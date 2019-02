von Alexander Michel und Anika von Greve-Dierfeld, dpa

Wer träumte nicht von dieser Wunderbaren Erfindung: Mit einem Zellaktivator unter der Haut, ist man vom körperlichen Alterungsprozess erlöst. Ewige Jugend, nie wieder Arthrose! Nur ein Unfall oder ein Mord bleiben als Todesursache übrig. Aber Perry Rhodan – neben Alexander Gerst und Sigmund Jähn vermutlich Deutschlands berühmtester Sternenflieger – hat bisher alle Gefahren, von denen die Galaxis viele bereithält, unbeschadet überstanden.

Auf dem Mond fing alles an

Perry Rhodan ist unsterblich, und das nicht nur in der Phantasie seiner Roman-Väter und -Mütter, sondern auch ganz reell in der nüchternen Bilanz der Druckerpresse: Am 8. September 1961 – vor fast 58 Jahren – startete der Raumfahrer in Nummer 1 der Romanreihe das "Unternehmen Stardust" zum Mond.

Titelcover des ersten Perry-Rhodan-Hefts, das am 8. September 1961 in die deutschen Kioske kam. Mit dem "Unternehmen Stardust" fing alles an. Der Anreißer am Fuß der Seite: "Sie kamen aus den Tiefen der Galaxis – nie hatte man mit ihnen gerechnet . . . " Preis für die Spannung: 70 Pfennig. | Bild: Pabel-Moewig Verlag KG

3000 Hefte später kommandiert Rhodan noch immer ein Raumschiff und muss sich weiter mit zwielichtigen außerirdischen Intelligenzen herumschlagen, die die Galaxis unter ihre Knute zwingen wollen.

3,2 Millionen Hefte im Jahr

Die erstaunlichen Dimensionen der Milchstraße spiegeln sich in den Ausmaßen der schier unendlichen Science-Fiction-Reihe des Rastatter Pabel-Moewig-Verlags. Der kann in dieser Woche auf 180 000 Seiten des Perry-Rhodan-Megathlons zurückblicken, das alle Krisen der Bundesrepublik unbeschadet überstanden hat und Woche um Woche mit deutscher Zuverlässigkeit erscheint. Aktuell werden jährlich 3,2 Millionen PR-Hefte verkauft. Ein Ende ist nicht absehbar.

Der neue und stark verjüngte Perry Rhodan, wie er auf dem Cover des 3000. Hefts abgebildet ist. Im Hintergrund zwei weitere nicht-menschliche Intelligenzen, die Rhodan in diesem Abenteuer begleiten. | Bild: Pabel-Moewig Verlag KG

Die unergründlichen Tiefen des Kosmos halten für Rhodan und sein Raumschiff, die Ras Tschubai, immer weitere (drastische) Überraschungen bereit. Im neuen Heft muss der Weltraumheld nach einem Zeitsprung von 500 Jahren weit draußen zwischen den Spiralarmen der Milchstraße erfahren, dass die alte Heimat Erde nur noch als Mythos gilt. Damit ist ein neuer Handlungsabschnitt der PR-Reihe eröffnet. 41 solcher Zyklen, die etwa 100 Hefte umfassen, gab es bereits seit Rhodan 1961 auf dem Mond die überlegenen außerirdischen Arkoniden antraf, die dort mit einem Raumkreuzer der anderen Art gelandet waren.

Sohn des Kalten Krieges

Damit begann eine Erfolgsstory, die im Rückblick das politisch-kosmische Hintergrundrauschen ihrer Entstehungszeit reflektiert. Denn Perry Rhodan ist ein Sohn des Kalten Krieges. Der Sputnik-Schock, das Raketen-Wettrüsten zwischen Sowjets und Amerikanern und die Angst vor dem Atompilz inspirierten das Autoren-Duo, das Pabel-Moewig für eine bescheidene Reihe von 30 Heftromanen angeworben hatte.

Karl-Herbert Scheer (1928-1991) schrieb seine erste Science-Fiction-Story 1948. Bei Perry Rhodan war er von Band 1 bis Band 674 für die Handlungsgestaltung der Serie verantwortlich und erstellte die Exposés, nach denen die Autoren die einzelnen Romane schrieben. | Bild: Pabel-Moewig Verlag KG

Der Hesse Karl-Herbert Scheer aus Frankfurt und der Koblenzer Walter Ernsting – der sich den knarzigen englischen Künstlernamen Clark Darlton zulegte – setzten Rhodan klare Ziele: Atomkrieg abwenden, die Völker der Erde als künftige "Terraner" einen, miese Aliens aus dem All abwehren und dann selbst offensiv in die Tiefe des Raums vorstoßen. Neue Heimat Galaxis. Und das alles für 70 Pfennig in der Woche. Wenig Geld für Überlichtantrieb und Großmachtpolitik.

Walter Ernsting (1920-2005) schrieb unter dem Pseudonym Clark Darlton Science-Fiction-Romane. Er war im Zweiten Weltkrieg Soldat und später Übersetzer bei den britischen Besatzern. Für Perry Rhodan schrieb Ernsting/Darlton 192 Hefte. Nach ihm wurde der Asteroid "15265 Ernsting" benannt. | Bild: Pabel-Moewig Verlag KG

Davon wollte die rasch wachsende Fangemeinde mehr. Der naive Weltraum-Optimismus der 60er und Amerikas Kurs auf den Mond beflügelten die Visionen der PR-Autoren, die zahlreicher wurden. Mit ihnen wuchs die Größe der Raumschiffe, die Macht ihrer Gegner, die Dauer der interstellaren Expeditionen und der Geist von Superintelligenzen, die imstande sind, galaktische Konflikte auch ohne Gewalt zu lösen.

Die Vision vom großen Frieden

Technikfreude dominierte die Anfangsjahre der Romanreihe. Damit die Leser auch etwas zum Gucken hatten, wurde 1965 erstmals eine Risszeichnung mitgeliefert. Seitdem können die Leser alle vier Wochen die Architektur eines Raumkreuzers, Wartungsroboters, Sternenjägers oder einer ortsfesten Raumstation betrachten. Wie das legendäre Farbposter der "Bravo" kann man das Galakto-Gemälde aus dem Heft nehmen, wenn man die Klammern in der Mitte löst.

So sieht der Terranische Luxusliner "Flightscape" von außen und innen aus. Diese Reise-Raumschiffe haben etwa 1000 Meter Durchmesser und gehören der Orion Cruises Company. Oben unter der Kuppel legen Ferienressorts und Badeseen. | Bild: Pabel-Moewig Verlag KG - Andreas Weiß

Nach der sozialliberalen Wende unter SPD-Kanzler Willy Brandt 1969 geriet Perry Rhodan in den Sog der neuen Entspannungs- und Ostpolitik. Die Völkerverständigung ergriff auch von der Galaxis Besitz, ein nach wie vor aktueller Ansatz. „Die Hürde, die Serie zu lesen, ist nicht sehr groß“, erklärt es die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Mirjam Nast, die sich in ihrer Dissertation mit dem Rhodan-Phänomen beschäftigt hat. Über die lange Laufzeit habe sich ein komplexes Universum entwickelt „mit einer großen Vielfalt an Figuren, Handlung, Themen und Schreibstilen“.

"Serie bietet Platz für alle"

Das Klischee vom Rhodan-Leser als Sci-Fi-Freak oder schlichtem Gemüt stimm laut Nast nicht. „Es sind ganz unterschiedliche Leute, oft welche, die sich für Wissenschaft und Technik begeistern und auch insgesamt sehr viel lesen“, sagt sie. „Die Serie bietet Platz für alle.“ Und in der Tat: Nicht wenige Männer um die 50, die heute ganz normalen bürgerlichen Berufen nachgehen, erinnern sich beim Stichwort "Perry Rhodan" an Pappkartons auf dem Speicher, in denen sie noch ein paar hundert Hefte gebunkert haben.

Auch Frauen können Raumfahrt

Neben die PR-Schmökerer im stillen Kämmerlein trat in den 80er-Jahren die aktive Fan-Gemeinde, wie sie auch unter "Star-Trek"- und "Star-Wars"-Anhänger verbindet, wenn sie sich in Fantasy-Kostüme werfen und Zukunft spielen. Aus Hyperkristall gefertigte Kugelraumschiffe mit einem Durchmesser von 3752 Metern faszinieren eine klar umrissene Klientel: Perry-Rhodan-Leser sind im Schnitt 45 Jahre alt und zu 80 Prozent männlich. Bislang waren in der Reihe die Frauen eher Gefährtinnen ihrer Männer und starke weibliche Charaktere so selten wie Vulkanier auf der "Enterprise". Altfans wollten oft keine Frauenthemen, sondern Technik, Faszination und Außerirdische, bedauert der Perry-Rhodan-Experte Volker Hoff.

Fünf Ehen und sieben Kinder

Science Fiction ist mittlerweile keine „Männersache“ mehr. Die drei Frauen im Autorenteam verschieben den Charakter der Serie in Richtung weiblicher Mitbestimmung. In Heft 3000 muss ausgerechnet Perry Rhodan das erleben, als eine mysteriöse Fremde an Bord gelangt, die ihr eigenes Raumschiff angedockt hat. Ob sich da etwas entwickelt? Perry Rhodan mag im Kosmos schon viele riskanten Dinger gedreht haben, als Privatmann ist er solide. Experte Nils Hirseland drückt es so aus: "Fünfmal verheiratet, sieben Kinder, eine Enkelin. In 3000 Jahren ist das gar nicht so viel."