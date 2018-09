von Stephan Brünjes

Heute ist wieder so ein Tag: schon beim Frühstück hat Jannis seine Kakaotasse umgestoßen und einen braunen Bodensee auf dem Parkett verursacht. Kurz darauf ist der Fünfjährige auf der Treppe gestolpert, hat sich beim Sturz die Lippe aufgeschlagen. Und dann in der ersten Stunde im Kindergarten einen Wutanfall bekommen, weil er beim Ausmalen mit dem Buntstift dauernd über den Rand seines Clown-Bildes rutscht.

Die Kindergärtnerin hat alle Mühe ihn zu beruhigen und Jannis’ Mutter wieder allen Grund, sich Sorgen zu machen über ihren kleinen Tollpatsch, als sie von Jannis’ „Rumpelstilzchen-Auftritt“ hört.

Ein Drittel aller Schulanfänger hat Probleme mit der Grob- und Feinmotorik

Ihre Reaktion ist der natürliche Reflex einer besorgten Mutter: „Pass bitte auf“, „sei vorsichtig, Jannis“, „nein, bitte nicht auf das hohe Klettergerüst steigen“ – diese und andere Mahnungen sind zu Standardsätzen geworden, wenn sie mit ihrem Sohn spricht. Bis die beste Freundin das bemerkt und ihr die Augen öffnet: „Damit verunsicherst Du Jannis nur noch mehr“, warnt sie, „er traut sich noch weniger zu, wird träge, ängstlich und gilt später in der Schule möglicherweise als Klassentrottel.“

Die Folge: Kinder, die immer wieder erfahren, wie ungeschickt sie sind, bewegen sich immer weniger. Dadurch aber erhält das Gehirn nicht die nötigen Impulse für die weitere Entwicklung – Lese- und Rechtschreibschwächen, ja sogar Sprachstörungen können daraus entstehen, warnen Experten.

Und dann ist da noch ein wichtiger Aspekt, den Jannis’ Mutter erst lernen musste: Es ist nicht peinlich, einen kleinen Tollpatsch zum Sohn zu haben. Denn knapp ein Drittel aller Schulanfänger hat Probleme mit der sogenannten Grob- und Feinmotorik. Diese Kinder können nicht auf einem Strich auf dem Turnhallenboden balancieren, keinen Papierstern ohne Macken ausschneiden oder eine Flüssigkeit ins Glas gießen ohne dabei die Hälfte vorbei zu schütten.

Ursachensuche ist schwer

Doch dummerweise fangen die Probleme nach solchen Beobachtungen erst richtig an: Denn was die Ursache solcher motorischen Probleme ist, können selbst Fachleute nur schwer herausfinden. Ist es eine neurologische Störung? Oder ein Koordinationsproblem? Oder liegt bei der Psychomotorik was im Argen?

Nein, trotz dieser medizinischen Fachbegriffe ist es im ersten Schritt nicht gleich nötig, mit tollpatschigen Kindern zum Arzt zu laufen. Vielmehr sollten Eltern so früh wie möglich dafür sorgen, dass ihr Nachwuchs sich ausreichend bewegt. Also auch zuhause raus aus dem Schalen-Schaukelsitz und rein ins Wohnzimmer. Ja, zur Not in einen Laufstall, damit die chinesische Bodenvase heil bleibt.

Wichtig nur dass Kleinkinder so viel und so oft wie möglich Bewegungsabläufe trainieren und sich erproben, verbessern können. Auch draußen, im Stadtpark oder auf Spielplätzen. Bitte nicht überbehüten und den Kleinen damit schon das große Gefühl von Ängstlichkeit einpflanzen.

Vertrauen haben

Fördern und fordern: Das Motto ist jedenfalls für Kinder genau das Richtige. Heißt übersetzt: Lassen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter ruhig einen Teller mit Spaghetti in Tomatensauce aus der Küche zum Esstisch balancieren. Schafft der Nachwuchs-Kellner das, ist es für ihn eine große Leistung. Wenn nicht, können sie – mit geringem Abstand hinterher gehend – sicherlich noch das Schlimmste verhüten.

Eltern, die dennoch nach einiger Zeit die Gewissheit haben, dass ihr Kind als kleiner Unglücksrabe heranwächst, sollten einen Ergotherapeuten aufsuchen. Er hat zumeist so eine Art Schaumstoff-Abenteuerspielplatz in seiner Praxis, beobachtet das Kind beim Spielen, erkennt, wo Ursachen für Tollpatschigkeit liegen und versucht durch gezielte Übungen gegenzusteuern.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein