von Tim Naef, Thurgauer Tagblatt

Gute Nachrichten von der Schwägalp: In den nächsten Tagen sollen die Reparaturarbeiten an der beschädigten Seilbahnstütze am Säntis beginnen. Die 54 Meter hohe Tragwerkkonstruktion wurde im Januar durch einen Lawinenabgang stark in Mitleidenschaft gezogen. Für die Instandhaltungsarbeiten kam vom Schweizerischen Bundesamt für Verkehr jetzt die Zusage für die Reparaturarbeiten.

Die erarbeitete Lösung wurde von einem akkreditierten, externen Fachmann geprüft und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgelegt. Dieses hat das Gesuch geprüft und dem Reparaturkonzept nun grünes Licht gegeben. „Somit kann in den kommenden Tagen mit den Arbeiten an der beschädigten Stütze begonnen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Reparatur nur befristete Lösung

Wenn alles nach Plan laufe, sieht der Ablauf der Reparaturarbeiten wie folgt aus: Vorbereitung des Installationsplatzes für die Baustelle auf der Felswand. Das bedeutet, dass der Schnee geräumt, Materiallager erstellt, sowie Container, Maschinen und Geräte hinauf transportiert werden müssen.

Die eigentliche Instandsetzung der Stütze ist auf Ende April geplant. Wenn die Arbeiten nicht allzu stark durch schlechte Wetterbedingungen behindert werden, dürfte die Reparatur Anfang Juni abgeschlossen sein und die Schwebebahn den Betrieb wiederaufnehmen.

Stütze muss ersetzt werden

Auf Nachfrage betont Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG, dass dies eine Übergangslösung sei. „Wir planen bereits die Ersetzung der Stütze.“ Für die neue, zukunftsfähige und nachhaltige Lösung müssten jedoch die aktuellsten Vorschriften und Gutachten berücksichtigt werden. „Die Reparaturarbeiten der bestehenden Stütze verschafft uns aber Zeit, um das Bewilligungsverfahren seriös und ohne Termindruck durchführen zu können“, so Vattioni.

Aufräumen nach der Lawine am 10. Januar im Hotel am Säntis. Der Schnee traf das Restaurant des Hotels. | Bild: Urs Bucher, Thurgauer Tagblatt

Die Reparaturarbeiten an den von dem ersten Lawinenabgang beschädigten Gebäuden auf der Schwägalp seien ebenfalls auf gutem Weg. Die Instandstellung der durch die Lawine beschädigten Räume in dem auf der Schwägalp stehenden Hotel können aufgrund der außerordentlich langen Lieferfrist der Spezialfenster erst Anfang Mai abgeschlossen werden.

Aufräumarbeiten auf der Schwägalp laufen noch

Dann werde sich auch im Hotel der Betrieb wieder normalisieren. Die Aufräumarbeiten im Außengelände würden jedoch noch einige Wochen dauern, denn noch immer liege meterhoch Schnee auf der Schwägalp. Bis zur Wiederinbetriebnahme der Seilbahn werden auch die seit Dezember laufenden Umbauarbeiten auf dem Säntis abgeschlossen sein.

Dritte Lawine traf den Seilbahnmasten

Die Seilbahnstütze und der davor installierte Lawinenschutz für den Masten wurde im Januar nach einem Lawinenabgang stark beschädigt. Der Betrieb musste daraufhin eingestellt werden. Zuvor gingen bereits drei Lawinen auf die Schwägalp nieder, bei denen auch mehrere Gebäude beschädigt wurden.