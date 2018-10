von Tanja Liebmann-Décombe

Die Zahlen sind enorm: 1150 Aussteller aus 50 Nationen haben auf der weltweit größten Spielemesse in Essen mehr als 1400 Neuheiten präsentiert. Wir stellen ein paar Neuheiten vor und sagen, warum und für wen sich die verschiedenen Spiele besonders lohnen.

Für Kombinierer: Shadows

Mit Bildern die Mitspieler ohne Worte an bestimmte Stellen auf dem Spielplan zu lotsen? Ja, das funktioniert. Voraussetzung ist, dass die Spieler bei „Shadows – Amsterdam“ lernen, wie ihre Teamkollegen „ticken“. Ein Beispiel: Die Spieler sollen mit ihrer Figur auf diejenige Bezirkskarte rücken, die eine Tür zeigt. Wie schön, wenn der Teamführer in der aktuellen Auslage auf eine Karte mit Schlüsseln hinweist und damit einen guten Tipp geben kann. Doch was tun, wenn diese offensichtliche Verknüpfung fehlt und über Farben oder sonstige Details auf den fantasievoll gestalteten Karten nur unkonventionelle Assoziationsketten gelingen? Fazit: bestens geeignet für Spieler, die ein gutes Bauchgefühl haben und schnell passende Plättchen-Kombinationen entdecken.

Shadows – Amsterdam von Mathieu Aubert, erschienen bei Libellud/Asmodee. 2 bis 8 Spieler ab 10 Jahren, ca. 20 Minuten, 23 Euro.

Für Familien: Atlantica

Die Einleitung von „Atlantica“ passt perfekt. Denn genau das, was dort beschrieben wird, geschieht: Die Spieler sind Teil eines Forscherteams, das unter Wasser nach verborgenen Schätzen sucht. Sie spielen Karten aus, um zu tauchen, heuern in der Kneipe neue Teammitglieder an und chartern im Hafen Frachtschiffe, um die Schätze abtransportieren zu können. Spielfiguren, Chips oder Würfel werden nicht benötigt. Zentral sind allein die Karten, die es schlau zu sammeln, auszuspielen und zu kombinieren gilt, um an möglichst viele Siegpunkte zu gelangen. Auch der Spielschluss passt zum abenteuerlichen Setting: Wird die Hurrikan-Karte aufgedeckt, naht die spannende Endabrechnung. Fazit: ein Spiel für die ganze Familie – sehr eingängig und gelungen.

Atlantica von Christian Fiore und Knut Happel, erschienen bei Piatnik. 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, 35 Minuten, 24 Euro.

Für Spaßvögel: Cool Runnings

Eigentlich ist „Cool Runnings“ ein simples Laufspiel. Zahlen auf Karten geben vor, wohin man seine Spielfigur bewegen darf. Doch was ist das: Die Figuren können schmelzen! Jeder Spieler hat in seiner Laufschale nämlich einen zuvor präparierten Eiswürfel. Wirklich lustig ist diese Besonderheit nicht – wären da nicht die fiesen Möglichkeiten, den Eiswürfel eines Mitspielers mit Salz zu bestreuen, ins Wasser zu werfen oder mit dem Daumen klein zu rubbeln. Die Angriffe können allerdings auch abgewehrt und gespiegelt oder gleich auf einen anderen Mitspieler umgeleitet werden. Schadenfreude ist also nur so lange eine Freude, wie sich der eigene Eiswürfel nicht in Wasser auflöst. Dann hat man nämlich verloren. Fazit: mitreißend, aufregend, spaßig.

Cool Runnings von Olivier Mahy, erschienen bei Ravensburger. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, 28 Euro.

Für Einfallsreiche: Das Chamäleon

Alle wissen Bescheid, nur ein zufällig ausgewählter Spieler tappt im Dunkeln und hat eine schwierige Aufgabe: Er muss so gut bluffen, dass niemandem auffällt, dass er das Geheimwort nicht kennt. Auf seiner Karte fehlt nämlich der Code, der bestimmt, welchen der 16 Begriffe auf der aktuellen Themenkarte es zu umschreiben gilt. Für den Unwissenden ist somit Improvisation Trumpf. Herausfordernd wird es insbesondere, wenn er als erster Spieler ein Wort vorgeben muss oder wenn etwa beim Thema „Räume“ die Begriffe „Schrank“, „kalt“, „Maus“ und „dunkel“ fallen. Meinen die Mitspieler die Abstellkammer, den Dachboden oder den Keller? Toll ist außerdem: Eine Blanko-Themenkarte macht zusätztlich Lust auf eigene Kreationen. Fazit: ein gelungenes Kommunikations-, Assoziations- und Ablenkungsmanöverspiel; sehr lustig.

Das Chamäleon – Bloß nicht auffallen! von Rikki Tahta, erschienen bei HCM Kinzel. 3 bis 8 Spieler ab 10 Jahren, ca. 15 Minuten, 22 Euro.

Für Teamspieler: Irrlichter

„Die Legende der Irrlichter“ an bewölkten Tagen oder bei Dämmerlicht zu spielen, ist ideal. Dann nämlich kommt der Effekt, dass der Spielplan mit LED-Technik auf Knopfdruck leuchtet, am besten zur Geltung. Wer ein gutes Gedächtnis hat, merkt sich immer dann, wenn die vielen kleinen roten und blauen Lichter auf dem Spielplan aufleuchten, welche Rastplätze es zu meiden gilt, um bei Gefahr nicht zurück zum Start zu müssen. Kniffelig ist, dass die Lichtpunkte durcheinandergewirbelt werden können und mit der Zeit immer mehr Karten ins Spiel kommen. Sie geben vor, wo die Figuren hinbewegt werden müssen. Fazit: ein kooperatives, spannendes und sehr kommunikatives Spiel, denn nur wenn die Spieler sich gut absprechen, können sie gewinnen.

Die Legende der Irrlichter von Kai Haferkamp, erschienen bei Haba. 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 25 Minuten, 40 Euro.

Für Rätselfreunde: Code Breaker

Wenn „EXIT Kids – Code Breaker“ im Spielmodus „Timer“ gespielt wird, ist Eile angesagt: Schaffen es die Spieler gemeinsam, innerhalb von fünf Minuten, den Code an dem elektronischen Schloss zu knacken? Welch ein Jubel, wenn das klappt. Ansonsten empfiehlt es sich, in den leichteren Modus zu wechseln und sich ohne Zeitdruck an den unterschiedlich schweren Buchstaben-, Bilder- und Zahlen-Rätseln zu probieren. So oder so gilt: Um Schritt für Schritt voranzukommen, ist Konzentration und detektivischer Spürsinn gefragt. Sowohl auf Karten als auch auf runden Plättchen finden sich Hinweise, die es clever zu deuten und zu kombinieren gilt – etwa mithilfe eines Rotlichtfilters, einer Spiegelfolie und einer UV-Taschenlampe. Fazit: super geeignet für Grundschulkinder mit Entdeckungstrieb.

EXIT Kids – Code Breaker, erschienen bei Kosmos. 1 bis 4 Spieler ab 7 Jahren,

ca. 15 Minuten, 35 Euro.

Für Geschickte: Balla Balla

Stäbe waren gestern, jetzt geht es um Bälle. Während es bei dem Klassiker „Mikado“ zentral ist, Stäbe vorsichtig aus einem Stab-Haufen herausziehen, müssen die Spieler bei „Balla Balla“ weiße Kugeln auf einen bunten Bälle-Haufen setzen – und zwar so, dass die Kugeln nicht herunterpurzeln. Was sich einfach anhört, ist nicht ohne. Die bunten Bälle werden nämlich von Stäben gehalten, die an einer wackligen Vorrichtung mit Hacken baumeln. Unbedachte Stupser oder zu viele weiße Kugeln auf einer Stelle lassen die Ball-Traube instabil werden. Sprich: Nur die fingerfertigsten Spieler schaffen es, mithilfe eines Stabs alle eigenen weißen Kugeln auf der Traube abzulegen und damit das Spiel zu gewinnen. Fazit: wackelig, riskant, lustig.

Balla Balla, erschienen bei Megableu. 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren, ca. 10 Minuten, 29 Euro.

