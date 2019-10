von Daniel Volz

Dawn of the Dead (1978 / 2004)

Im perfekt inszenierten Schocker von George A. Romero verschanzen sich vier Menschen während einer Zombie-Epidemie in einem Einkaufszentrum und werden von dort aus Zeugen des Untergangs der Menschheit. Der Film gilt unter Film- und Kunstkritikern heute wegen seines ungewöhnlichen Aufbaus und der besonderen Atmosphäre als Klassiker des Genres.

Mit kleinem Budget produziert, war „Dawn of the Dead“ kommerziell sehr erfolgreich und löste Ende der 1970er-Jahre ein regelrechtes Aufblühen des „Zombiefilm“ Genres aus. Jack Snyders ebenfalls sehenswerte Neuverfilmung von 2004 machte aus den unbeholfen schlurfenden Untoten rasend schnelle Zombies, und transportierte das Zombie-Genre geschickt ins neue Jahrtausend.

Poltergeist (1982)

Poltergeist gilt heute als eines der großen Schaustücke des Effektkinos der 1980er Jahre. Die junge Carol Anne scheint durch einen Fernseher mit fremdartigen Wesen Kontakt aufnehmen zu können. Diese besuchen auch bald daraufhin das Haus der Familie und spielen ihnen einige harmlose Streiche, wie das Verrücken von Stühlen und das Verbiegen von Besteck.

Was als spaßiger Schabernack und treffsichere Satire auf den ‚american way of life‘ beginnt, endet als Horror-Orgie mit einem geballten Einsatz von raffinierten Spezialeffekten. Ein handwerklich hochklassiger, geschickt gemachter Unterhaltungsfilm.

Braindead (1992)

Nichts für Zartbesaitete: Braindead ist eine Horror-/Splatterfilm-Persiflage des neuseeländischen „Herr der Ringe„-Regisseurs Peter Jackson, die besonders unter den Fans des Genres zu recht als Kultfilm gilt. Was sich zu Beginn noch als vergleichsweise biedere Horror-Komödie im Neuseeland der 50er Jahre ausnimmt, mutiert zum blutspritzenden Slapstick mit Humor der nachtschwärzesten Art.

Bis heute gilt Braindead als der blutigste Film aller Zeiten, was den Einsatz von Kunstblut angeht. Allein in dem schon legendären Finale, die Zombie-Party in Lionels Haus, wurden über 300 Liter Filmblut durch die Gegend gespritzt.

Der Babadook (2014)

Dieser australische Horrorfilm geht unter die Haut: Ein düsteres Kinderbuch mit einer alten Schauergeschichte vom „Babadook“ treibt einen immer tieferen Keil zwischen eine alleinerziehende Mutter und ihren kleinen Sohn. Die Alpträume des Jungen werden immer realer und auch die Mutter kann bald nicht mehr Vision und Wirklichkeit unterscheiden.

Eine zutiefst beunruhigende und brillant konstruierte Untersuchung von Trauer und Verlust, die unter dem imposanten Schatten eines Monsters aus den tiefsten Tiefen der Kindheit verborgen ist.

Das Ding aus einer anderen Welt (1982)

John Carpenters klaustrophobischer Horrorfilm berührt Urängste des Menschen: Die Besatzung einer isolierten Antarktis-Forschungsstation entdeckt einen bizarren Außerirdischen, der nahezu unbemerkt die Körper anderer Lebewesen übernimmt – und schrecklich verändert. In der Enge der Station in ewigem Eis und nicht enden wollender Dunkelheit weiß keiner, wer das Ding ist, woher es wirklich kommt und wie man es stoppt.

Vor allem die düstere Atmosphäre – untermalt von den Klängen des Großmeisters Ennio Morricone -, und das tricktechnisch phänomenal umgesetzte außerirdische Monster, lassen damals wie heute die Herzen der Genrefans höher schlagen.

The Shining (1980)

Im Herzen von Stanley Kubricks Vision von „The Shining“ steht die Psychologie des Grauens. Der Schriftsteller Jack zieht über die Wintermonate mit seiner Familie in ein abgelegenes Hotel inmitten der Berge von Colorado. Vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, scheint das Hotel selbst ein Ort des Bösen zu sein und nimmt zunehmend Einfluss auf die Familie – bis die Grenzen von Trauma und Wahnsinn endgültig verschwimmen.

„Ich will den beängstigendsten Film der Welt machen“, hatte Kubrick schon 1966 in einem Interview erklärt. Mit seiner Version von Stephen Kings Romanvorlage ist ihm dies auf beeindruckende Weise gelungen. Für den perfektionistischen Horrortrip gingen die Darsteller durch die Hölle, einzelne Szenen soll Kubrick bis zu 148 Mal wiederholt haben lassen. Geblieben ist ein nervenzerrendes Meisterwerk des Horrorkinos, das Jahrzehnte nach seinem Erscheinen Kritiker wie Zuschauer immer wieder aufs Neue zu faszinieren weiß.

Halloween (1978)

In „Halloween – Die Nacht des Grauens“ treibt Serienkiller Michael Myers erstmals sein Unwesen in einer amerikanischen Vorstadt: Den Killer, der am Vorabend zu Halloween aus einem Sanatorium flieht, zieht es zurück in seine Heimatstadt, wo er schon bald seine nächsten Opfer ins Visier nimmt. Halloween kam vor 40 Jahren in die US-Kinos, und hat viele Grundsätze und Klischees des Genres entscheidend geprägt.

Doch anstatt wie heute üblich in Massen die Leute abzuschlachten, versteht sich der Pionier der Slasher-Filme mehr auf das Belauern der Beute. Das ist sicher nicht mehr ganz so nervenaufreibend wie damals, aber Regisseur John Carpenter versteht es, die bedrohliche Atmosphäre in stimmigen Bildern einzufangen. Der Film ist nach all der Zeit immer noch sehenswert und sei es nur, um die unvergessliche Titelmelodie noch einmal in der Urfassung zu hören.