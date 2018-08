Eine Fußgänger-Ampel in der Freiburger Innenstadt. An der Metallstange flattern Wohnungsgesuche, Ché-Guevara-Parolen und eine Ankündigung für die nächste Kuschelparty. Zwischen den Flyern sticht ein Aufruf hervor: „Immer der Nase nach!“, verkündet ein Zettel. Gesucht werden Paare im Alter von 22 bis 40 Jahren, die an einer Studie teilnehmen sollen. Das Thema: Stresserleben und Geruchssinn.

Der Aufruf stammt von der Abteilung für Biologische und Differentielle Psychologie der Uni Freiburg. Er ist kein Einzelfall: In fast jeder Universitätsstadt gehören Studien mit Versuchspersonen zum Alltag. Mal geht es darum, am Computer eine Taste zu drücken, Mal um eine möglichst schnelle Reaktionszeit oder körperliche Ausdauer. Für manche Studenten werden Laborbesuche zum regelrechten Nebenjob.

Gebraucht werden menschliche Versuchskaninchen für unterschiedlichste Zwecke. Matratzen-Hersteller wollen wissen, wie bequem es sich auf einem neuen Modell schläft; die Pharma-Industrie muss neue Medikamente testen, bevor sie auf den Markt dürfen. Obwohl sich allein in Freiburg mehrere Tausend Studierende für Tests zur Verfügung stellen, hat die Universität kaum Informationen darüber. „Das wird bei uns nicht zentral erfasst“, erklärt Uni-Sprecher Nicolas Scherger.

Schwitzen für die Wissenschaft: Sportstudentin Lilly Hauptmann läuft auf dem Laufband. Der Versuch soll klären, wie Menschen auf Nahrungsergänzungen reagieren. | Bild: Steve Przybilla

Die Professorin

Andrea Kiesel kommt gleich zur Sache. „Ohne Probanden geht es nicht“, sagt die Freiburger Psychologie-Professorin. „Woher sonst sollten wir unsere Erkenntnisse bekommen?“ Das Institut für Psychologie ist ein Teil der Uni, der besonders stark auf Versuchspersonen angewiesen ist. „Allein in unserer Abteilung machen wir pro Jahr 30 bis 50 Experimente, an denen je 20 bis 100 Personen beteiligt sind,“ ergänzt Kiesel. Sie zeigt auf einen Stapel von Abschlussarbeiten. „Die beruhen alle auf Experimenten, die wir gemacht haben.“

Die meisten Versuche werden direkt im Institut erhoben. Die Ausstattung der Forschungsräume: Computer, Tastaturen, Kameras, die Augenbewegungen erfassen. Auch Gehirnströme, Herzschläge und die Hautleitfähigkeit können gemessen werden, wenngleich längst nicht nur Hightech zum Einsatz kommt. Oft bestehen die Experimente schlicht aus Befragungen.

Andrea Kiesel ist Professorin am psychologischen Institut. | Bild: Steve Przybilla

Damit der Nachschub an Testpersonen nie versiegt, geht das Institut auf die Suche: Mit Flyern, Annoncen und im Internet wird für die Versuche geworben; die Aufwandsentschädigung beträgt in der Regel acht Euro pro Stunde. Zudem existiert eine Datenbank, in der 2000 Versuchspersonen gespeichert sind. Wer Psychologie studiert, ist ohnehin dabei – die Teilnahme an Experimenten gehört zum Studium.

„Bei Bachelor- und Masterarbeiten fragen Studierende oft ihre Bekannten, ob sie mitmachen“, sagt Kiesel. Doch wie repräsentativ ist ein System, wenn Probanden aus dem immergleichen Pool rekrutiert werden? Kiesel winkt ab. „Wir machen hier keine Intelligenztests, sondern untersuchen grundlegende kognitive Fähigkeiten, die bei allen Personen gleich sind.“ Dass die meisten Testpersonen jung und studentisch sind, stelle kein Problem dar.

Die Probanden

Elisa Emminger sitzt auf einem elektrischen Stuhl. Nicht wirklich, aber es sieht so aus. Die 28-jährige Sport-Studentin trägt eine Halskrause, die ihre Haltung fixiert. Auf ihrem Kopf liegt eine Spule, die einen Stromfluss im Gehirn auslöst – alles im Dienste der Wissenschaft. In diesem Fall geht es um Grundlagenforschung. Ein Doktorand will mithilfe des Experiments herausfinden, wie das Gehirn arbeitet, wenn ein Mensch eine bestimmte Bewegung ausführt – in diesem Fall Studentin Elisa, die einen Joystick in der Hand hält und auf einen Bildschirm blickt.

Vier Stunden muss die Probandin in dieser Haltung verharren. Es gibt bequemere Jobs: Ins „Neurolab“ der Sportwissenschaft dringt kein natürliches Licht. Überall liegen Kabel und technische Gerätschaften herum. Die Aufgabe mit dem Joystick hat etwas Monotones. Doch die junge Frau sieht’s gelassen. „Immerhin ist es hier klimatisiert. Das kann man nicht von jedem Raum an der Uni sagen.“

Versuche wie diese mögen unbequem sein, aber dienen der Grundlagenforschung. | Bild: Steve Przybilla

Im Laufe ihres Studiums hat Emminger schon an diversen Versuchen teilgenommen. Wie viele es genau sind, weiß sie nicht mehr genau, wahrscheinlich zwischen zehn und fünfzehn. Sie ist schon mit Schuhen über eine Gleichgewichtsplatte gelaufen, hat auf eine Zielscheibe geschossen und Kommilitonen bei ihren Masterarbeiten assistiert. Geforscht wird am Institut für Sportwissenschaft eigentlich immer. Wer als Proband arbeiten möchte, findet schnell einen Job.

Zehn Euro pro Stunde erhält die Studentin für den Gehirnversuch. Als Kellnerin oder studentische Aushilfskraft würde sie wahrscheinlich mehr verdienen. Wieso also dieser Job? Emminger überlegt. „Es ist nett verdientes Geld“, sagt sie. „Manchmal sind die Studien auch einfach interessant.“ Sie könnten ihr auch im Alltag helfen, zum Beispiel, wenn sie über mehrere Wochen hinweg ein spezielles Trainingsprogramm absolviert. Spaß mache nicht immer alles, räumt Emminger ein. „Manchmal tut man auch einfach einem Dozenten einen Gefallen.“

Ein paar Räume weiter joggt Lilly Hauptmann (21) auf einem Laufband. Am Anfang geht es gemächlich zu: Das Band läuft mit sechs Kilometern pro Stunde. Doch alle drei Minuten wird es um zwei km/h schneller. Der Herzschlag der Studentin erhöht sich allmählich; ihr Kopf wird röter. Zwischendurch nimmt ein Mitarbeiter einen Blutstropfen aus ihrem Ohr ab. Er liefert den aktuellen Laktatwert.

„Mit solchen Experimenten können wir überprüfen, wie Personen auf bestimmte Nahrungsergänzungen reagieren“, erklärt Versuchsleiter Patrick Dressler. So lasse sich feststellen, ob sich die Ausdauer dadurch erhöhe. „Wir machen hier regelmäßig Studien mit bis zu hundert Probanden“, sagt Dressler. Billig sei das Ganze nicht: Allein das Laufband koste mehrere Tausend Euro.

Ein paar Tropfen genügen: Aderlass für die Wissenschafft. | Bild: Steve Przybilla

Der Institutsleiter

„Sportstudenten sind neben der Fruchtfliege das am besten erforschte Lebewesen.“ So fasst Albert Gollhofer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft, die Situation in seinem Arbeitsbereich zusammen. Zwischen 300 und 400 Probanden nehmen jedes Jahr an einem Versuch teil; rund 60 Prozent davon sind Studierende.

Zehn bis zwölf große sportwissenschaftliche Experimente laufen pro Jahr, teilweise mit mehreren Hundert Teilnehmern. Das Spektrum ist groß – vom Ausdauertraining am Fahrrad-Ergometer bis zu Studien im Flugzeug. „Wir untersuchen, wie sich die Schwerkraft auf den Bewegungsapparat auswirkt“, sagt Gollhofer. Dafür nehmen Probanden regelmäßig an Parabelflügen teil, auf denen für einige Sekunden Schwerelosigkeit herrscht. „So ein Flug kostet schnell 10 000 Euro“, sagt Gollhofer. „Da brauchen Sie erfahrene Probanden, denen nicht schlecht wird.“

Neben solch spektakulären Tests gibt es jede Menge Auftragsforschung. Welche Dämpf-Eigenschaften hat ein neuer Laufschuh? Wie lassen sich Sprungverletzungen durch Orthesen verhindern? Wie gut weist ein neues Material den Schweiß von Sportlern ab? Auftragsforschung sei eine wichtige Geldquelle für das Institut.

Dass Versuchspersonen oft aus demselben Milieu stammen, stelle kein Problem dar. „Wenn Sie wissen wollen, wie ein geübter Organismus auf Bewegungstraining reagiert, können Sie keinen Untrainierten nehmen“, sagt Gollhofer. Woher die Probanden stammen, sei unterschiedlich. „Nehmen wir an, wir untersuchen, wie sich Ausdauertraining auf ältere Menschen auswirkt. Dann brauchen wir natürlich Leute von der Straße.“

Der Mensch als Testobjekt: Lohnt sich das? Der Institutsleiter zuckt mit den Schultern. „Viele Sportstudenten kennen ihre Dozenten nur aus der Lehre“, sagt Gollhofer. „Durch solche Experimente lernen sie sie mal persönlich kennen.“ Und finanziell? „Die zehn Euro pro Stunde sind eher eine Unterstützung“, so Gollhofer. Aber es gebe Ausnahmen. „2017 haben wir eine dreimonatige Studie zur Bettruhe gemacht“, erzählt Gollhofer. „Die Probanden bekamen dafür eine gute Entschädigung.“ Genau gesagt: 15 000 Euro pro Person.

Ampullen stehen auf einem Tisch im sportmedizinischen Institut. Ohne die vielen Studenten, die sich für Versuche melden, wären die meisten Experimente undenkbar. | Bild: Steve Przybilla

Medikamententests Bevor Medikamente auf den Markt kommen, müssen sie nicht nur im Labor und an Tieren, sondern auch an Menschen getestet werden. Viele Pharmakonzerne weichen dafür in Länder wie Indien oder Russland aus, in denen die Versuche weniger streng reguliert sind. In Südbaden schalten Schweizer Pharmakonzerne gerne Annoncen, um Testpersonen zu gewinnen. Experten empfehlen, nur an seriösen Studien teilzunehmen – also solche, die von einer Ethikkommission überwacht und von einer staatlichen Hochschule oder Uniklinik geleitet werden. Jährlich finden in Deutschland über 500 Medikamententests mit menschlichen Probanden statt. (prz/dod)

