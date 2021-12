von Rolf Hohl

Welches Fett eignet sich am besten für Fondue?

Fast alle Speiseöle lassen sich für Fondue verwenden. Ob das Fleisch mit Sojaöl, raffiniertem Rapsöl, Sonnenblumenöl oder Erdnussöl erhitzt wird, ist letztlich Geschmacksache. Hingegen sollte man keine Butter, Margarine und kaltgepresste Ölen benutzen, da diese bei großer Hitze in Brand geraten können.

Worauf sollte man beim Erhitzen des Fetts achten?

Das Öl sollte nur unter Aufsicht auf dem Herd oder Stövchen erhitzt und die Temperatur nur so hoch wie nötig eingestellt werden. Sobald das Fett um den Kochlöffel Bläschen schlägt, ist es heiß genug. Der Fondue-Topf sollte etwa zur Hälfte mit Fett gefüllt werden, um heiße Spritzer zu vermeiden. Heißes Fett oder Öl darf nie mit kaltem aufgefüllt werden.

Sonnenblumenöl, Sojaöl oder Erdnussöl? Diese Wahl ist letztlich Geschmacksache. | Bild: Gustavo Cuevas/dpa

Was ist bei einem Fettbrand zu tun?

Ein solcher Brand darf auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden. Schon eine kleine Menge Flüssigkeit kann eine heftige Explosion mit meterhohen Stichflammen auslösen. Das sicherste Mittel, um einen Fettbrand zu löschen, ist ein passender trockener Deckel oder eine Löschdecke, die das Feuer erstickt. Auch ein Löschspray der Brandklasse F kann verwendet werden.

Welches Fleisch eignet sich für Fondue?

Das ist im Grunde eine Geschmacksfrage: Von Schweinefleisch über Rindfleisch bis zu Lamm und Geflügel lässt sich fast alles braten. Auch Gemüse wie Champignons, Paprika oder Brokkoli eignen sich für Fondue und bringen noch mehr Abwechslung in das Festmahl. Das gilt auch für Meeresfrüchte und festen Fisch wie Lachs, Seeteufel oder Fjordforelle.

Worauf ist bei der Zubereitung des Fondue-Fleischs zu achten?

Hier kommt es auf gute Küchenhygiene an, insbesondere bei der Verarbeitung von rohem Geflügelfleisch. Dieses kann zum Beispiel Campylobactererreger enthalten, die bei der Zubereitung auf fertigen Salat übertragen werden können, wenn beispielsweise das Besteck nicht gewechselt wird. Da Campylobacterkeime nicht zum Verderb der Lebensmittel führen, lassen sie sich weder am Aussehen noch am Geruch einer Speise erkennen. Rohes Fleisch, vor allem Geflügel, und andere Lebensmittel sollten daher getrennt zubereitet sowie Hände, Küchenutensilien und Arbeitsflächen stets gut gereinigt werden.

Auf Schneidebrettern, auf denen Geflügelfleisch geschnitten wurde, sollten keine anderen Lebensmittel verarbeitet werden. | Bild: Kai Remmers/dpa

Welche Gefahren drohen durch Campylobactererreger?

Schon sehr geringe Mengen an Campylobacterkeimen können beim Menschen Darminfektionen verursachen, die typischerweise mit Bauchschmerzen und Durchfall einhergehen. Als seltene Komplikationen können auch Nervenerkrankungen und Gelenkentzündungen auftreten.

Werden diese Erreger durch Erhitzen abgetötet?

Ja, wie die meisten Lebensmittelinfektionserreger lässt sich Campylobacter durch Kochen, Braten oder Pasteurisieren unschädlich machen. Voraussetzung ist jedoch, dass für mindestens zwei Minuten eine Temperatur von 70 Grad Celsius im Inneren des Lebensmittels erreicht wurde. Das Tiefgefrieren tötet Campylobacter hingegen nicht vollständig ab, sondern reduziert nur die Anzahl der Keime.

(Mit Material von AFP)