdebatte da: Diesmal ist es nicht die Deutsche Umwelthilfe, die das Knallen in den Städten abschaffen will, sondern der Tierschutzbund. Es geht auch nicht um eine schwer greifbare Feinstaubbelastung, sondern um etwas, das vielen Menschen am Herzen liegt: das Leben von Tieren. Man solle das Böllern in der Nähe von Zoos und Tierheimen verbieten, fordern die Tierschützer nach der Katastrophe im Krefelder Affenhaus. Und sie haben Recht. Auch wenn sich letzten Endes herausstellen sollte, dass kein klassischer Silvesterknaller, sondern eine – ohnehin verbotene – Fluglaterne das Unglück auslöste: In der Nähe von Tieren und ihren empfindlichen Ohren hat die Böllerei schon wegen des Krachs nichts verloren. Dass auch Raketen jedes Jahr für Brände sorgen, ist außerdem leider nichts Neues. Ein Terrain auszuweisen, in dem das Kallen verboten ist, wäre also nur vernünftig. Und hier, wo es um Tiere geht, sogar mit Zustimmung der Bevölkerung.