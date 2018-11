Es ist noch früher Vormittag an diesem sonnigen Herbstmorgen. Die kleine Bucht unten hinter der Festung, die schon so oft Kulisse für Serien und Filme war, wirkt malerisch in der morgendlichen Ruhe. Ein paar Fischer kommen mit ihrem Fang zurück, die Fische zappeln noch, als der Angler seine Beute auf dem schmalen Steg ausleert. Dann kommen sie, die Touristen. Eine Gruppe Asiaten mit einem Game-of-Thrones-Führer steht an der Treppe zur Bucht, blickt auf die Festung, macht Bilder.

Zwei Boote schaukeln in der Bucht. | Bild: Moll, Mirjam

Zwar ist der große Ansturm auf das mittelalterliche Städtchen vorbei. An diesem Tag liegt nur ein großes Kreuzfahrtschiff unten im neuen Hafen. Das Parkchaos unten vor dem Stadttor ist trotzdem groß. Mehrere große Reisebusse blockieren sich gegenseitig in der kleinen Haltebucht. Anwohner dürfen ohnehin nicht in das Städtchen hineinfahren. Lieferdienste haben ein kleines Zeitfenster zwischen 6 und 8 Uhr morgens. Die Einfahrt in den mittelalterlichen Stadtkern kostet 450 Euro. Die Gemeindeverwaltung will keinen Verkehr in den malerischen Gassen, durch die sich tagsüber bis zu 12 000 Touristen alleine von den Kreuzfahrtschiffen schieben, wenn in der Hochsaison bis zu sieben gleichzeitig anlegen im ausgelagerten Hafen.

Wie die Heuschrecken

„Die fallen hier ein wie die Heuschrecken“, sagt selbst Niko Vicelja. Der Deutsch-Kroate lebt und arbeitet hier als Fremdenführer. Eigentlich ist er Landschaftsgärtner, aber die Stadt lebt nun einmal vom Tourismus. „Die Leute wollen schon wegziehen“, erzählt er. Touristen drängen an uns vorbei, wollen die Festung einfangen, bevor sie weiter zum nächsten Sightseeing-Punkt stürmen. „Alles muss abgegrast werden“, sagt Niko, während sein Blick der asiatischen Fangruppe folgt. In der Hochsaison im Juli und August kann es hier schon heftig zugehen – „dann kommen nicht einmal mehr Krankenwagen durch“. Die Stadt droht an ihrem Erfolg zu ersticken. Die selbst ernannte „Perle der Adria“ könnte ihren Attraktionswert schneller verlieren, als ihr lieb ist. So hat die Unesco bereits damit gedroht, der Stadt den Titel des Weltkulturerbes abzuerkennen.

Dubrovnik ist im Sommer sehr, sehr voll. Kaum jemand lebt noch in der Altstadt. | Bild: Moll, Mirjam

Bürgermeister Mato Francovic will gegensteuern. Der 36-Jährige ist seit vergangenem Frühjahr im Amt. Er möchte verhindern, dass Dubrovnik zu einer Geisterstadt wird, die irgendwann nur noch Kulisse ist. Offiziell leben noch 1500 Einwohner in der Stadt, de facto sind es nach Nikos Schätzung aber nur noch etwa 800.

Ein lukratives Geschäft

Viele vermieten ihre Wohnungen. Vor zehn Jahren begann der Häuserverkauf, als der Tourismus langsam zunahm und das Leben in der Altstadt für Einwohner zur Qual wurde. Inzwischen ist ein Quadratmeter je nach Lage zwischen 3000 und 9000 Euro wert. Da hilft auch das Begrüßungsgeld der Stadt für Neubürger nichts.

2017 zählte die Stadt 1 207 000 Ankünfte – ein Zuwachs von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. 4,1 Millionen Übernachtungen bedeuten fünf Prozent mehr als 2016. In diesem Tempo kann der Tourismus in Dubrovnik nicht mehr weiterwachsen. Wissenschaftler haben errechnet, dass die schmalen Gassen der Stadt eigentlich gar nicht mehr als 8000 Besucher am Tag ertragen. Eine Zahl, die allein durch die Kreuzfahrtgäste in den heißen Sommermonaten um mehr als die Hälfte übertroffen wird.

20 000 Euro Miete für ein Café

Der wachsende Tourismus stellt die Stadt auch vor ein Personalproblem. Mit dem EU-Beitritt 2013 haben viele junge Menschen das Land verlassen, insgesamt sind 300 000 ausgewandert. Jetzt fehlt es an Arbeitskräften für die Saison: Restaurants, Bars und Hotels suchen händeringend nach Personal. Dabei erreichen die Betreiber immer höhere Umsätze pro Jahr – allerdings steigen parallel auch die Ladenmieten. Das Café vorne am Stadttor muss im Monat mit Miete und der Konzession an die Stadt für seine Terrasse sicher 20 000 Euro hinlegen, schätzt Niko. Kein Wunder, dass ein Bier dort sieben Euro kostet, ein Kaffee vier. Die Preise sind fast überall auch in Euro angegeben, auch wenn Kroatien wohl noch lange warten muss, bis es seine Kuna gegen den Euro eintauschen darf.

Auch das Kloster macht mit

Aber die Stadt verdient nicht schlecht an dem wachsenden Tourismus. Die Dubrovnik-Karte, mit der man nicht nur die Stadtmauer besichtigen, sondern auch Eintritte in diverse Museen und Sehenswürdigkeiten bekommt, wird jedes Jahr teurer. Eine Dreitageskarte kostet inzwischen 225 Kuna, das sind umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Auch das alte Kloster versucht, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Der Kreuzgang ist zu vermieten für Veranstaltungen oder Feiern. Vier Stunden kosten 6000 Euro.

Beim „Dubrovniker Tisch“ wird in der längsten Straße der Altstadt im Oktober eine lange Tafel aufgebaut. | Bild: Moll, Mirjam

Nichts ist umsonst in dieser Stadt, selbst beim Wasser langen die Händler hin. Auf den schmalen Treppen trotten Dutzende von Touristen hintereinander her, an Vorbeigehen ist nicht zu denken. Selfies mit der kleinen Insel Lokrum im Hintergrund, den gelblichen und roten Dachziegeln der Altstadthäuser, dem Glockenturm halten den Verkehr zusätzlich auf. Dort, wo gelbliche Ziegel auf den Dächern liegen, sind im Jugoslawienkrieg die Bomben eingeschlagen. Die meisten Touristen laufen lieber die Game-of-Thrones-Szenerie ab – fiktive Geschichte statt realer.

Bomben im Jugoslawien-Krieg

Ruhiger wird es erst oben auf dem Srd. Von der Aussichtsplattform des Berges ist die malerische Bucht in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Das kleine Museum im Nebengebäude finden die wenigsten. Dabei sind auch dort atemberaubende Bilder zu sehen – wenn auch nicht im positiven Sinne. Wie Dubrovnik von eben diesem Berg aus bombardiert wurde während des Jugoslawien-Kriegs. Ein Film zeigt, wie gnadenlos die Armee gegen die Stadt vorrückte, selbst reine Wohngebiete in neueren Stadtteilen bombardierte.

Es ist der einzige Ort in dieser von Touristen umschwärmten Stadt, an dem echte Stille herrscht. Jetzt im Herbst bläst hier ein kalter Wind. Er läutet das Ende der Saison ein und den Beginn einer Periode, in der die Stadt zu Atem kommen kann. Bis die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr den Kreislauf von Neuem beginnen lassen.

Zu Gast in Dubrovnik Anreise: Direktflüge im Sommer ab Zürich mit Edelweiss und ab Stuttgart mit Eurowings.

Direktflüge im Sommer ab Zürich mit Edelweiss und ab Stuttgart mit Eurowings. Tipps vor Ort: Beschaulich ist Dubrovnik am frühen Morgen. Die Stadtmauer bietet einen tollen Ausblick über Altstadt und Meer. Auf der nahen Insel Lokrum kann man den botanischen Garten genießen und herrlich baden.

Beschaulich ist Dubrovnik am frühen Morgen. Die Stadtmauer bietet einen tollen Ausblick über Altstadt und Meer. Auf der nahen Insel Lokrum kann man den botanischen Garten genießen und herrlich baden. Sportlich: Ein Lauf den Srd hinauf ist

nicht jedermanns Sache – die Suche nach der nächsten Treppe hinauf, bis schließlich der steinige Pfad nach oben beginnt, macht Spaß. Wer es lieber bequemer mag, nimmt die Gondel.

Ein Lauf den Srd hinauf ist nicht jedermanns Sache – die Suche nach der nächsten Treppe hinauf, bis schließlich der steinige Pfad nach oben beginnt, macht Spaß. Wer es lieber bequemer mag, nimmt die Gondel. Essen: Im Oktober findet der Dubrovniker Tisch statt – in der längsten Straße der Altstadt, dem Stradun, wird eine 200 Meter lange Tafel mit Köstlichkeiten der Restaurants der Stadt errichtet. (mim)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein