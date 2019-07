10. Mexiko

Würde man sämtliche im Ausland lebenden Mexikaner dazuzählen, wäre Mexikos Gesamtbevölkerung von 130,8 Millionen Einwohnern um ein Viertel größer. Mit Mexico City, wo bereits heute mehr als 20 Millionen Einwohner leben, wächst dort eines der größten urbanen Ballungszentren der Welt heran.

Bild: Isaac Esquivel

9. Russland

Im flächenmäßig größten Land der Welt leben 144 Millionen Menschen. Die Population wird bis 2050 kleiner werden: Russland wird dann mit noch 133 Millionen Einwohnern nicht mehr zu den zehn Bevölkerungsreichsten Ländern gehören.

Bild: Jens Kalaene

8. Bangladesch

Mit der Hauptstadt Dhaka, Chittagong und Khulna gibt es drei große Ballungsräume in Bangladesch, insgesamt leben rund 166,4 Millionen Menschen im Land. Das Bevölkerungswachstum ist trotz verbreiteter Armut nur moderat. Trotzdem werden bis 2050 40 Millionen Einwohner mehr in dem Land leben als heute.

Bild: Abir Abdullah

7. Nigeria

Mehr als die Hälfte der 195,9 Millionen Menschen in dem Land lebt in absoluter Armut – also von weniger als zwei Dollar pro Tag. Im Durchschnitt bringt aber jede Frau derzeit 5,42 Kinder zur Welt. Dieser Wert wird sich laut UN bis 2050 fast halbieren.

Bild: epa Andrew Esiebo

6. Pakistan

Drei Viertel der 200,8 Millionen Einwohner leben in den Flussgebieten Punjab und Sindh. Pakistan ist eines der am schnellsten wachsenden Länder Asiens. 2050 werden mehr als 307 Millionen Menschen in dem Land leben, die Bevölkerung wird mit einem Durchschnittsalter von 30,9 Jahren eine der jüngsten der Welt sein.

Bild: Bilawal Arbab

5. Brasilien

Hohe Geburtenrate verursachte rasanten Anstieg auf heute 210,9 Millionen Menschen. Bis 2050 nur moderates Wachstum auf rund 233 Millionen Menschen – 92 Prozent werden dann in Städten leben.

Bild: Ralf Hirschberger

4. Indonesien

Die Republik verteilt sich auf mehr als 17.500 Inseln, auf denen rund 360 verschiedene Völker leben. Mit 266,8 Millionen Menschen ist das Land das viertgrößte der Welt. Es gibt eine vergleichsweise junge Bevölkerung, die Geburtenrate sinkt. 2050 werden in Indonesien rund 322 Millionen Menschen leben.

Bild: Dita Alangkara

3. USA

326,8 Millionen leben in den Vereinigten Staaten. Geburtenrate stabil bei 1,91 Kinder pro Frau. Trend zur Urbanisierung: Nur noch elf Prozent der Bevölkerung werden 2050 auf dem Land leben.

Bild: PETER FOLEY / dpa

2. Indien

Mit derzeit 1,35 Milliarden Menschen gilt Indien heute als größte Demokratie der Erde. Indien wird die Volksrepublik China als bevölkerungsreichstes Land der Erde ablösen, denn das Wachstum ist mit 15 Millionen Menschen pro Jahr das höchste der Welt. Bis 2050 wird die Einwohnerzahl des Landes auf rund 1,66 Milliarden anwachsen.

Bild: Abir Abdullah

1. China

China ist mit 1,41 Milliarden Menschen Spitzenreiter. Ein-Kind-Politik und Bevorzugung männlicher Nachkommen führen dazu, dass Chinas Bevölkerung in 50 Jahren auf etwa 1,36 Milliarden schrumpft. Das Land wird dazu laut UN mit einem Durchschnittsalter von 48 Jahren eine der ältesten Gesellschaften der Welt sein.

Bild: How Hwee Young

Zusammengestellt von Julian Kares