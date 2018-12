Gerade hat das „Forbes“-Magazin geschätzt, dass sie zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt gehört – noch vor Britney Spears und Céline Dion. Helene Fischer (34) ist Deutschlands Schlagerkönigin.

Aber egal, ob man Hits wie „Atemlos“ liebt oder hasst: Fischer ist als Entertainerin ein Vollprofi mit riesiger Fangemeinde. Sie versteht es, sich immer neu zu inszenieren. Zu 40 Jahren „Vogue“ in Deutschland ist Fischer auf dem Cover der Jubiläumsausgabe zu sehen. Beim Fotoshooting war sie barfuß, wie sie der Zeitschrift erzählte. „So geerdet und verbunden mit dem Boden – das hat ganz schön viel ausgelöst bei mir“, sagte Fischer. So habe sie dem Fotografen alles von sich geben können. „Ich war so pur wie noch nie.“

Erinnerungen an die 90er-Jahre

Die Fotos von Starfotograf Peter Lindbergh erinnern stark an die 90er-Jahre, die Zeit der Supermodels. In einem Video sagt Fischer beim Angucken der Bilder: „Oh Gott, ist das ehrlich, Wahnsinn“ und „Ich habe noch nicht mal meine Wimpern getuscht!“ Dass sich prominente Frauen im natürlichen Look zeigen, ist seit einiger Zeit ein Trend. Die Botschaft: Auch wir Stars sind nicht perfekt. Das macht sie nahbarer.

2018 war für die Sängerin ohnehin ein turbulentes Jahr. Nach den Unruhen in Chemnitz zeigte sie sich in diesem Jahr ungewohnt politisch. Bei einem Konzert in Berlin wurde Fischer deutlich: „Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen: gegen Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit.“ Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin freute sich danach bei Twitter: „Sind wir nicht alle ein bisschen #HeleneFischer?“ Bahnt sich da ein Imagewandel an?

(dpa)