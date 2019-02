von Dominik Dose mit dpa

Eigentlich ist Ostern immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond – Ostersonntag wäre aus astronomischer Sicht dieses Jahr am 24. März. Doch der Ostersonntag fällt erst auf den 21. April – wie kommt es dazu?

20. März ist Frühlingsbeginn

Die Sonne wechsel am 20. März um 22.58 Uhr auf die Nordhalbkugel des Himmelsgewölbes. Dieser Zeitpunkt markiert den Frühlingsbeginn, die Tagundnachtgleiche. Nach dem 20. sind in unseren Breiten die Tage wieder länger als die Nächte. Nur knapp vier Stunden nach dem astronomischen Frühlingsbeginn, also in der Nacht des 21., tritt die Vollmondphase ein. Das ist aus astronomischer Sicht der erste Frühlingsvollmond.

Und die allgemeine Regel lautet: Der Sonntag nach dem ersten Frühlings-Vollmond ist der Ostersonntag. Doch dem ist in diesem Jahr nicht so. Im Jahr 2019 kommt es zu einer sogenannten Osterparadoxie.

Fehler in uralter Regel

Die Regel, Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond zu feiern, wurde im Jahr 325 nach Chr. auf dem Konzil von Nicaea beschlossen. Grundlage ist die Ermittlung des Vollmondtermins nach dem sogenannten Metonschen Zyklus. Nach 19 Jahren wiederholen sich die Mondphasen zum selben Datum. Denn 235 Lunationen (Mondmonate) entsprechen ziemlich genau 19 Jahren von Frühlingsbeginn bis Frühlingsbeginn.

Die Osterhasen-Zeit geht dieses Jahr ungewöhnlich lange. | Bild: Patrick Pleul/dpa

Der so kalkulierte zyklische Vollmond kann vom wahren astronomischen Vollmondzeitpunkt um einen Tag abweichen. Außerdem berechnet der Computus nur den Tag, aber nicht die genaue Uhrzeit der Vollmondphase.

Ferner legte man bei dem Konzil als Frühlingsbeginn den 21. März fest, ebenfalls ohne Uhrzeit. Somit ist der erste Vollmond nach dem 21. März in diesem Jahr der 19. April. Der 21. April ist daher der Ostersonntag.

2038 wird es noch skurriler

Letztmals kam es 1962 zu einer Osterparadoxie. Die nächste wird 2038 eintreten – es sei denn, man fixiert das Osterdatum und feiert jedes Jahr am zweiten Sonntag im April, wie mehrfach vorgeschlagen wurde. 2038 kommt es sonst zum spätesten möglichen Oster-Termin: Dem 25. April.