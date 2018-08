Busunglück in Polen vor 3 Stunden

Drei Tote und 18 Verletzte bei Busunglück in Polen – Ukrainischer Bus kommt im Südosten des Landes von der Straße ab

Bei einem Busunglück in Polen sind nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen ums Leben gekommen. 18 Insassen des ukrainischen Reisebusses, der in der Nacht zum Samstag in Leszczawa Dolna im Südosten des Landes verunglückte, wurden verletzt, acht von ihnen lebensgefährlich, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.