von Michael Ossenkopp

Seit 25 Jahren werden die „Darwin Awards“ vergeben. Eigentlich möchte auf der Liste niemand auftauchen. Denn nur wer auf besonders dumme Weise aus dem Leben scheidet, erhält die Auszeichnung.

Ein Berliner verfehlte die – zugegeben makabre – Nominierung knapp, als er in einem Abrisshaus Kupferkabel stehlen wollte: Die Stromversorgung war noch in Betrieb. Er überlebte schwer verletzt.

Im Sinne der Preisträger besser machte es ein Mann aus der Tschechischen Republik. Auf der Jagd nach Stahllegierungen trennte er im Fahrstuhlschacht eines Kornspeichers in der Nähe von Prag die Seile für den Lift, auf dem er sich befand. Mit voraussehbarem Resultat.

Revolver statt Telefonhörer

Auch der Mann, der beim nächtlichen Anruf den Telefonhörer mit seiner Smith & Wesson verwechselte, kam auf die Liste. Nach Ansicht der Initiatoren erhöhen die Preisträger die Chancen eines langfristigen Überlebens unserer Spezies, indem sie ihre Gene aus dem Genpool entfernen. Der große Naturforscher Charles Darwin (1808-1882) prägte den Begriff der natürlichen Selektion und wurde so zum Namensgeber.

Das darf doch nicht wahr sein! | Bild: Sergey Furtaev - stock.adobe.com

Die Idee für den Preis stammte von Biologiestudenten der kalifornischen Stanford-Universität. Sie trugen Anfang der 1990er-Jahre skurrile Fälle und Anekdoten zusammen und präsentierten sie auf einer Website der Uni. Aus der kleinen Homepage wurde eine Internetseite mit mehreren Millionen Aufrufen pro Monat, betreut von der Molekularbiologin Wendy Northcutt. Nachdem die Seite immer bekannter wurde, gab sie ihren Beruf auf und widmete sich ganz dem Projekt.

Alkohol, Testosteron, Explosivstoffe

„Durch die große Popularität der Seite besteht natürlich die Gefahr, dass sich Menschen verletzt fühlen können“, gibt Northcutt zu, „einige Leute ohne Sinn für Ironie denken, es ist krank und falsch, sich über das Ableben eines Menschen lustig zu machen. Selbst wenn sich jemand beim Dreh für ein Sicherheitsvideo für Gabelstapler umbringt.“ Ihrer Meinung nach beinhalten die dümmsten Todesfälle oft die gefährliche Kombination von Alkohol, Testosteron, Explosivstoffen und geringem Verständnis von Elektrizität.

Dieses Schild nehmen manche Personen nicht genügend ernst. | Bild: Oliver Hanser

Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre platzierten sich auch Deutsche. Ein Mann aus Zingst hatte auf seinem Feriengrundstück mittels unter Starkstrom gesetzter Stahlpfosten versucht, Maulwürfe zu eliminieren. Der Energiefluss kennt aber keinen Unterschied zwischen lästigem Kleintier und dem Homo sapiens.

Einläufe mit Alkohol? Lieber nicht!

Posthumer Award-Gewinner wurde ein Texaner, der bereits Jahre zuvor an einer Alkohol-Überdosis verstorben war. Wegen Halsbeschwerden konnte er die Flüssigkeit nicht normal trinken, deshalb verabreichte ihm seine Frau Einläufe, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Nachdem er auf diese Weise anderthalb Liter Brandy konsumiert hatte, führte eine Alkoholvergiftung zu seinem Ende. Die Staatsanwaltschaft ermittelte einen Wert von 4,7 Promille.

Das makabre Vergnügen der Lektüre ungewöhnlicher Todesfälle stößt nicht bei allen Nutzern auf Zustimmung. Nothcutt erhält regelmäßig wütende E-Mails mit Beschimpfungen, häufig von Angehörigen oder Freunden der „Gewinner“. Manchmal wird sie sogar bedroht. Deshalb lässt sie sich auch nur ungern fotografieren.

Nicht allen gefällt die Seite

Einmal schrieb ihr ein betroffener Verwandter eines Opfers: „Das Ganze ist fürchterlich. Wir sind schockiert. Sie sollten die Seite vom Netz nehmen.“ Sie selbst sieht die Begebenheiten als „wahre Sicherheitshinweise, besonders Kinder sollten vorsichtiger sein“.

Eine weltweite Fan-Gemeinde stellt regelmäßig neue Fälle ein, diskutiert und bewertet sie. Auf der Internetseite „www.darwinawards.com“ kann man nach Stichworten, Jahreszahlen oder dem Zufallsprinzip suchen, allerdings nur in englischer Sprache. Neben der Internetseite hat Northcutt bereits neun Bücher herausgebracht, schon 2006 kam außerdem der Film „The Darwin Awards“ in die Kinos.

Dumme Fehleinschätzung der Situation

Wer es auf die Liste schaffen will, muss eindeutige Kriterien erfüllen: Sterben oder unfruchtbar werden, sein Ausscheiden selber verschuldet haben, eine außergewöhnlich dumme Fehleinschätzung der Situation aufweisen und zurechnungsfähig sein – nicht unbedingt nüchtern. Außerdem muss das Ereignis nachweislich stattgefunden haben. Vorfälle mit Kindern werden nicht aufgenommen, das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

„Moderne Sagen“, deren Echtheit nicht überprüft werden kann, sind zwar auch auf der Homepage zu finden, werden aber aussortiert. Sollte der Kandidat die finale Hürde – das Ausscheiden aus dem Genpool – verpassen, kann er auf eine „ehrenwerte Erwähnung“ hoffen. In dieser Kategorie hat der eingangs erwähnte Berliner Kabeldieb sicher eine Chance.

Silvesterraketen sind nicht ohne. Das hat sich noch immer nicht bei allen herumgesprochen. | Bild: Roland Weihrauch/dpa

Die Anekdoten lassen Außenstehende meist mit einem Kopfschütteln zurück. Noch mehr Beispiele gefällig? Bitte sehr: Der Attentäter, der seine Briefbombe unterfrankiert hatte und später das an den Absender zurückgesandte Päckchen selber öffnete. Der Australier, der sich eine Feuerwerksrakete zwischen die Pobacken klemmte und sich dabei entmannte, der Schwertschlucker, der in Ermangelung eines Schwertes auf einen Regenschirm zurückgriff und beim Herausziehen den Knopf zum Aufspannen drückte.

Selfies können gefährlich sein

In den letzten Jahren haben vermehrt Handy-Selfies für Neueinträge gesorgt. Haupttodesursache dabei ist das Ertrinken, gefolgt von Verkehrsunfällen und Stürzen. Ein Inder wollte nur eine kleine Pinkelpause einlegen, als er neben der Straße einen vermeintlich verletzten Bären als ideales Selfie-Motiv entdeckte, was keine gute Idee war. An manchen Touristen-Hotspots in Russland warnen inzwischen Hinweisschilder vor den größten Selfie-Risiken.

Dieser sibirische Tiger schläft in seinem Gehege. Mit einem Selfie sollte man trotzdem vorsichtig sein. | Bild: Paul Zinken/dpa

Vermeiden sollte man auch Auto fahren während einer Sonnenfinsternis mit schwarzer Spezialbrille, das Drapieren eines Blumenkranzes um den Hals eines Tigers oder das Spielen von Russischem Roulette mit einer halbautomatischen Waffe – hier wird die Patrone automatisch in den Lauf geschoben.

Philosophieren kann man übrigens über die Tatsache, dass in 95 Prozent der Berichte Männer betroffen sind, wie britische Wissenschaftler um John Dudley Isaacs, Direktor des Institute of Cellular Medicine in Newcastle, 2014 bestätigten. Von 318 Fällen waren 282 Männer in die Ereignisse verwickelt und nur 36 Frauen.

Die skurrilen Auszeichnungen wollen nicht nur das Bedürfnis nach Schadenfreude befriedigen, sondern sollen auch zum Nachdenken anregen. Nämlich über die Frage, ob Menschen wirklich so blöd sein können? Offenbar ja. Northcutt sagt: „So lange das der Fall ist und mir die Sache Spaß macht, werde ich weitermachen.“