Alles fing also an mit der Berliner Mohrenstraße. Dort wurde die Schokoladen-Handlung „Felix & Sarotti“ 1872 aus der Friedrichsstraße verlegt. Im Jahr 1918 wurde das neue Markenzeichen angemeldet: drei „Mohren“ mit Turban, Kulleraugen und sehr roten Lippen, die mit fliegenden Schößen diensteifrig ein Tablett mit Schokolade tragen. Dieses orientalische Trio verdrängte den Bären mit Baumstamm und Bienen, der bis dahin die Packungen geschmückt hatte.

„Mohr“ als Markenzeichen eingetragen

Viele Jahre zierten die kleinen Kerle die „Drei-Mohren-Mischung“, eine Auswahl feiner Pralinen. Im Jahr 1922 wurde eine einzelner „Mohr“ als Markenzeichen eingetragen.

Der „Mohr“ als Sinnbild von Exotik war in dieser Zeit keineswegs allein, auch in Kunst, Theater und als Werbung für Kolonialwaren findet er sich. Der Erfinder des Pluderhosenträgers Gipkens geht nach einem Intermezzo als Leiter des Scherl-Verlags, dem Herzstück des deutschnationalen Hugenberg-Imperiums, 1933 ins Exil.

Es gibt auch Nostalgie-Verpackungen

In den 1960er Jahren wanderte der „Sarotti-Mohr“ von der Mitte der Verpackung auf das Medaillon am Rande. 1998 erschienen eine Reihe von Nostalgie-Verpackungen mit der bekannten Werbefigur. 2004 verwandelte die Firma Stollwerck den „Mohren“ in den Magier mit goldener Hautfarbe – wie Kritiker meinen, um sich die Chancen mit einem zunehmend als rassistisch empfundenen Markenzeichen auf dem globalen Markt nicht zu verscherzen.

Aber ganz verabschiedet hat die Firma sich von dem „Mohren“ nicht. Aktuell verwendet sie ihn auf einer Nostalgie Edition, einer Pralinenmischung. Auf der Dose gibt es jedes Jahr ein anderes „Mohren“-Motiv aus den Jahren 1935 bis 1967. (dpa)