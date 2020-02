von Laura Marinovic laura.marinovic@suedkurier.de

Im Skigebiet Stoos im Schweizer Kanton Schwyz sind vier Personen bei dem Absturz eines Sessels von einem Sessellift schwer verletzt worden. Ursache für den Unfall soll ein gespanntes Seil sein, gegen das der Sessel auf dem Weg ins Tal geprallt war.

Wie die Bahnbetreiber erklärten, ereignete sich das Unglück während einer angemeldeten Sonderfahrt. Derartige Fahrten fänden regelmäßig statt. Bei den Verunglückten soll es sich um Mitarbeiter des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli handeln, wie die Schweizer Tageszeitung „Blick“ berichtet.

Sie sollen auf dem Berg Fronalpstock in einem Restaurant zu Abend gegessen und gemeinsam mit dem Sessellift Stoos-Fronalpstock den Rückweg ins Tal angetreten haben. Noch im oberen Bereich des Sessellifts stürzte der Vierer-Sessel rund zehn Meter in die Tiefe. „Dabei haben eine 33-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann lebensbedrohliche, zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren erhebliche Verletzungen erlitten“, teilte Florian Grossmann, Leiter der Prävention und Kommunikation der Kantonspolizei Schwyz, mit. Sie wurden von Helikoptern in verschiedene Spezialkrankenhäuser gebracht.

Genauer Unfallhergang noch unklar

Weitere sechs Angestellte der Firma, die sich in zwei Sesseln vor und hinter den Verunglückten befanden, blieben unverletzt, so Grossmann. Sie wurden von Einsatzkräften geborgen. Die letzten Personen konnten nach etwas mehr als zwei Stunden gerettet werden. An dem Einsatz beteiligt waren vier Rettungshelikopter, der Rettungsdienst Schwyz, die Feuerwehr Stoos und die Kantonspolizei Schwyz.

Wie Florian Grossmann sagte, steht der Sesselabsturz „in einem Zusammenhang mit einem gespannten Winde-

seil von einem Pistenfahrzeug“. Das Fahrzeug sei am Unfallort im Einsatz gewesen. „Warum es zu dieser Situation gekommen ist, ist zentraler Gegenstand von den laufenden Untersuchungen.“ Neben der Kantonspolizei Schwyz und der Staatsanwaltschaft Innerschwyz ist auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) an den Ermittlungen beteiligt. Die Behörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist für die Untersuchung gefährlicher Ereignisse und Unfälle zuständig, die die zivile Luftfahrt, Bahnen, Linienbusse oder behördlich genehmigte Schifffahrten betreffen. Die Sust soll dafür sorgen, dass künftige Unfälle und gefährliche Situationen vermieden werden können.

Der Verwaltungsratspräsident des Bahnbetreibers Stoosbahnen, Thomas D. Meyer, sprach den Angehörigen der Betroffenen und den Verunglückten selbst seine Anteilnahme aus: „Wir sind zutiefst betroffen“, sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Vorfall sei „der Super-GAU“. Man könne sich derzeit nicht erklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Fahrer des Pistenfahrzeugs und weitere betroffene Mitarbeiter werden von einem Care-Team betreut. Es gehe ihnen nicht gut, die Situation sei für sie sehr schwierig.

Wie die Tageszeitung „Blick“ berichtet, ist der Betrieb des oberen Bereichs des Sessellifts Stoos-Fronalpstock nach dem Vorfall bis auf Weiteres erst einmal eingestellt.

