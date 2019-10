Gemessen am Nettoumsatz im Bereich Süßwaren im Jahr 2018. Zusammengestellt von Maximilian Halter.

10. Perfetti Van Melle Spa

Bild: AdobeStock, dpa

Perfetti Van Melle Spa mag nicht so bekannt sein, die Produkte sind es umso mehr: Mentos und Chupa-Chups-Lutscher gehören zu den bekanntesten. Knapp 2,7 Milliarden Euro spülten die Süßigkeiten im vergangenen Jahr in die Kassen des italienisch-niederländischen Konzerns.

9. Haribo

Bild: Kistryn AdobeStock, dpa

Platz neun der größten Süßwarenhersteller belegt ein deutscher Konzern mit Sitz in der Gemeinde Grafschaft, der – gemäß seinem Werbespruch – nicht nur Kinder froh macht. Der vor allem für seine Fruchgummis in verschiedenen Formen und Farben bekannte Hersteller Haribo konnte im vergangenen Jahr 2,95 Milliarden Euro erwirtschaften.

8. Ezaki Glico

Bild: AdobeStock, dpa

Süßwarenhersteller Ezaki Glico macht sein Hauptgeschäft in Asien und hat 2018 rund drei Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Der Konzern ist Produzent einer Süßigkeit, die unter einem anderen Namen auch in deutschen Regalen steht: Mikado. Die mit Schokolade überzogenen Keks-Stangen heißen in Asien „Pocky“. In Europa vertreibt Mondolez die Süßigkeit mit einer Lizenz.

7. Lindt & Sprüngli

Bild: dpa

Dass Schokolade aus der Schweiz beliebt ist, zeigt Platz sieben. Der vor allem für seine Süßigkeiten aus Schokolade bekannte Hersteller Lindt & Sprüngli sorgt weltweit für süße Naschereien. Bekannte Produkte sind der Goldhase, ein Schokoladen-Osterhase im goldenen Gewand, sowie Pralinen. Nettoumsatz im vergangenen Jahr: 3,9 Milliarden Euro.

6. Nestlé

Bild: Steve Cukrov & Louise Shumbris-Cukrov AdobeStock, dpa

Auf Platz sechs ist der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Die Produkt- und Markenpalette ist riesig: KitKat, Smarties, Choco Crossies, After Eight und der Schokoriegel Lion. Mit den Süßwaren konnte Nestlé etwa 5,5 Milliarden Euro einnehmen. Maggi, Nescafe und Nesspresso sind weitere starke Marken.

5. Hersheys

Bild: Steve Cukrov & Louise Shumbris-Cukrov adobestock, dpa

In deutschen Supermarktregalen weniger präsent ist der amerikanische Konzern Hersheys. Der Schokoladenhersteller aus der gleichnamigen Stadt Hershey im US-Bundesstaat Pennsylvania erzielt seinen Nettoumsatz in Höhe von knapp 7 Milliarden Euro vor allem in den USA und Kanada. Dort sind vor allem die „Reese‘s Peanut Butter Cups“, eine Süßigkeit aus Erdnussbutter und Schokolade, beliebt.

3. Mondolez

Bild: dpa

Grund für ein strahlendes Gesicht hat nicht nur der Milka-Schmunzelhase, sondern auch der hinter dem Markennamen Milka steckende Konzern Mondolez. Der Süßwarenhersteller belegt mit einem Nettoumsatz von umgerechnet 10,5 Milliarden Euro den dritten Rang. Bekannt ist der Lebensmittelkonzern mit Sitz in den USA für die Milka-Produkte, die Oreo-Kekse und das Getränkepulver Kaba.

2. Ferrero

Bild: dpa

Der zweitgrößte Süßwarenhersteller mit 11 Milliarden Euro Nettoumsatz hat seinen Sitz in Italien: Ferrero. Die Liste der Produkte ist riesig. Giotto, Duplo, Milchschnitte, Kinder-Überraschung und der Brotaufstrich Nutella sind nur ein Bruchteil der Produkte des italienischen Konzerns.

1. Mars

Bild: Evangelos Vlasopoulos adobestock, Mars Incorporated, dpa