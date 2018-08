von Roland Knauer

Auf dem nächtlichen Nachhauseweg bewegt sich plötzlich am Rand des Lichtkreises einer Straßenlampe ein Schatten recht zielstrebig über den Gehsteig. Die meisten nachtschwärmenden Zweibeiner erkennen den flotten Vierbeiner sofort, obwohl dieser normalerweise eher gemächlich unterwegs ist: Anscheinend knurrt der Magen und der Igel hat den Schnellgang eingelegt. Der nahende Zweibeiner bremst die Eile des stacheligen Säugetiers kaum. Warum denn auch: Im Zweifelsfall rollt der Igel sich zu einem stachligen Ball zusammen. Beißt dann ein Angreifer zu, drohen ihm empfindliche Verletzungen. Diese Igel-Strategie ist seit Jahrmillionen bewährt und funktioniert recht zuverlässig. Igel kommen daher ähnlich wie andere Säugetiere, von denen wir zehn auf diesen Seiten vorstellen, ganz gut in einer Welt zurecht, die von Menschen dominiert wird.

Welche Tiere früher durch die Wälder streiften

Andere Säugetiere waren weniger gut gewappnet, oft wurden sie schon von unseren Vorfahren aus Mitteleuropa vertrieben oder sind recht selten geworden. Betroffen waren häufig die großen und bei diesen meist die gigantischen Vertreter der Säugetiere. Schließlich lieferte ein europäischer Wald-Elefant einst schlicht erheblich mehr Fleisch für den Grill als eine Haselmaus. So waren Wollhaar-Mammut, Wollnashorn und Riesenhirsch, Steppenwisent, Höhlenlöwe und Höhlenhyäne, Europäischer Waldelefant, Waldnashorn und Steppennashorn, Höhlenbär und Säbelzahnkatze bereits vor zehntausend Jahren aus Europa verschwunden. Die Giganten hinterließen eine Lücke, die kleinere Tiere nicht schließen können.

Das leisteten die Großen

Diesen Einfluss der einstigen Giganten auf das Ökosystem können die Forscher heute noch bei den letzten überlebenden Riesen wie dem Afrikanischen Steppenelefanten beobachten. Diese Dickhäuter fressen die Keimlinge von Bäumen und halten den Nachwuchs der Gehölze kurz. Oder sie reißen Jungbäume aus. Am Ende entsteht eine offene Graslandschaft, in der nur ein paar Baumgruppen überleben, ein geschlossener Wald aber keine Chance hat. In trockenen Gegenden halten sie Wasserlöcher offen, von denen viele kleinere Tiere profitieren.

Den großen Pflanzenfressern aber schmeckt nicht alles, was ihnen zwischen die Zähne kommt. Sie bevorzugen oft bestimmte Gewächse und Früchte. Darauf scheinen einige Pflanzen nur gewartet zu haben: Sie umgeben ihre praktisch unverdaulichen Samen mit nahrhaftem Fruchtfleisch, das die großen Feinschmecker wie magisch anlockt. Die fressen solche Leckerbissen, verdauen das Fruchtfleisch und scheiden die intakten Samen ein paar Tage später wieder aus. Da die großen Pflanzenfresser oft weite Strecken laufen, passiert das häufig etliche Kilometer entfernt. So helfen die Giganten ihren Lieblingspflanzen bei der Verbreitung enorm. Manchmal sind solche Früchte und die Samen so groß, dass nur die Mega-Pflanzenfresser sie ganz schlucken können, während kleinere Tiere die Samen aufbeißen und zerstören. Fallen die Riesen aus, stockt auch die Vermehrung solcher Gehölze.

Welche Rolle Elefanten, Nashörner und die erst in jüngerer Zeit ausgerotteten Auerochsen in Europa einst spielten, darüber können die Forscher bisher nur spekulieren. Die Wälder sahen jedenfalls damals ganz anders aus, als Fuchs und Wildschwein, Marder und Reh sie heute kennen.

Sie leben heute im Wald

Der tierische Pflug – Wildschwein:

Bild: Jens Büttner

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Wildschweine in vielen Gebieten Europas durch starke Bejagung nahezu verschwunden, in Schweden und Dänemark galt die Art als ausgestorben. Bis in die 1950er-Jahre hatten die hierzulande meist bis zu 150 Kilogramm, im Osten Europas oft doppelt so schweren Tiere ihren alten Lebensraum von Westeuropa bis nach Indien und Japan zurückerobert.

Alles schmeckt: Den Wildschweinen kommt zugute, dass sie nahezu alles fressen: Gras und Zweige, Aas und Abfälle, Vogeleier, Mäuse und Jungtiere. Dabei durchwühlen sie mit ihrer Schnauze gern den Boden und schnuppern mit ihrem Rüssel nach Würmern und Engerlingen, Schnecken und Pilzen, aber auch nach essbaren Wurzeln. Den Menschen gehen Wildschweine möglichst aus dem Weg, ihre Spuren aber sehen Zweibeiner sofort: Sieht der Waldboden wie umgepflügt aus, ist kurz zuvor eine Rotte Wildschweine durchgezogen. Liebend gern fressen die Tiere, aus denen unsere Vorfahren vor zehntausend Jahren das Hausschwein züchteten, Feldfrüchte. Besonders beliebt sind Frühkartoffeln und Mais.

Hunderttausendfach bejagt: Schon früh kamen Menschen auf die Idee, die schmackhaften Wildschweine zu jagen. Daran hat sich bis heute wenig geändert, in der Jagdsaison 2016/2017 wurden in Deutschland 589417 Wildschweine erlegt. Und weil Wildschweine vermehrt in Siedlungen leben, meldet Berlin mehr als 1500 Abschüsse im Jahr.

Der schmatzende Blätterberg-Bewohner – Igel:

Bild: Patrick Pleul - DPA

Wenn in Sommernächten ein lautes Schmatzen im Garten zu hören ist, vertilgt dort höchstwahrscheinlich ein Igel Käfer und andere Insekten, Würmer und Asseln. Tagsüber verstecken sich die von bis zu 7000 Stacheln geschützten und samt Fettpolster für den Winter bis zu drei Pfund schweren Igel dagegen unter Sträuchern und Laubhaufen.

Schlafexperten: Gegen Ende Oktober verkriechen sich die Igel in einen Laub- oder Komposthaufen und fallen in den Winterschlaf. Dabei sinkt die Körpertemperatur auf sechs Grad und das Herz schlägt nur noch langsam. Erst wenn die ersten milden Tage locken, krabbeln die Igel wieder ans Licht. Manche Tiere wiegen jetzt nur noch 350 Gramm. Wie viele Igel in Deutschland zuhause sind, ist nicht bekannt. Naturschützer vermuten, dass die Zahl der streng geschützten Igel abnimmt.

Nicht immer scheu – Fuchs:

Bild: DPA

Mit 435¦700 in der Saison 2016/2017 getöteten Füchsen liegen sie auf der DJV-Liste der hierzulande gejagten Tiere weit vorne. Den Grund nennt schon ein Kinderlied: „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ – sie vergreifen sich am Geflügel. In der Dämmerung schleichen sich Füchse auch an Kaninchen, Hasen und Rehkitze an, tagsüber ziehen sie sich in ihren Bau zurück.

Ihn ziehts in die Stadt: Seit den 1930er-Jahren kommen Füchse zunehmend auch in die großen Städte. Dort suchen sie sich auf Friedhöfen und in Parks, oder auf Komposthaufen und in Abfallbehältern Fressbares. Im Zuge der Bekämpfung der Tollwut-Infektion, die von Füchsen übertragen wird, wurden sie massiv dezimiert. Seit der Tollwut-Ausrottung haben sich die Bestände mehr als erholt.

Mag es unordentlich – die Wildkatze:

Bild: Peter Steffen - DPA

Weiter als zweihundert Meter entfernen sich die Wildkatzen meist nicht vom Waldrand. Schließlich wachsen dort dichte Büsche, in denen sie Wühlmäusen auflauern können. Dornhecken sind ideale Verstecke. Auf dem Waldboden sollten Büsche wachsen und morsches Holz liegen, die Förster gern entfernen, damit der Forst sauber aussieht. Machen sie das, wie früher üblich, verliert die Wildkatze ihr Zuhause. Damals verschwanden die scheuen Katzen. Seither dürfen wilde Wälder wieder wachsen.

Wanderwege für die Katze: Thomas Mölich vom Bund Naturschutz in Deutschland (BUND) und seine Kollegen errichten Wanderkorridore zwischen den Lebensräumen der Art in deutschen Wäldern. Inzwischen haben sie mit dem „Wildkatzenwegeplan“ ein 20¦000¦Kilometer langes Wandernetz für Wildkatzen entworfen, das die naturnahen Wälder in Deutschland miteinander verbinden soll. Über diese Wanderwege und über Grünbrücken können sich die heute rund 5000 bis 7000 Wildkatzen, die in einem breiten Streifen vom Pfälzerwald bis in den Harz, sowie in den großen Waldregionen Nordbayerns leben, auch in die anderen Wälder ausbreiten.

Majestätisch – der Rothirsch:

Bild: DPA

Mit einer Länge von rund zwei Metern, einer Schulterhöhe von 150 Zentimetern und bis zu 250 Kilogramm Gewicht tragen Rothirsche ihren Titel „König des Waldes“ in Mitteleuropa durchaus zu Recht. Das bis zu 15 Kilogramm schwere Geweih verstärkt den Eindruck noch. Der Rothirsch ist das schwerste Tier in Mitteleuropas Wäldern, wenn man die sehr seltenen Elche ausblendet. Jeden Tag mampft ein Hirsch bis zu zwanzig Kilo Grünzeug. Sie verschlingen fast alle Pflanzenarten, die in ihrem Gebiet wachsen.

Sie gestalten den Wald: Sehr gut schmeckt ihnen auch die Rinde, die sie zu allen Jahreszeiten von den Bäumen schälen. Die Hirsche schätzen auch die Triebe von Bäumen als Leckerbissen und können so den Wald erheblich beeinflussen. Leben viele Rothirsche auf engem Raum, verschwinden dort ihre Lieblingsbäume oft ganz. Um das zu verhindern, schossen Jäger in Deutschland 2016/2017 nach Angaben des Jagdverbandes 79¦132 Hirsche, während Förster den jungen Wald einzäunen, um ihn vor den Zähnen der Tiere zu schützen. Eigentlich weidet Rotwild am liebsten auf der Steppe. Erst der Mensch hat die scheuen Tiere von dort in die Wälder gedrängt.

Massiv bejagt – das Reh:

Bild: DPA

In Deutschland wurden allein in der Jagdsaison 2016/2017 nach Angaben der Jäger 1¦214¦458 Rehe erlegt. Die hohe Jagdquote hat zwei Gründe: Das Fleisch von Rehen schmeckt sehr gut und die Tiere richten auf Feldern hohe Schäden an. Rehe wiegen bei einer Schulterhöhe von höchstens 90 Zentimetern meist weniger als 25 Kilogramm. In Wäldern mit viel Unterholz können sich die Tiere gut verstecken, aber auch in Büschen oder in kleinen Wäldern von Städten.

Ein ausgesuchter Speiseplan: Auf dem Speiseplan stehen hochwertige Kost wie Kräuter, die Triebe junger Pflanzen, Blätter, Gräser und Eicheln. Auch Getreide und Gemüse schmecken Rehen außerordentlich gut. Daher äsen oft ganze Gruppen auf Feldern, solange keine Menschen in Sicht sind.

Flinke Akrobaten – Baummarder:

Bild: stock.adobe

Ein langgestreckter Körper mit relativ kurzen Beinen und langem Schwanz, sowie ein gelblicher Fleck an der Kehle auf dem braunen Pelz machen ihn nahezu unverwechselbar. Nur sein Verwandter, der mit einem weißlichen Kehlfleck ausgestattete Steinmarder, ähnelt ihm sehr. Baummarder gehen dem Menschen aber aus dem Weg, knabbern also keine Kabel an.

Kletterkünstler: Im Wald leben sie meist in den Bäumen und klettern hervorragend. Mit ihrem buschigen Schwanz balancieren die höchstens 1900 Gramm wiegenden fast 80 Zentimeter langen Tiere und springen vier Meter weit. Die Akrobaten finden in den Baumkronen Verstecke wie verlassene Nester von Eichhörnchen oder großen Vögeln sowie Spechthöhlen, in denen sie den Tag verschlafen. Ab Beginn der Dämmerung legen sie fünf bis sieben Kilometer zurück und jagen fast alles.

Baumeister für Füchse – der Dachs:

Bild: Adobe Stock

In früheren Jahrhunderten war der Dachs eine begehrte Jagdbeute. Das allenfalls 15 Kilogramm schwere Tier gab einen guten Braten. Eine Creme aus seinem Fett wurde im Mittelalter als Rheuma-Mittel verkauft. Aus den Haaren werden noch heute Rasierpinsel hergestellt. In den 1970er-Jahren wurden die Bestände massiv dezimiert, weil zur Bekämpfung der Tollwut Füchse in ihren Bauen vergast wurden. Da die Füchse oft keinen eigenen Bau graben, sondern bei einem Dachs einziehen, wurden diese mitgetötet. Die Bestände haben sich erholt. Dachse leben in Wäldern mit lockeren Böden, in denen sie mit ihren Grabpfoten und langen Krallen ihren Bau leicht anlegen können.

Gemütliche Allesfresser: Anders als andere Marder sind Dachse keine schlanken Jäger, sondern Allesfresser mit einem eher untersetzten Körper. Um Früchte, Knollen und Pilze zu erbeuten, die drei Viertel ihrer Ernährung ausmachen, braucht man schließlich auch kein windschnittiges Design. Dazu kommen Insekten, Würmer und Schnecken, Eier und Jungvögel. Wichtigstes Fleischgericht sind Regenwürmer, von denen sich ein Dachs in einer Nacht manchmal 500 ins Maul stopft.

Der Einwanderer – Damhirsch:

Bild: Adobe Stock

Nach der Eiszeit lebten Damhirsche nur im Nahen und Mittleren Osten. In die nördlicheren Gebiete Europas brachten erst die Römer diese Tiere, die mit maximal 120 Kilogramm und einer Schulterhöhe von höchstens einem Meter gerade einmal halb so groß wie Rothirsche sind. Die Römer nutzten das Damwild als Opfertiere für kultische Handlungen und auch die Burgherren des Mittelalters hielten in weitläufigen Gattern Damhirsche, die ausschließlich Adlige jagen durften.

Ihr Weg nach Europa: Das Damwild in den Wäldern des 21. Jahrhunderts stammt von Flüchtlingen aus solchen Gehegen ab, wurde zum Teil aber auch gezielt ausgewildert. Die Römer hatten Damhirsche zunächst auf den britischen Inseln eingeführt, dort sind die Bestände auch heute noch die höchsten in Europa. Von dort kam das Damwild dann im Mittelalter über Dänemark bis nach Mitteleuropa. Die Hirsche haben ein auffälliges Geweih, bei dem die einzelnen Äste zu einer Art Schaufel verwachsen sind. Ähnlich wie Rotwild schädigt auch Damwild die jungen Bäume. Aus diesem Grund schossen Jäger in der Jagdsaison 2016/2017 nach Angaben des DJV 64 895 Tiere.

Die fleißigen Sammler – Eichhörnchen:

Bild: DPA

Bei Wettbewerben um das niedlichste Säugetier ist dem Eichhörnchen in seinem roten oder dunkelbraunen Fell ein Spitzenplatz kaum zu nehmen. Wie ein 20 bis 25 Zentimeter langer Kobold mit einem ähnlich langen und sehr buschigen Schwanz flitzen diese weniger als ein Pfund wiegenden Tiere oft so schnell durchs Geäst, dass ein Mensch nur einen Schatten sieht.

Keine Vegetarier: Eicheln, Bucheckern und die Früchte von Fichten, Kiefern und Ahorn sind bei den Eichhörnchen beliebt. Weil auch Kastanien und Nüsse als Grundnahrungsmittel zählen, springen Eichhörnchen durch Parkanlagen, inspizieren Gärten und verstecken Früchte für Wintertage. Allerdings leben die Tiere keineswegs als Vegetarier, sondern plündern häufig Vogelnester. Nachtruhe halten sie in Baumhöhlen und Nestern, wo sie vor vielen Räubern sicher sind.

Ein mächtiger Feind: Extrem gefährlich sind für die Tiere Baummarder, die ähnlich geschickt klettern, aber deutlich größer sind. Im Süden Deutschlands vermuten Forscher daher einen Zusammenhang, wenn gleichzeitig mehr Füchse durch den Wald schleichen und Eichhörnchen durchs Geäst turnen: Dort dezimieren die Füchse die Baummarder. Ein anderer Feind ist das aus Nordamerika stammende Grauhörnchen, das in Großbritannien vielerorts die Eichhörnchen verdrängt hat. Inzwischen sind die Eindringlinge auch in der Schweiz aufgetaucht.

