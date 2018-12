von dpa

Weimar: Dorn und Lessing

Vor vier Jahren haben sie schon einmal den Neujahrs-„Tatort“ gestellt, 2019 sind Christian Ulmen und Nora Tschirner wieder dran. „Der höllische Heinz“ heißt der Auftakt ins neue „Tatort“-Jahr. Im Herbst kommt laut MDR dann ein zweiter Fall für das stets in Wortgefechte verwickelte Ermittler-Pärchen.

Köln: Ballauf und Schenk

Die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) sorgen stets für gute Einschaltquoten. Drei Fälle gibt es wieder laut WDR. Los geht es mit dem Fall „Weiter, immer weiter“ am 6. Januar, der mit einem tödlichen Straßenbahnunfall beginnt. Oder war die russische Mafia im Spiel?

Wien: Eisner und Fellner

Beim österreichischen „Tatort“ sollen es 2019 laut ORF wieder drei Filme sein. Los geht es mit dem Fall „Wahre Lügen“ am 13. Januar, in dem im Wolfgangsee eine erschossene deutsche Journalistin gefunden wird, die zuletzt an einer Geschichte über illegale Waffengeschäfte arbeitete. Es ist der 20. Fall mit Adele Neuhauser, die seit 2011 an der Seite von Harald Krassnitzer mitspielt. Krassnitzer ist als Moritz Eisner immerhin auch schon seit zwei Jahrzehnten dabei.

Wien: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer | Bild: Herbert Neubauer/dpa

Dortmund: Faber, Bönisch, Dalay und Pawlak

Vom Ruhrgebietskrimi mit den Schauspielern Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel und Rick Okon gibt es wieder zwei Krimis, laut WDR beide wohl in der ersten Jahreshälfte. Im ersten Fall mit dem Titel „Zorn“ am 20. Januar geht es um einen erschossenen früheren Bergmann. Im anderen Fall nehmen die Kommissare Ermittlungen in einer Klinik auf, nachdem eine Ärztin dort in der Notaufnahme unter einer Plastiktüte erstickte.

Saarbrücken: Stellbrink und Marx

Devid Striesow als Ermittler Jens Stellbrink hört auf. Der achte und letzte Fall namens „Der Pakt“ kommt am 27. Januar. Ein neues saarländisches Team mit fünf Ermittlern ist laut SR in Arbeit und soll spätestens Mitte März vorgestellt werden.

Hannover: Lindholm

Maria Furtwänglers Figur wird strafversetzt vom LKA in Hannover zur Polizei in Göttingen. In den nächsten Krimis spielt Florence Kasumba mit, die auch schon in Hollywood im Actionfilm „Black Panther“ mitwirkte. Ihre Figur Anaïs Schmitz hat laut NDR am 3. Februar ihren Einstand beim „Tatort“.

Wiesbaden: Murot

Der nächste „Tatort“ mit Ulrich Tukur kommt laut HR wahrscheinlich am 17. Februar. In „Murot und das Murmeltier“ von Dietrich Brüggemann durchlebt der Ermittler einen Tag mehrere Male. Der Film gewann schon vor TV-Ausstrahlung den Filmkunstpreis beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen.

Wiesbaden: Ulrich Tukur | Bild: Boris Roessler/dpa

Münster: Thiel und Boerne

Fans des beliebtesten „Tatort“-Teams – Kommissar Thiel und Prof. Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) – mussten sich 2018 mit nur einem einzigen Fall begnügen. 2019 soll es aber sogar drei neue Münster-Krimis geben, wie es vom WDR heißt. Einer voraussichtlich im März und zwei weitere in der zweiten Jahreshälfte. In einem der Krimis wird morgens eine Tote gefunden, die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zum Verwechseln ähnlich sieht.

Bremen: Lürsen und Stedefreund

Die Schauspielerin Sabine Postel und ihr Kollege Oliver Mommsen hören auf. Postel ist nach 21 Jahren recht offen und kritisierte jüngst die hohe Ermittlerzahl beim „Tatort“: „Heute will offenbar fast jede Stadt ein Ermittlerpaar haben. Das finde ich problematisch.“ Der Abschiedsfilm von Kommissarin Inga Lürsen und Kollege Nils Stedefreund, „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“, wird laut Radio Bremen wahrscheinlich im ersten Quartal gesendet.

Bremen: Oliver Mommsen und Sabine Postel | Bild: Carmen Jaspersen/dpa

Frankfurt: Janneke und Brix

Das Schauspielerduo Margarita Broich und Wolfram Koch ermittelt in einem Fall im nordhessischen Kassel, wo der Stiefsohn eines TV-Talkers getötet und zerstückelt wurde. Der Film „Das Monster von Kassel“ kommt laut HR wohl Anfang April.

Berlin: Rubin und Karow

Das Hauptstadt-Team Rubin und Karow (Meret Becker und Mark Waschke) soll einmal im Frühjahr und einmal im Spätherbst zu sehen sein, wie es vom RBB heißt. Im Fall „Der gute Weg“ wird ausgerechnet Rubins Sohn Tolja (Jonas Hämmerle) in eine Schießerei involviert, als er gerade ein Praktikum bei der Streife absolviert.

Dresden: Winkler, Gorniak und Schnabel

Nach dem Ausstieg von Alwara Höfels bekommen Karin Hanczewski und Martin Brambach die 31 Jahre alte Cornelia Gröschel als Kommissarin Leonie Winkler an ihre Seite. In ihrem ersten Fall wird dann gleich ein Serienmörder gejagt.

Schwarzwald: Berg und Tobler

Nachdem beim dritten Schwarzwald-„Tatort“ Hans-Jochen Wagner alias Kommissar Friedemann Berg wegen Krankheit nicht dabei sein konnte, ist er beim Film Nummer vier 2019 wieder an Bord. Der Film „Für immer und dich“ soll laut SWR im ersten Halbjahr kommen.

Schwarzwald: Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Luzern: Flückiger und Ritschard

In Luzern ist Zeit des Abschieds. Noch zwei Filme des aktuellen Teams kommen – im Frühjahr und im Herbst. Dann ist nach acht Jahren und 17 Filmen Schluss. Neue „Tatort“-Stadt wird ab Herbst 2020 Zürich, aber das zugehörige Team wird wahrscheinlich bereits Anfang 2019 vorgestellt.

München: Batic und Leitmayr

Die ergrauten Quotengaranten vom BR, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, kommen wieder mit drei Fällen. Im Film „Die ewige Welle“ ermitteln sie zum Beispiel an der bekannten Eisbach-Welle im Englischen Garten, und im Krimi „One Way Ticket“ geht es um eine Schmugglerbande, die mit harmlos wirkenden Rentnern operiert.

Franken: Voss, Ringelhahn, Goldwasser, Fleischer und Schatz

Das seit 2015 einmal jährlich im Frühling ermittelnde BR-Team um Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) hat es diesmal mit einer Mordserie zu tun: In Bayreuth wird jede Stunde ein Mensch erschossen – ein Wettlauf gegen die Zeit. Gedreht wurde „Ein Tag wie jeder andere“ auch im Wagner-Festspielhaus.

Hamburg: Falke und Grosz

Voraussichtlich im Frühjahr und am Ende des Jahres kommen laut NDR zwei Hamburger Fälle mit den Schauspielern Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz. In einem der Krimis schießt ein Heckenschütze auf einem Autohof auf einen Lkw-Fahrer und flieht unerkannt.

Hamburg: Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring | Bild: Christian Charisius/dpa

Kiel: Borowski und Sahin

Der Schleswig-Holstein-„Tatort“ mit Axel Milberg und Almila Bagriacik ist 2019 laut NDR nur einmal zu sehen, „im Frühjahr“, wie es heißt. Zwei Krimis seien aus programmplanerischen Gründen leider nicht zu realisieren, heißt es vom Sender.

Stuttgart: Lannert und Bootz

Zwei Fälle aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt stehen an. Im Fall „Anne und der Tod“ verdächtigen die beiden Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz (Richy Müller und Felix Klare) eine Altenpflegerin, Patienten umgebracht zu haben. Im zweiten Fall „Hüter der Schwelle“ geht es um einen mutmaßlichen Ritualmord auf einem Bergplateau vor den Toren Stuttgarts.

Ludwigshafen: Odenthal und Stern

2019 ist Ulrike Folkerts als dienstälteste Kommissarin Lena Odenthal 30 Jahre beim „Tatort“ dabei. Erst kommt ein Fall mit dem Titel „Maleficius“. Zum Jubiläum im Herbst gibt es dann einen Film, der noch gedreht werden muss und laut SWR auf einen Fall der Kommissarin aus dem Jahr 1991 Bezug nehmen soll.

Ludwigshafen: Lisa Bitter (l.) und Ulrike Folkerts (r.) | Bild: Uwe Anspach/dpa

Freiburg & Mainz: Berlinger

Unklar ist, ob und wie es mit Kommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) weitergeht, nachdem sie bislang zweimal jeweils an Ostermontag lief. Einmal 2016 mit „Fünf Minuten Himmel“ in Freiburg, und einmal 2018 mit „Zeit der Frösche“ in Mainz. Momentan seien noch keine Folgen mit ihr in Planung, so der SWR.

Hamburg: Tschiller und Gümer

Auch wenn es quotenmäßig zuletzt für Til Schweiger schlecht lief, geht es weiter. Allerdings nicht mehr mit Regisseur Christian Alvart und Autor Christoph Darnstädt, sondern mit Eoin Moore als Regisseur sowie Anika Wangard und Eoin Moore als Drehbuchautoren. Geplant ist der Dreh für 2019, für die Ausstrahlung wird 2020 angestrebt.

(Änderungen vorbehalten)